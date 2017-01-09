Решение президента США Дональда Трампа отказаться от Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) вызвало недоумение среди таких союзников США, как Япония и Австралия. Однако Токио, Канберра и другие должны в такой же мере быть обеспокоены признаками того, что президент-республиканец намерен проводить новую, более наступательную политику США в Азии, основное место в которой будет уделено военной силе, пишет Хантер Марстон в статье для The Foreign Policy.

Orientaldaily.on.cc Дипломатия канонерок. ВМФ США

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Так, претендент на пост главы дипломатии США Рекс Тиллерсон заявил в ходе слушаний о его назначении о более конфронтационной политике США в Южно-Китайском море, по вопросу которой, отметил Тиллерсон, США придется послать более четкий сигнал о необходимости положить конец строительству островов Китаем.

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Japinderum Транстихоокеанское партнёрство

После отказа от Соглашения о Транстихоокеканском партнерстве (ТТП) единственным инструментом противодействия Китаю станет жесткая сила, в результате чего появляется вероятность попытки военной блокады ВМФ КНР в регионе. Однако в связи с этим возникает ряд вопросов, таких как готова ли администрация Трампа пойти на риск такого крупного конфликта с КНР, какие издержки будут приемлемы для Вашингтона, а также будут ли ему рады союзники США.

Автор подчеркивает, что заявления Тиллерсона могут носить исключительно риторический характер, но они могут оказаться и началом гораздо более агрессивной политики сдерживания, направленной на то, чтобы не дать Китаю получить контроль над Южно-Китайским морем. При этом оба варианта сопряжены с рисками.

Более того, убежденности о необходимости проводить политику «мира через силу» придерживаются и советники Трампа по вопросам Азии Александер Грей и Питер Наварро. Они утверждают, что президент повысит потенциал вооруженных сил США в Тихом океане, если расширит присутствие кораблей ВМФ. Эти «азиатские ястребы» в команде Трампа, по всей видимости, считают, что для того чтобы убедить Пекин отказаться от преследования регионального доминирования, нужна демонстрация силы. Однако вместо того чтобы стабилизировать регион, подобная стратегия лишь повысит вероятность начала конфликта между США и КНР.

Более того, не обладая торговыми инициативами и полагаясь исключительно на военную силу, стратегия администрации Трампа «мира через силу» лишь укрепит позиции сторонников жесткой линии в Китае, в котором и так считают, что все действия США направлены на сдерживание его роста.

Важность торговых соглашений связана с тем, что они дополняют сотрудничество в военной области, а партнеры и союзники Белого дома обращаются к Вашингтону не только за безопасностью, но и за торговыми и инвестиционными возможностями. Жесткая и мягкая силы дополняют друг друга. Так, хотя администрация Обамы и не придавала столь большого значения военному компоненту своего «поворота к Азии», Вашингтон при Обаме смог заключить ряд сделок в области вооружений с союзниками США, с которыми прежде были достигнуты соглашения о свободной торговле.

Нужно также отметить, что если новая администрация не сможет принять более сбалансированной стратегии по отношению к Азии, которая бы включала в себя новые торговые инициативы, союзники США окажутся в неудобном положении, поскольку малые страны не хотят оказываться перед необходимостью выбирать между двумя супердержавами. И не совсем ясно, кого они выберут в этих условиях. К тому же, если США не выступят с торговыми инициативами, страны Азии заключат собственные торговые соглашения, с которых Китай снимет хороший урожай.

Navy.mnd.gov.tw ВМФ Китайской Республики

Тем не менее советники Трампа, очевидно, не видят последствий исключения США из региональных сетей торговли в Азии, считая, что одних вооруженных сил США будет достаточно для сдерживания мощи КНР. Так, Грей и Наварро предлагают заключить многостороннюю сделку на поставки оружия Тайваню. При этом военные стратеги в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) считают Тайвань главной угрозой внутренней стабильности страны, поэтому использование Трампом острова в качестве разменной монеты лишь укрепляет позиции сторонников жесткой линии в Коммунистической партии Китая и НОАК, которые выступают за более наступательную военную стратегию.

Также если направить дополнительные силы ВМФ США в Тихий океан, Китай еще больше убедится в попытках США его сдержать, тогда как все больше будет вероятность того, что незначительный инцидент может привести к вооруженному конфликту.

Таким образом, вместо того чтобы все больше повышать милитаризованность Тихого океана, Трамп и его команда национальной безопасности должны хорошенько подумать о том, как поддержать свои обязательства в Азии посредством торговли и усиления двустороннего сотрудничества. Именно инвестиции и союзы является источником мощи Вашингтона в Азии. Они также оправдывают нахождения в регионе вооруженных сил США. Если же полагаться на одни только вооруженные силы, катастрофа может оказаться неизбежной.