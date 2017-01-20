Новый глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что он намерен добиться улучшения отношений с Россией. Это довольно привлекательная идея, однако не такая уж и новая, поэтому возникает вопрос, сможет ли Трамп добиться успеха там, где провалились два его предшественника, пишет бывший посол США в ООН Залмай Халилзад в статье для The National Interest.

Twitter.comrealDonaldTrump Дональд Трамп

Две страны, возможно, и разделяют общие интересы по целому спектру вопросов безопасности, а сотрудничество с Москвой положительно поспособствует решению крупных проблем, с которыми сталкивается мир, однако конструктивные отношения с Кремлем потребуют больше, чем просто хороших личных отношений между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, недостаточно будет и того, что оба они стоят на националистических и прагматических мировоззренческих позициях.

Взаимодействие и сотрудничество с Россией включает в себя и риски, в том числе возможность провала, результатом которого станет большая агрессивность Москвы. Однако эти риски можно минимизировать, а вероятность успеха возрастет, если Трамп будет привлекать Россию к сотрудничеству с позиции силы и начнет с трех областей, в которых достижение консенсуса наиболее вероятно: в борьбе с исламским терроризмом, отношениях с Европой и контроле вооружения.

Ведение политики с позиции силы означает, что взаимодействие с Москвой должно проводиться с осторожностью. Чтобы сотрудничество с Россией не подрывало единство альянса, президент Трамп должен прежде всего встретиться с союзниками Вашингтона в Европе. Они испытывают обеспокоенность относительно его заявлений о НАТО, Евросоюзе и России, а также скептически настроены к возможности его сближения с Москвой.

Благодаря обеспокоенности ЕС у Вашингтона есть возможность добиться от европейского блока давно назревших обязательств по увеличению численности их вооруженных сил и расширению программ закупки оружия, направленных на противодействие нынешним и будущим угрозам, в том числе сотрудничества для усиления их обороны против возможных «кибератак России», которые «повлияют на выборы в Германии, Италии и Греции». Параллельно с осуществлением взаимодействия с Россией администрация Трампа должна также начать воплощение в жизнь программы повышения потенциала обороны США, направленной на исправление недостатков в таких областях, как традиционное вооружение, кибернетические и ядерные средства.

С самого начала испытанию будут подвергаться навыки Трампа как переговорщика. Поэтому для достижения успеха ему придется добиться значительных уступок со стороны Путина. Это крайне важно, чтобы успокоить Конгресс, в котором царят сильные антипутинские настроения из-за «кибератак России», «безразборных бомбежек ВВС России в Сирии», а также «враждебных действий в большом числе регионов». В противном случае возможность президента США использовать снятие санкций будет ограничена. Конгресс тем не менее готовится принять новый пакет санкций. Так, Россия может пойти на уступки и «вывести свои войска с востока Украины», «убедить свои подконтрольные силы» согласиться на условия перемирия, снизить давление на Прибалтику и другие страны ЕС.

Тогда администрация Трампа окажется в более свободном положении для того, чтобы добиться более широкого сотрудничества с Россией в трех ключевых областях.

Во-первых, американо-российские отношения сходятся по вопросу угрозы исламского терроризма, особенно исходящей от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому знаковым будет создание плана совместной кампании по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Он впоследствии может лечь в основу дальнейших шагов мирного урегулирования в стране.

Так, Вашингтон и Москва могут продвинуть соглашение, согласно которому «режим» будет по-прежнему контролировать те области, которые находятся в его руках на данный момент, тогда как в регионах, удерживаемых оппозицией, будут сформированы образования конфедеративного типа. Такая модель будет сохраняться до тех пор, пока не будут достигнуты долгосрочные политические решения, в рамках которых и будет определена судьба президента страны Башара Асада.

Во-вторых, несомненно, можно представить себе, что Вашингтон совместно со своими союзниками сможет содействовать заключению соглашения между Киевом и Москвой, в рамках которого будут учитываться как легитимные интересы России, так и независимость Украины. Недавняя история предлагает несколько вариантов для Украины. Страна может вступить в НАТО, однако более практичным в ближнесрочной перспективе будет вариант полного нейтралитета по примеру Австрии во время и после холодной войны. Подобно Швеции, Украина может пойти по пути нейтралитета, построив близкие связи с альянсом. Киев может также пойти по пути Финляндии, занимая изначально позиции полного нейтралитета, а затем в свое время став партнером НАТО.

Трампу следует настоять на мерах защиты украинской независимости и суверенитета. Крым в то же самое время должен получить тот же статус, как и страны Прибалтики во время холодной войны, — он не должен быть признан частью России, но отношения с Москвой должны проходить в нормальном режиме.

В-третьих, интересы двух стран сходятся в области контроля вооружений. Россия и США заинтересованы в ядерном нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и даже Китая. Президент Трамп уже выразил желание сократить число ядерных зарядов, находящихся в США и России. Новая администрация должна составить конкретные предложения, однако почти при любом развитии событий Россия озвучит обеспокоенность относительно ПРО США в ЕС.

Так, несмотря на гарантии со стороны США о том, что ПРО в Европе направлена на противодействие угрозе со стороны Ирана, Москва по-прежнему считает, что эти системы снижают её потенциал ядерного сдерживания. США должны изучить пути того, как можно сгладить обеспокоенность России в рамках общего соглашения о контроле вооружений, не компрометируя способность США защищаться от иранских ракет.

Провал предыдущих попыток добиться американо-российского соглашения вызывает обеспокоенность, его нужно проанализировать и извлечь из него выводы. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы на этот раз сближение было осуществлено. России нужно потепление отношений с Западом, чтобы улучшить состояние своей экономики, тогда как напряженные отношения с Россией лишают США потенциально важного партнера в решении проблем Ближнего Востока и в борьбе с терроризмом. Такая напряжённость также отнимает у США ресурсы, необходимые для сдерживания все усиливающегося Китая, в чем Россия также заинтересована.

Таким образом, заключает автор, президент Трамп должен проверить предположение, что можно улучшить американо-российские отношения на благо обеих стран. Есть вероятность, что обе страны ждет успех. В отличие от двух своих предшественников, новый глава Белого дома, кажется, не склонен продвигать внутриполитические изменения в России или выступать за незамедлительно расширение НАТО. Эти два изменения в политике США, скорее всего, приведут к более благосклонной реакции Путина. Тем не менее недавнее состояние отношений между двумя странами требует, чтобы Трамп шел по этому пути на основе восстановления силы США и сдерживания России.