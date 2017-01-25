История русского театра, зародившегося из западноевропейской культуры, по сути, изначально была историей господства западноевропейского, преимущественного французского, драматического искусства. Он предназначался для культурного времяпровождения царственных особ и европейцев, прибывших приводить Россию к европейскому уровню. Он прорастал на новой почве, подпитываясь при этом европейской цивилизацией и в итоге стал представлять из себя странную смесь французской игривости с вставками специфически российских социальных понятий. Со временем на русской почве все французские социальные тенденции стали сходить на нет, а русские переводчики вводили в сюжет — причем к месту и не к месту — намеки на собственных врагов и оппонентов, например, сатиру на русских вороватых чиновников. В итоге получалось нечто, напоминающее «корову с седлом», что и было названо «настоящим русским водевилем». Ставились на русских императорских сценах и трагедии — артисты исполняли их вычурно-патетически, с вдохновенным величием. Театр не олицетворял жизнь, он существовал отдельно — в своем отдельном мире. Но время шло и постепенно появлялись русские тенденции и в драматургии. Предвестником их стал Александр Островский.

Цитата из т/с «Не в свои сани не садись». Реж. Владимир Андреев. 1972. СССР Арина Федотовна (Прасковья Рыбникова), Авдотья Максимовна (Татьяна Щукина)

Александр Островский. 1870

Вся жизнь Александра Островского — это поиск, творческий поиск, который привел его к созданию уникального нового театра. Театра, где искусство не разделялось на искусство для простонародья и искусство для образованного сословия, его персонажи перекочевали на сцену прямиком из реальной жизни.

Островский, по сути, взял на себя задачу изменить театральный «образ театра» как таковой (тогда на подмостках театральных сцен в основном шли иностранные — переводные пьесы) на место приобщения человека с помощью простого и доступного для всех художественного языка к проблемам жизни.

Ludvig14 Здание Малого театра

Считается, что эра нового реалистического театра, во главе которого стоял Островский, началась 26 января 1853 года в Москве — в Малом театре, который позже назовут «Домом Островского», в бенефис артистки Любови Никулиной-Косицкой была поставлена первая комедия Александра Островского «Не в свои сани не садись».

Пьеса «Не в свои сани не садись» была написана в 1852 году и изначально называлась «От добра добра не ищут». В ноябре того же года Островский отослал комедию в театральную цензуру, и в конце декабря пьеса была разрешена для постановки на сцене. В марте 1853 года она была впервые опубликована в журнале «Москвитянин» и в этом же году вышла отдельным изданием: «Не в свои сани не садись».

Обложка журнала «Москвитянин», в котором в 1953 году впервые была опубликована комедия Александра Островского «Не в свои сани не садись»

На премьере Никулина-Косицкая сыграла Авдотью Максимовну. Все персонажи — «живые люди» — требовали, чтобы сыграли их совершенно по-новому. Для этого Островский работал сам с актерами. Но, согласно некоторым источникам, в итоге он все же не был до конца удовлетворен работой. «Мы хотим писать для всего народа, — заявлял Александр Островский. — Стены Малого театра узки для национального искусства».

Пьеса «Не в свои сани не садись» была первым произведением Островского, сыгранным на театральной сцене, поэтому день премьеры автор считал днём своего сценического рождения. К тому же первая постановка определила последующую сценическую судьбу не только данной комедии, но и других пьес Островского. В феврале того же года пьеса была представлена на сцене Александринского театра в Петербурге. После столичных премьер восторженная молва о комедии пошла по всей литературной России.

Комедия Островского «Не в свои сани не садись». Рисунок П. Викторова с оригинала П. М. Боклевского. XIX век

«Моя пьеса, — писал Островский, — долго не появлялясь на сцене. В бенефис Любови Косицкой 26 (14 января) января 1853 года я испытал первые авторские тревоги и первый успех. Шла моя комедия «Не в свои сани не садись»: она первая из всех моих пьес удостоилась попасть на театральные подмостки».

«Не в свои сани не садись» действительно превосходная комедия, — писал Ивану Тургеневу Василий Боткин в феврале 1853 года из Москвы. — Я видел её три раза — и каждый раз не выходил из театра без слезы на глазах».

О триумфе драматурга на первых представлениях пьесы вспоминали многие современники Островского. Так, Иван Горбунов писал: «С появлением на сцене комедии Островского «Не в свои сани не садись» на московской сцене начинается новая эра (…) Талант у автора изумительный. Он сразу встал плечо-о-плечо с Гоголем».

Alex «Florstein» Fedorov Александринский театр в Петербурге

При жизни Островского в Москве, в Малом театре, пьеса прошла 76 раз, в Петербурге, в Александринском театре, — 94 раза. Последний прижизненный спектакль в Москве состоялся в июне 1877 года, в Петербурге — в октябре 1885 года.

Сюжет пьесы «Не в свои сани не садись» не отличается новизной: аристократ отставной кавалерист Вихорев желает жениться на простолюдинке из богатой купеческой семьи. Для этого он притворяется влюбленным в дочку купца Авдотью Максимовну Русакову. Сам Русаков приготовил дочери другого жениха — такого же купеческого сословия. Но отставной кавалерист уговаривает влюбленную в него девушку уехать с ним и тайно обвенчаться. Узнав об этом, Русаков лишает дочь приданого. А узнав об этом Вихорев тут же отказывается венчаться и спешит на поиски другой богатой невесты. А Авдотье Максимовне не остается ничего иного, как униженной и оскорбленной вернуться в отчий дом, где ее встречают как опозорившую семью преступницу. Но в комедии, как и предполагается, счастливый конец: для Авдотьи Максимовны находится жених —Иван Петрович Бородкин — тот самый, которого отец еще давно приготовил ей для супружеской жизни. Пьеса «Не в свои сани не садись» относится к раннему периоду творчества автора, но в ней уже проявились тенденции, которые выведут Островского в «революционеры» русского театра — ориентированность на демократического зрителя, взгляд изнутри на происходящее действие, сама жизнь пришла в русский театр.

Николай Добролюбов. 1860

Раскрывая идейный замысел пьесы «Не в свои сани не садись», Николай Добролюбов писал: «Смысл его тот, что самодурство, в каких бы умеренных формах ни выражалось, в какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведет, по малой мере, к обезличению людей, подвергшихся его влиянию; а обезличение совершенно противоположно всякой свободной и разумной деятельности; следовательно, человек обезличенный, под влиянием тяготевшего над ним самодурства, может нехотя, бессознательно, совершить какое угодно преступление и погибнуть — просто по глупости и недостатку самобытности» (Н.А. Добролюбов, «Темное царство»).

Вместе с тем критик-демократ указывал на славянофильские тенденции пьесы, отразившиеся, в частности, на идеализированном образе патриархального купца Русакова.

Цитата из т/с «Не в свои сани не садись». Реж. Владимир Андреев. 1972. СССР Селиверст Потапыч Маломальский, Максим Федотыч Русаков, Иван Петрович Бородкин

Еще в начале своего творческого пути Островский несколько лет искал себя, свою манеру, свой жанр и, в конце концов, написал пьесу, в которой сумел передать знание быта и нравов купеческого сословия — «Картины семейного счастья. Этот день Островский считал самым памятным днем своей жизни и началом профессиональной литературной деятельности — когда он дочитал свою пьесу, профессор Степан Шевырев поднялся и сказал всем присутствующим: «Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом в русской литературе».

Однако настоящая известность Островского как драматурга началась со второй его комедии — «Банкрот», которая сейчас известна под названием «Свои люди — сочтемся!» Правда, цензура запретила пьесу к постановке в театре, но она была напечатана, и читатели увидели в Островском продолжателя Грибоедова и Гоголя. Затем были написаны пьесы «Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись» — всего Александр Островский написал 47 комедий и драм (некоторые в соавторстве), и 46 из них были поставлены на сцене Малого Императорского театра уже при жизни драматурга.

Александра Матвеевна Читау, исполнительница роли Авдотьи на премьере в Александринском театре

Актерам нравилось играть в пьесах Островского — реальная, знакомая жизнь и понятные, невыдуманные чувства привлекали их профессиональный интерес. С середины 50-х годов девятнадцатого века его пьесы прочно укоренились в репертуаре Малого театра, и Островский погрузился в театральную и постановочную жизнь.

С 1869 года Островский шлет в дирекцию императорских театров в Петербурге записки о необходимости коренных театральных реформ. Однако, они остаются без ответа. Тогда он задумал создать частный народный театр и в феврале 1882 года получил на это разрешение. Казалось, что Островский был близок к осуществлению своей заветной мечты. Он даже начал готовить список будущих пайщиков русского театра, разрабатывал репертуар, намечал состав труппы. Но неожиданная отмена правительственной театральной монополии на театры и начавшийся после этого коммерческий бум вокруг открытия новых театров помешали ему довести дело до конца. В 1884 году ему назначили государственную пенсию, после чего он счел неудобным работать в частном театре и снова обратился в дирекцию императорских театров со своими предложениями.

Вся эта затянувшаяся история тягостно действовала на Александра Островского. Но благодаря хлопотам брата Михаила Николаевича, который занимал высокий пост министра государственных имуществ, дело удалось сдвинуть с мертвой точки. В октябре 1884 года он едет в Петербург, там ему предложили стать художественным руководителем московских императорских театров. Его мечта начала сбываться. Знаменитый драматург, которому на тот момент уже перевалило за 60 лет, взялся за трудное, но столь необходимое для всех дело.

Александр Островский. 1886

14 декабря 1885 года он вернулся в Москву. Его встречала вся труппа Малого театра. Началась напряженная театральная деятельность Островского. Создается репертуарный совет, приглашаются новые актеры, составляется учебный план театральной школы. За лучшие пьесы Александр Островский хочет учредить государственные премии. Но дни его уже были сочтены: 2 июня 1886 года великий национальный драматург, страстный театральный деятель, создатель национального театра ушел из жизни. Не все задуманные реформы русского театра ему удалось осуществить до конца. Но основание его было заложено прочно. Заслуги Островского современники оценили очень высоко.

26 января 1903 года Московский Малый театр торжественно праздновал пятидесятилетие со дня первого представления на сцене пьес Александра Островского, возобновив постановку комедии «Не в свои сани не садись». С выдающимся составом исполнителей возобновлена была пьеса в Александрийском театре.

Памятник Островскому у Малого театра в Москве

Александру Островскому у входа в его родной Малый театр поставлен памятник. И кажется будто он внимательно смотрит на свое главное творение, где вновь и вновь звучит яркое, живое слово драматурга.