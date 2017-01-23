Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 16—22 января стали: папа Франциск поздравил Трампа со вступлением в должность; дипломатическая деятельность Ватикана значительно активизировалась; христиане Ближнего Востока должны взять на себя политическую ответственность; история православной общины в Австрии начинается с Габсбургов и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск направил поздравительное послание Дональду Трампу по случаю его вступления в должность президента США, передает Radio Vaticana (Ватикан). «Передаю вам свои наилучшие пожелания и заверяю в молитвах к Всевышнему Богу, дабы Он даровал вам мудрость и силу в осуществлении вашей высокой должности, — пишет понтифик — В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих дальновидных и объединенных политических ответов, я прошу, чтобы ваши решения были продиктованы богатыми духовными и этическими ценностями, которые формировали историю американского народа и приверженность страны продвижению человеческого достоинства и свободы во всем мире». Франциск выражает пожелание, чтобы под руководством Дональда Трампа процветание Америки измерялось «прежде всего заботой о бедных, отверженных и нуждающихся, которые, подобно Лазарю, ждут перед нашими дверями». В завершение своего послания папа возносит молитву Богу, дабы Он благословил новоизбранного президента, его семью и весь американский народ дарами мира, согласия, материального и духовного благополучия.

Об ожиданиях католической общины от Трампа рассказал историк, профессор богословия Университета Вилланова (США) Массимо Фаджиоли. Он отмечает, что во время избирательной кампании большинство американских епископов были сосредоточены на вопросе абортов, который, по его словам, является главным маркером «американской политики с религиозной точки зрения». Поэтому Церковь в Соединенных Штатах рассматривает президентские выборы немного опосредованно, с точки зрения кандидатур, которых глава государства будет выдвигать в Верховный суд. Поскольку во время избирательной кампании кандидат от Республиканской партии подтвердил намерение делегировать юристов, настроенных против абортов, Трамп привлек симпатии к себе большинства американских епископов. Фаджиоли отмечает, что новый президент будет «непредсказуемым». Но есть надежда на то, что большую роль, чем обычно, станет играть вице-президент Майк Пенс, бывший католик, который знает «религиозный ландшафт намного лучше, чем Трамп». При этом профессор богословия предупреждает, что президент еще во время избирательной кампании продемонстрировал умение находить контакт с аудиторией без «посредников» и «привратников». В том числе без католических епископов. Фаджиоли подчеркнул, что епископы на национальном уровне обычно занимаются защитой церковных позиций, в то время как Ватикан — это Realpolitik. Но в ситуации с США, говорит историк, Святой престол должен работать по указанным двум направлениям сразу, в частности учитывать мнение папы по таким вопросам, как миграция и беженцы, чего американские епископы «до сих пор не желают делать». А в чем Франциск может сблизиться с Трампом, так в отношении к глобализации, которую эти двое мужчин критикуют за неуважение к развитию национальных рынков труда.

Тему продолжает L'Osservatore Romano (Ватикан). В Вашингтоне Трамп говорил всего 18 минут: очень коротко для инаугурационной речи, но достаточно, чтобы президент постулировал разрыв с недавним прошлым американской политики. Но не с историей. Его призыв к Америке экспортировать не «образ жизни», а быть примером для остальных, заставляет вспомнить доктрину Монро. Другой вопрос, что изоляционистская политика в XXI веке — совсем не то, что в веках XIX и даже XX. Да, в последние годы мир привык рассматривать глобализацию как своего рода абсолютную истину, которая была призвана определить дальнейшую судьбу стран и народов. Проблема в том, что глобализация, какой мы ее знали до сих пор, меньше всего интересовалась установлением правил, а те, что есть, негласные преимущественно, все были ориентированы на получение максимальной прибыли с минимальными затратами. Отсюда перемещение производства в страны с очень низкой стоимостью рабочей силы и последующее обнищание целых регионов. Когда Трамп декларирует «покупать американское и нанимать американцев», он отвечает на запрос тех людей, которые видят в глобализации только негативные аспекты, приводящие к заметному снижению уровня жизни. И когда президент говорит, что после его избрания власть идет навстречу людям, становится ясно, что весь правящий класс США (но это можно распространить и на любую другую страну) до сих пор был не в состоянии управлять глобализацией, чтобы та приносила пользу народу, а не только капиталу. Время покажет, окажется ли рецепт, сформулированный Трампом, действительно эффективным. На все более взаимосвязанной планете возведение барьеров, даже коммерческих, может быть анахронизмом. Трудно поверить, что нация, пусть и самая мощная, сможет сделать это в одиночку. Напомним слова главы Китая Си Цзиньпина, неофициального «чемпиона глобализации», который на форуме в Давосе сказал, что в торговой войне не будет победителей, а лишь проигравшие. Новый президент США не может игнорировать запросы, которые поступают от других мировых держав. Трамп говорит, что Америка станет искать новые альянсы, упомянул об исторических связях с Великобританией. Но президент не должен забывать великую традицию американской солидарности. Страна, которая построила свою силу на этом, не должна забыть свое наследство.

После 20 января у Трампа появляется возможность наметить новый курс в отношениях между США и Ватиканом, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Сотрудничество между Вашингтоном и Святым престолом в течение последних восьми лет было неустойчивым. С одной стороны, их сближала приверженность политике в отношении изменения климата и предотвращения торговли людьми. Но была и враждебность со стороны администрации Обамы по вопросам абортов, святости брака и религиозной свободы. Католиков смутил инициированный Белым домом в 2013 году переезд офиса посольства при Святом престоле из Ватикана в Рим в здание посольства в Италии. Президент Обама сводил к минимуму важность отношений США со Святым престолом? Пять бывших американских послов в Ватикане не согласились с такой политикой. Ну, а сейчас эксперты уже обсуждают список потенциальных кандидатов на должность американского посла при Святом престоле. Нынешний, Кен Хакетт, ушел в отставку. На его место должен прийти человек, который понимает приоритеты Трампа, а также учение и миссию Католической церкви. Называют следующие имена: бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, бизнесмен и член Мальтийского ордена Уильям Э. Симон — младший, застройщик Джозеф Форджоне, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. Новый посол может играть ключевую роль в укреплении американо-ватиканских отношений.

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин принял участие в дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, рассказывает Radio Vaticana. Монсеньор заметил, что благодаря папе Франциску дипломатическая деятельность Ватикана значительно активизировалась. Понтифика признают в качестве глобального лидера, что часто подчеркивается во время визитов в Ватикан делегаций различных стран и организаций. По словам кардинала, Франциск поставил перед ватиканской дипломатией три цели: бороться с бедностью, строить мосты и способствовать миру во всем мире. Паролин подчеркнул, что роль Святого престола заключается не в провозглашении принципов, а конкретной помощи людям, находящимся в сложных ситуациях. Он напомнил о помощи, которую Католическая церковь оказывает странам, в которых присутствует, в том числе давая советы по выходу из трудностей. Одной из главных целей дипломатической деятельности Ватикана является защита религиозной свободы. Если она находится под защитой, охраняются и другие права человека, считает госсекретарь. При этом, по его словам, Святой престол работает ради свободы не только Церкви и католиков, но верующих всех религий. Речь идет о защите человеческой личности. «Я бы хотел особым образом подчеркнуть, что существует измерение, которое не может игнорироваться, если хотим спасти человечество сегодня: это трансцендентное измерение личности. Личность не может быть сведена только к материальному измерению», — подчеркнул монсеньор. Паролин отметил, что Европейский союз переживает ныне кризисный период. Он призвал «дать душу Европе» посредством исполнения задумки отцов-основателей ЕС, которые хотели, чтобы Европа имела общую идею, а не только рынки и экономику. «В этом смысле я хотел бы подчеркнуть важность религии: она не может быть ограничена только частной сферой, религии есть что сказать на публичной арене», — сказал кардинал. Также госсекретарь дал оценку фактам эксплуатации имени Бога для оправдания насилия и террористических актов. Он назвал это явление очевидной манипуляцией религией.

Председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) дал интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Он рассказал о своем впечатлении от папы Франциска, с которым встречался шесть раз с 2013 года. «Он очень скромный человек. И он всегда хорошо информирован. Мне не нужно подробно информировать его о том или ином обсуждаемом вопросе, потому что папа хорошо осведомлен о многих вещах», — заметил митрополит. Председатель ОВЦС допустил возможность еще одной встречи Франциска и московского патриарха Кирилла (предыдущая прошла на Кубе в прошлом году), хотя пока в текущих планах этого нет, равно как на повестке дня не стоит вопрос приезда понтифика в Россию. Отношения между Святым престолом и Московской патриархией монсеньор назвал «очень хорошими и конструктивными, диалог не прерывается». Он напомнил о совместных проектах после встречи глав Православной и Католической церквей в поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, особенно в Сирии. Митрополит заметил, что хотя папа и патриарх говорят по отдельности, их послания носят единый характер. В Европе многие утверждают, продолжает издание, что секуляризация открыла вход исламским фундаменталистам. В ответ председатель ОВЦС напомнил слова председателя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха: «Мы должны бояться не сильного ислама, а слабого христианства». Секулярные общества, характерные для многих европейских стран, можно охарактеризовать как слабые общества в духовном плане. Но если мы не готовы пожертвовать своей жизнью, битва проиграна. Когда мы признаем наши христианские корни и нашу христианскую идентичность, только тогда будем достаточно сильны, чтобы противостоять вызовам нашего времени.

Число христиан на Ближнем Востоке уменьшается не только из-за конфликтов и насилия, но и по причине нежелания христианской общины брать на себя политическую ответственность и управление государственными учреждениями. А главная опасность для ближневосточных христиан — это не бомбы, а распространение в их среде жажды денег. Об этом президент Ливана Мишель Аун, христианин-маронит, говорил в ходе приема членов Исполнительного комитета Совета Церквей Ближнего Востока, передает Agenzia Fides (Ватикан). В состав делегации вошли представители Церквей и общин, в том числе сиро-яковитский православный патриарх Игнатий Ефрем II и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. Говоря о ситуации в регионе, ливанский президент заметил, что «христианство прибыло сюда не извне», а позиционирование его в качестве «внешнего фактора» представляет для христиан дополнительную опасность. Аун подчеркнул и разницу понимания «мученичества» в христианстве и других религиях — в первом случае оно есть переживание воскресения, а не смерти и разрушений.

История православной жизни в Австрии не ограничивается только наплывом гастарбайтеров в 1960−70-х годах, но имеет корни в XVII веке, заявил специалист по византийской истории в Академии наук Австрии Михайло Попович во время дискуссии, организованной Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога короля Абдуллы бин Абдулазиза (KAICIID) в Вене. Попович, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия), начав от Константинополя и миграции православных в Габсбургскую империю, закончил христианскими диаспорами XX и XXI веков. Сегодня многочисленные следы православной жизни в Австрии можно найти в церкви Святой Троицы и церкви Святого Георгия в бывшем «греческом квартале» Вены. Как и императорские «привилегии», так и нынешние федеральные законы, регулирующие правовой статус Восточных православных церквей в Австрии, дают свои плоды. Православная церковь существует как «единство в многообразии», сказал Попович. Можем ли мы говорить о Вселенской церкви, когда речь идет о Православной церкви? Да, утверждает эксперт. В Австрии в настоящее время живет до 450 тысяч православных христиан. Они представляют семь Православных церквей: Константинопольской, Антиохийский, Русский, Сербский, Румынский, Болгарский и Грузинский патриархаты.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился с послом Польши на Украине Яном Пекло и заместителем главы миссии посольства Рафалом Вольским в своей резиденции в Киеве, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Встреча состоялась по просьбе господина посла, который тем самым обнаружил глубокое уважение к УГКЦ в вопросе разработки общего видения польско-украинских отношений. «Как рассказал сам Пекло, для него важна позиция Церкви. Со своей стороны я поделился болью по поводу напряжения, которое имеет место в польско-украинских отношениях (в частности, обострение началось с событий в Перемышле и Гуте-Пеняцкой)», — прокомментировал Шевчук. Участники встречи единодушно заявили, что существуют «деструктивные силы вдоль границ, которые пытаются разделить украинцев и поляков, более того, своими провокациями они пытаются создать напряжение и ненависть». По словам архиепископа, «миссия УГКЦ в этой ситуации — сохранить диалог и помочь всем людям доброй воли выступить против всей этой ненависти. Конечно, Украина находится в состоянии войны, многие люди могут подвергнуться искушению, но Церковь проповедует примирение, любовь и взаимное прощение. Именно это нам завещал святой папа Иоанн-Павел II». Пекло заверил в своей готовности сотрудничать в деле польско-украинского примирения, чтобы «народы совместно шагали в европейское будущее».

Polonia Christiana (Краков, Польша) размышляет о «скрытой белорусизации». Российские порталы второго и третьего эшелона публикуют статьи под пугающими заголовками: «Ползучая белорусизация», «Белоруссия идет по стопам Украины», «Готовится майдан», «Прозападная шестая колонна в правительстве Белоруссии». Так оценивается политика Минска за последние два года. На этом фоне официальные заявления посла России в Белоруссии Александра Сурикова по-прежнему очень дружелюбны. Главный вопрос, на самом ли деле реализует президент Лукашенко тщательно разработанный план, целью которого является постепенное дистанцирование от России? Аналитики обычно упоминают такой ряд событий или проектов. Во-первых, один депутат парламента из двух представителей оппозиции, утвержденный белорусскими властями, Елена Анисим, является заместителем председателя «Таварыства беларускай мовы». Оно имеет долгую историю и считается в стране основной силой, защищающей белорусский язык. Во-вторых, начиная с лета 2014 года в белорусских изданиях в массовом количестве появились статьи, которые реабилитировали бело-красно-белый флаг. Он был официально признан символом государства в 1990—1995 годы, пока Лукашенко не вернул слегка модифицированные советские традиции. В-третьих, во всей стране, особенно в столице, размещены плакаты, которые — по мнению российских журналистов — подчеркивают преимущества белорусского языка против русского. В-четвертых, запрещенную ранее символику начали использовать белорусские спортсмены. В-пятых, в детских садах были введены «Дни белорусского языка». В общественном транспорте, в том числе метро, доминирует белорусский язык. И, наконец, в-шестых, в 2015 году государственные власти взяли курс на «формирование новой идентичности белорусы». Понятно, что эти мероприятия и события не могут сразу изменить настроение в обществе. Они не выглядят и как системные решения. Но кто знает, может быть, через год или два их число достигнет критической массы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.