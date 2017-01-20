На фоне ослабления поддержки внутри страны президент США Дональд Трамп может пойти по стопам длинного списка политиков — особенно демагогов, — которые пошли на внешнеполитические авантюры для отвлечения внимания от проблем внутри страны, а также для усиления националистического духа и повышения своей популярности, пишет Пол Пиллар в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что в ходе своей инаугурационной речи Трамп представил довольно мрачную картину, которая тем не менее имеет мало общего с реальностью не только в вопросах состояния экономики, но и в таких аспектах, как уровень преступности. Пессимистичность Трампа относительно состояния США может привести к двум результатам. Во-первых, если реальное положение дел останется более-менее таким же, Трамп может сравнить ситуацию со своей негативной картиной и присвоить себе лавры того, кто добился положительного развития событий, несмотря на то, был ли прогресс или нет.

Во-вторых, может оказаться так, что из-за его искусственно созданной негативной картины у граждан США возникнет еще большее стремление к положительным изменениям. Поэтому как бы он ни старался убедить людей, что положительные изменения были, Трамп может оказаться неспособен добиться этого. В области статистики лгать сложнее, чем в политике.

Такие завышенные ожидания являются фактором в снижении рейтинга Трампа, но не единственным. На популярности президента-республиканца могут негативно сказаться также несоответствие его обещаний некоторым его политическими шагам, а также естественные экономические факторы.

В истории много примеров, когда политики шли на внешнеполитические авантюры для отвлечения внимания от проблем внутри страны. Так, на ум приходит пример захвата Эфиопии диктатором Италии Бенито Муссолини, которой считался тем, кто вернет Италии былое величие. Трамп может оказаться в тех же условиях.

О том, что его политика может пойти по пути интервенционизма, свидетельствует его инаугурационная речь, в которой прослеживается линия необходимости отказа от военных вмешательств. Однако, как и в случае с избирательной кампанией, эти заявления могут оказаться лишь попыткой сыграть на разочаровании, которое испытывают граждане США. При этом открыто интервенционистскую направленность имеют некоторые высказывания Трампа, в частности, обещания «разбомбить к чертям» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Более того, в своей инаугурационной речи Трамп затронул тему «сильного ослабления военных» США, несмотря на то, что Вашингтон тратит больше на свои вооруженные силы, чем шесть крупнейших армий мира, вместе взятые. Была также поднята тема «радикального исламского терроризма», который США должны «стереть с лица земли». Из-за недостижимости этой цели у США всегда будет большой набор целей для вторжения.

Тем не менее на данный момент, заключает автор, все рассуждения о том, будет ли новая администрация занимать более сдержанные позиции или пойдет по стопам предыдущей в области интервенций, носят лишь характер спекуляций. Однако те, кто надеялся на отказ США от постоянных военных вторжений, могут быть неприятно удивлены.