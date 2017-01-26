Россия, поддерживающая правительство президента Сирии Башара Асада в Сирии, может добиться победы и в Ливии, где за власть борются правительство Национального единства в Триполи и Палата представителей в Тобруке. Таким образом, результатом вторжения Запада станет замена одного сторонника Кремля другим, пишет Мэтт Пёрпл в статье для The National Interest.

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По мнению автора, ни одна страна Большого Ближнего Востока не является столь показательным примером провала политики США в регионе, как Ливия, где все ожесточенней идет гражданская война между поддерживаемым Вашингтоном Правительством национального единства (ПНЕ) и Палатой представителей Ливии (ППЛ), на стороне которой воюет генерал Халифа Хафтар.

Автор напоминает, что до 1963 года страна была разделена на три провинции: Триполитанию, где на данный момент расположилось ПНЕ, Киренаику — место размещения ППЛ — и Феццан. Их жители считали себя прежде всего представителями своих племен и провинцией, часто не испытывая лояльности к Ливии как таковой. После же свержения короля страны Мухаммада Идриса ас-Сануси в 1969 году пришедший к власти Муаммар Каддафи стал проводить жесткую программу построения ливийской нации, которая и превратила Ливию в современное государство. Поэтому после свержения Каддафи произошел раскол.

Tempi.it Триполитания, Киренаика и Феззан

Таким образом, США допустили ту же самую ошибку в Ливии, какую они сделали в Ираке. Вашингтон так и не понял, что целью его вмешательства была искусственная нация. Более того, Белый дом не стал утруждать себя изучением большого числа различных противоборствующих сторон, которые существовали в Ливии. Попытавшись заменить «диктатуру» национальной демократией, США создали только хаос.

При этом Россия, которая на протяжении долгого времени поддерживала правительство президента Сирии Башара Асада, вмешалась и в ливийский процесс, поддержав ППЛ. Так, генерал Хафтар посетил авианосец «Адмирал Кузнецов», где было подписано соглашение с Москвой.

Huffpostarabi.com Халифа Хафтар

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Автор подчеркивает, что, идя на этот шаг, Кремль пытается достичь двух целей — идеологической и военной. Во-первых, Москва стремится поддерживать «диктатора» Хафтара на фоне неудач ПНЕ, которое связано с Западом и якобы построено на демократических принципах. Во-вторых, Кремль нацелен на продолжение борьбы с терроризмом, а Хафтар является ярым противником исламизма и уже сыграл ключевую роль в очищении Бенгази от радикалов. Ливия же, со своей стороны, позволит России добиться её цели расширения присутствия на Средиземном море, поскольку в рамках подписанного с Хафтаром соглашения Москва сможет построить две новые базы на востоке страны.

И на стороне Тобрука не только Москва, но и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, который считает Хафтара более эффективным, чем Триполи, в борьбе с проникающими через границу террористами. Многие в Тобруке также ожидают поддержки со стороны Дональда Трампа.

Что же касается поддерживаемого США ПНЕ, то оно было сотрясено до самого основания в начале 2017 года, когда заместитель его лидера Муса аль-Кони ушел в отставку. На пресс-конференции в Триполи аль-Кони заявил, что покидает свой пост из-за того, что Президентский совет ПНЕ несет «ответственность за убийства, похищения и изнасилования, которые произошли за последний год». Кроме того, ПНЕ приходилось отбивать атаки третьего правительства — Национальной группы спасения в Триполи, которая отказалась от власти в 2016 году, но вновь стала собирать военную силу.

И Хафтар внимательно наблюдает за развитием событий и уже заявил, что не планирует проводить дальнейшие переговоры с ПНЕ. Если он посчитает, что сможет получить полный контроль над страной, наладив контакт с бригадами племени зинтан, расположенными на юго-западе от Триполи, а также осуществив наступление на саму столицу, он, возможно, так и поступит.

Таким образом, может оказаться так, что окончательным достижением Запада, вторгнувшегося в Ливию, будет замена одного «диктатора» — союзника России другим.