Конечно, при наличии всепроникающих хакеров и умеющих ненавязчиво, но неотступно давить кого нужно компроматом спецслужб, рассекретить секретные данные даже пресловутых швейцарских гарантов нераспространения фискальной информации и до этого момента запредельных усилий не требовало. Но то все были нелегальные действия, а теперь все банки загоняют под пяту закона.

1smiru.ru «Совершенно секретно»

В 2017-м в силу вступает «Соглашение об усилении борьбы против налогового мошенничества», подписанное Европейским союзом (и не только им) в прошлом году. Соглашение предписывает странам-подписантам автоматически обмениваться между собой информацией об открытии счетов иностранных граждан, движении средств по этим счетам и всем-всем прочем, что может навести на подозрения, что владелец счета имеет намерения утаить деньги от налогообложения в стране, фискальным резидентом которой он является.

Информацией, по мысли идеологов соглашения, надо обмениваться, конечно, в первую очередь потому, что деньги, которые граждане прячут за границей, предназначены исключительно для финансирования разного рода террористов. А обнуление банковской тайны — это уже побочный эффект заявленной заботы о безопасности. Недовольным придется потерпеть.

Система взаимного оповещения разрабатывалась инициаторами из ОЭСР и G-20 с 2014 года. Запустить ее в действие рассчитывали в 2017. Уложились в сроки реализации «планов громадья». Были, честно говоря, некоторые опасения, что не срастется — никак не хотели ставить свои подписи под документом еэсовские Люксембург и Австрия (а в Евросоюзе мнение по важным вопросам должно быть единогласным), но на финише 2016-го сдались и они. Австрия, правда, выторговала для себя немножко времени и приступит к информированию остальных участников с 2018 года. Понаблюдав, как механизм работает и чем это ей, Австрии, угрожает.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

Брюссельские экономисты рассчитывают, что приведение приговора о смерти банковской тайны в исполнение принесет суммарно в казну стран — членов ЕС от 50 до 70 миллиардов евро дополнительных налоговых поступлений. По странам ОЭСР статистики предположений пока нет, но есть основания полагать, что они тоже на что-то надеются.

Введение в действие Соглашения головной болью отзовется для десяти стран, чье налоговое законодательство провоцирует приток иностранных капиталов в них. Четырем членам ЕС придется заняться пересмотром своих налоговых тарифов в сторону выравнивания их значений с евросоюзным большинством уже сейчас. Есть основания полагать, что изменения, которые придется внести в фискальные нормы имеющим низкие ставки налогообложения, а потому очень привлекательным в плане хранения средств Нидерландам, Ирландии, Люксембургу и Кипру, население этих стран не обрадуют. Но тут уж, с волками жить — по-волчьи выть. А брюссельские волки настроены серьезно:

«В нашем обществе не может быть победителей, которые выигрывают за счет привлечения в свои банки финансовых средств других стран Евросоюза», — цитирует руководителей ЕС испанское издание El Confidencial.

О том, чтобы не было такого рода победителей за пределами ЕС, инициаторы пакта тоже побеспокоились: среди подписантов фигурируют Швейцария, Сингапур, Гонконг, Каймановы острова, Бермуды и Кюрасао. Где-то там на подходе Андорра, Антилья, Аруба, Белиз, Британские Виргинские острова и другая денежноемкая мелочь. Список, включающий в настоящий момент 54 страны, начинающие автообмен в наступившем году, годом позже расширится до 78, а там может быть увеличен и до 91.

В нем нет, не было и не будет одного важного государства. Не России (хотя она и важна, но Запад информировать Москву о приходящих в его банки «русских деньгах» намерений не имеет, а уж у Москвы-то сообщать о поступлениях в ее финансовые учреждения средств с Запада и тем более интереса нет).

Отсутствуют в списке подписантов, как нетрудно догадаться, Соединенные Штаты Америки. Но при этом незримо присутствуя.

Joebengo Казначейство США

Незримое присутствие США выражается в том, что автоматически получать информацию от всех (!) членов Соглашения Вашингтон будет. А вот свою предоставлять в качестве ответной любезности — как раз нет. Ни в автоматическом, ни в ручном режиме. За исключением только ситуаций, когда какие-то государства направят американскому Казначейству челобитную на предоставление данных о ком-то и о деньгах этого кого-то. Ходатайство рассмотрят в установленном законом порядке и, в соответствии с вердиктом ответственных лиц, удовлетворят запрос или откажут в удовлетворении.

Такая «диодная» схема (диоды, как известно из физики, обладают замечательным свойством: ток по ним течет только в одну сторону), естественно, выгодна США, а иначе зачем бы они суетились, подталкивая других к заключению этого договора?

Находясь над схваткой, ФРС получает возможность совершенно легально обогатиться данными обо всех владельцах счетов во всех офшорах. Имея в руках такой кнут, мировому дрессировщику несложно загнать все стадо «оптимизаторов» налоговых платежей или, говоря по-честному, уклонистов в настоящий безопасный офшор, из которого выдачи нет. Находится он, естественно, в одном из штатов, входящих в Соединенные. Выбирайте, что больше понравится: Делавэр, Орегон, Аляска, Висконсин, Невада — территорий наберется два десятка.

Понятно, что сохранение банковской тайны и в этом «последнем из могикан» офшоре — вещь чисто декларативная. Но когда вы слышите то, что хотите услышать, разве можно расстаться с иллюзиями, что место, где секрет ваших денег никому не будет раскрыт, существует и вам точно известен его адрес?

Пока Евросоюз радуется, что получит от обмена банковской информацией мелочь на карманные расходы, США вытрясают все, что есть в сейфах почти всего мира.