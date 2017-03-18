Киев празднует День соборности — «Акт Злуки». Так на Украине называется событие, имевшее место 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве — торжественное провозглашение «объединения в единую соборную Украину двух государственных образований», Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и Украинской Народной Республики (УНР). Как говорилось в тексте принятого по случаю «злуки» универсала, «отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины — Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Русь) и Поднепровская Великая Украина». Однако просуществовала новая «единая Украинская Народная Республика» недолго. Вначале в ноябре 1919 года военные силы ЗУНР, Галицкая армия, решили объединиться с Добровольческой армией генерала Антона Деникина, против чего выступала Директория (верховный орган власти УНР) под руководством Симона Петлюры. А уже 4 декабря 1919 года официальная делегация ЗУНР объявила посольству УНР в Варшаве и правительству Польской Республики о денонсации «Акта Злуки» в знак протеста против тайных переговоров правительства УНР с правительством Польши. Напомним, тогда Петлюра заключил союз с Пилсудским, согласившись на передачу Варшаве оккупированной поляками Восточной Галиции.

Golos.com.ua Киев в 1917 году. С чего все начиналось

Выступая сегодня, 22 января, с речью по случаю праздничной даты, президент Петр Порошенко заявил: «Хочу сказать словами Тараса Шевченко: «Учитесь, братья мои! Думайте, читайте». Следует каждому из нас в отдельности и всем вместе взятым зарубить себе на носу, каких колоссальных усилий стоит получить и как бывает легко потерять соборность и суверенитет… Мы, это правда, говорим в быту и в семьях на украинском, русском, крымскотатарском и других языках, но нас консолидирует единый государственный — украинский… У нас у всех — общее прошлое, и проблемы, кстати, у нас одинаковые… Соборность — это унитарное устройство государства. Но мы уважали, уважаем и будем уважать разнообразие Украины, специфику местных общин… Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, я это подчеркиваю, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса. Которые говорят, как вести себя с жителями оккупированных районов, словно они уже не являются нашими гражданами и их судьба нас не касается. Хочу задать этим политиками вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы этими украинскими землями разбрасываться?». Ряд наблюдателей воспринял последнюю фразу президента как продолжение заочной полемики с зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, украинским олигархом Виктором Пинчуком, который ранее в статье в The Wall Street Journal констатировал необходимость «пожертвовать Крымом и Донбассом, а также забыть о членстве в НАТО и ЕС». Практически сразу после этого взгляды олигарха подвергли критике посол Украины в США Валерий Чалый, обвинивший Пинчука в «помощи врагам», и заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев, призвавший «не торговать Крымом и Донбассом».

Однако у соборности украинской есть и другие внутренние враги. Газета Верховной рады Украины «Голос Украины» в комментарии, посвященном «Акту Злуки», указывает, что память о нем «сначала выстрелила провозглашением в 1939 году Карпатской Украины, со временем за Самостоятельное Соборное Государство боролась Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а день Соборности, праздновать который начали в конце 80-х годов прошлого века, наконец вылился в организацию 22 января 1990 года «Цепи Объединения» между Киевом и Львовом, который уже в новые времена начал путь украинцев к Независимости и Соборности». Автор парламентского издания опустил, правда, еще один промежуточный этап, «Акт провозглашения украинской государственности», который был зачитан 30 июня 1941 года во Львове руководителями ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода туда в обозе нацистов, но не суть важно. Концепция обозначена, у «цепи» два конца, однако раскачивали ее неизменно со стороны Запада Украины, а не Востока. Эта «раскачка» продолжается и до сих пор, вопрос лишь в том, какие цели она преследует. На днях группа украинских депутатов внесла в Верховную раду проект закона «О государственном языке». Он должен заменить принятый еще во времена Виктора Януковича так называемый закон «Кивалова-Колесниченко», который гарантировал использование на Украине «региональных языков». Новый законодательный акт предлагает значительно расширить и закрепить использование украинского языка как государственного в средствах массовой информации, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздании. Помимо того, украинский язык становится обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления — и во время ведения заседаний, и оформления документов, и в обращениях граждан. Таковым он же становится в сфере обслуживания, магазинах и ресторанах. А за попытки «внедрения на Украине официального многоязычия» может угрожать уголовная ответственность.

На первый взгляд, принятие закона «О государственном языке» должно будет ударить по «русскому миру», русскому языку как средству «влияния Москвы». Однако это не совсем так. Во-первых, под ударом окажутся и прочие региональные языки. Хотя в тексте законопроекта делается оговорка, что исключения могут быть предоставлены «официальным языкам Европейского союза», есть большие сомнения в практической реализации сего постулата. Потому что «тотальная украинизация» и так уже идет параллельным курсом. В начале января этого года, писал буковинский портал BukNews, румынская община Черновицкой области выразила возмущение новыми учебными планами, так как в школах уменьшили количество часов их родного языка и литературы. Министерство образования в программе для 10−11 классов предлагало румынский, язык национального меньшинства, перевести из разряда базового предмета в разряд факультативного. А румынская литература, которая до этого шла в составе зарубежной литературы, вообще отсутствует в проекте. Это вызвало сопротивление жителей Герцаевского района Черновицкой области, в первую очередь педагогических работников, членов родительских комитетов, а также представителей общественности. Дело в том, что в районе более 97% населения называют румынский язык родным. Из 29 учебных заведений в 27 учебный процесс ведется на румынском языке. Практически все учебные заведения района и отдел образования, молодежи и спорта местной администрации написали письма министру образования и науки Украины Лилии Гриневич с просьбой не допустить грубых нарушений прав румынского национального меньшинства. Пока можно внести поправки. Однако в случае утверждения «украинизации» на законодательном уровне уже ничего не изменишь.

Во-вторых, конечно, русскому языку и русскоязычным гражданам Украины придется серьезно ужаться. Но кому? Еще в самом начале разгоравшейся в 2014 году в Донбассе гражданской войны наиболее прозорливые мыслители на Западной Украине выражали опасения, что русскоязычный украинский национализм в силу доминантного характера русского языка и русской культуры способен вытеснить и подавить украиноязычный украинский национализм. Эти мыслители отмечали парадоксальный для себя процесс: «русский мир», обернувшись в обложку политического украинского национализма, привел за собой на Закарпатье, Буковину и в Галичину те русскоязычные продукты современной массовой культуры, которые при всем своем «низком качестве» выигрывали конкурентную борьбу у собственно украинских музыкантов, публицистов и кинематографистов. Иначе говоря, Януковича два года как нет, а «русский шансон» есть и его даже стало больше. Мыслители забили тревогу. Как заявлял директор Института украинского языка, доктор филологических наук Павел Гриценко, «русскому языку на Украине не угрожают, так как продуцирование русскоязычного продукта происходит постоянно, и происходит на постоянной основе в России. Там есть мощная сила, которая этот язык поддерживает. Уберите всех россиян с Украины — и это не будет угрожать русскому языку. Но если мы допустим, что и в дальнейшем будет продолжаться вытравливание украинского языка, как оно сейчас есть, то украинский уже нигде никто нам не восстановит».

В этом случае для среды Западной Украины те украинские политики, которые подчеркивали роль русскоязычных граждан в борьбе с «агрессией» Москвы, сами становились опасностью. Потому что таким образом получала поддержку русскоязычная версия украинского национализма со всеми вытекающими для Тернополя, Станислава или Львова последствиями. В декабре прошлого года президент Порошенко с гордостью заявлял в Польше на конференции «Форум лидерства», что «мы никому не создавали никаких проблем, в том числе и для русскоязычных, потому что 63% украинцев, которые с оружием в руках сегодня защищают Украину от российской агрессии, являются русскоязычными. Их не надо защищать, они защищают Украину, они воюют против желания некоторых Советский Союз возродить». Однако на Западной Украине это слушали с ужасом, поскольку тем самым подтверждались все их худшие опасения. Понятно, как бороться с «русским миром», когда он наступает из Москвы. А что делать в том случае, когда его продвигает Киев?

Вместе с тем нельзя не сказать, что подобная ситуация дает Западной Украине шанс на заключение своего рода «пакта о ненападении» с Россией на условиях отказа Москвы от продвижения русского языка и культуры в регионе в обмен на отказ западных украинцев от антироссийской политики и последующее восстановление спокойных рабочих отношений. Исторические предпосылки для подобного есть. Напомним, что диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич в ходе 1919 года склонялся к союзу с русской Добровольческой армией, а не руководством Польской Республики. Не случайно. И сегодня в фантазийной реконструкции на тему, как бы развивалась в 2014 году ситуация в случае провозглашения «ЗУНР» вместо Донецкой и Луганской народных республик, львовский портал ZAXID.NET логично размышлял: «Можно предположить, что на охваченных революцией и войной западноукраинских землях свою карту сыграли бы Польша и Венгрия, среди политической элиты которых существуют имперские и реваншистские амбиции относительно Галичины и Закарпатья». Другой вопрос, позволит ли Киев в настоящее время проявить субъектность Западной Украине? Пока из слов президента Порошенко, который видит в русскоязычном украинском национализме своего союзника, следует однозначный и категорический отказ.