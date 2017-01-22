Если верить сообщениям некоторых азербайджанских СМИ, шеф-корреспондент российского бюро азербайджанского канала Lider TV Анар Гасанов, который задал на пресс-конференции 17 января вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, «какова будет позиция Москвы в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», уволен c работы. Те же источники сообщают, что «ходатайство» о прекращении деятельности в России журналиста поднял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который считает, что вопрос журналиста был «провокационным» и даже оскорбил журналиста за это.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Автор не знаком лично с Анаром Гасановым. По отзывам многих московских экспертов, он является грамотным и квалифицированным журналистом, внимательно следящим за переговорным процессом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он знает, что эти переговоры, к сожалению, до сих пор носят закрытый характер, что позволяет конфликтующим сторонам публично трактовать их как угодно, но только не говорить правду. При этом заявления делаются на самом высоком уровне, которые часто просто вводят в заблуждение. Грешат этим почти все, даже российский МИД. Так, после петербургского саммита президентов Азербайджана и Армении при посредничестве лидера России Владимира Путина были сообщения, что Баку и Ереван подписали соглашение, предусматривающее введение на линию соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. И только позже официальный представитель МИД России сообщила, что оказывается Баку не поставил свою подпись под этим документом, что принципиально меняет оценку ситуации. Или еще один факт, о котором сообщил глава МИД России Лавров на упомянутой пресс-конференции.

OSCE_SMM Наблюдатели из ОБСЕ

По его словам, «учитывая взаимные обвинения сторон, в ходе встреч на уровне глав Армении и Азербайджана при посредничестве РФ, а также на встрече в Вене была достигнута договоренность о необходимости создания механизма расследования инцидентов, увеличения количества наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения». Но с кем была достигнута такая договоренность, если Баку официально заявил, что не подписывал и венское соглашение? Дальше. «Такая необходимость пока не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ, — говорил Лавров. — О причинах этого можно поинтересоваться у представителей этой организации». А почему конкретно не назвать «оппортуниста» из ОБСЕ? Почему из этого делается секрет? Или, к примеру, президент Азербайджана Ильхам Алиев публично жаловался, что на него оказывается «давление с целью признать независимость Нагорного Карабаха». Но кто именно давит и выступает с таким требованием — остается неизвестным. Поэтому вопрос российского корреспондента бакинского телеканала Lider TV Гасанова главе МИД России мог быть, конечно, сформулирован более тонко. Но он был вполне правомерным. По нашим наблюдениям, азербайджанские журналисты в Москве болезненно переживают не только «карабахскую травму», но и неспособность на протяжении многих лет национального руководства выйти на решение этой проблемы. К тому же Лавров — один из опытнейших дипломатов в мире — мог бы уклониться от прямого ответа, упаковав его в пустое словесное обрамление. Но он этого не сделал и причины нуждаются в специальном анализе.

Напомним, что Лавров выставил политическую диагностику нагорно-карабахскому конфликту, а не определил только «линию России», как трактуют это некоторые российские и бакинские СМИ. Он заявил, что конфликт «не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана», то есть дал юридическую квалификацию, которую не может делать отдельно взятая страна даже в статусе сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Он также обозначил хронологию событий, связанную с конфликтом, призвал обратиться к архивам, чтобы определить, «как требования о немедленном прекращении огня соблюдались, и кем они соблюдались, и кем не соблюдались», обозначил «целый набор решений, которые принимались Советом Безопасности ООН», назвал документы, под которыми стоят подписи сопредседателей от России, США, Франции, а также президентов Армении и Азербайджана. Кто может возразить этому, разве что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, и то по формуле «нам про Ивана — а мы про Болвана», что и было сделано.

Marcin Konsek Нагорный Карабах

Баку продолжает настаивать на необходимости вернуть Нагорный Карабах в состав Азербайджана, не предпринимая при этом каких-либо «нестандартных» усилий. В октябре минувшего года президент Азербайджана Алиев заявил, что возможен компромисс: регион может стать автономной республикой. Но с каким населением? Если армяне останутся проживать на этой территории, то давно пора прекратить против них ведущуюся и зашкаливающую информационную войну. Ничего не сделано. Так, президент Молдавии Игорь Додон, где де-факто существуют территории со своим собственным управлением, совершил визит в Тирасполь, что было квалифицировано президентом России Владимиром Путиным как «мужественный поступок, хорошее начало для переговоров об урегулировании и сохранения территориальной целостности Молдавии». Способен ли на такой подвиг президент Алиев? Вряд ли.

Фактом является то, что две конфликтующие стороны — Баку и Ереван — являются субъектами международного права, а Нагорный Карабах стал или его сделали спорной территорией между двумя государствами. Разве это «внутреннее дело» Азербайджана? Даже если в Баку слова Лаврова будоражат общество, привыкшее слушать «другие песни», пора свыкнуться с мыслью о том, что «восстановление конституционного порядка на территории Нагорного Карабаха перестало быть внутренним делом Азербайджана» и урегулирование конфликта — задача не только Москвы. Для экспертов в этом нет ничего нового. Так что наш азербайджанский коллега Анар Гасанов своим вопросом вскрыл некоторый карабахский «дипломатический гнойник», «второе дно бакинской власти», за что в нормальных редакциях награждают, повышают в должности, но никак не увольняют с работы. Потому, что глава МИД России, пожалуй, впервые открыто дал понять, что в случае, если руководство Азербайджана решится на силовую операцию в Нагорном Карабахе, то Россия не будет сидеть сложа руки, не займёт на сей раз позицию стороннего наблюдателя. И дело не в Армении, не в тех силах, которые якобы хотят поссорить Азербайджан с Россией, а в обеспечении прежде всего национальной безопасности России на ее южных рубежах.