Президент Венесуэлы Николас Мадуро, требование об отставке которого поддерживает 85 процентов населения страны, в борьбе за власть, похоже, выставил последний аргумент. Мадуро учредил премию имени Уго Чавеса и объявил, что первым лауреатом новой премии стал президент России Владимир Путин. Кроме этого, Мадуро заявил, что планирует в ближайшее время посетить Россию.

Cancillería Ecuador Поцелуй Николаса Мадуро

Valter Campanato/ABr — Agência Brasil Николас Мадуро с портретом Уго Чавеса

Правда, перед этим президент Венесуэлы сделал пару реверансов в сторону нового руководства Соединенных Штатов Америки. И это вполне понятно. Уж если кто и заинтересован в стабильной Венесуэле, так это «Большой северный сосед», с которым официальный Каракас имеет теснейшие экономические связи. Половина венесуэльской нефти продается именно в США. 15 процентов нефти, которая поступает в Соединенные Штаты со всего мира, — тоже из Венесуэлы. США, несмотря на постоянное «бодание», всегда выплачивают Венесуэле в срок деньги за нефть. По меньшей мере два раза были авансовые выплаты, когда Николас Мадуро об этом просил, писало ранее ИА REGNUM

США не только закупают нефть в Венесуэле, но и поставляют туда легкую нефть. Как известно, венесуэльская нефть — тяжелая. В феврале 2016 года Венесуэла приобрела партию легкой нефти у США впервые после отмены эмбарго, которое действовало с 1976 года. Как сообщало Reuters, государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) приобрела партию в объеме 550 тыс. баррелей техасской легкой нефти WTI, воспользовавшись одним из карибских терминалов. При этом отмечалось, что сделка была совершена «в обход России».

Сейчас, когда Николаса Мадуро окончательно «прижало», и, очевидно, что нет желающих тащить за уши из болота провалившегося политика, тянущего за собой всю страну, президент Венесуэлы начал раскручивать новую игру. Дескать, виной его бед является не полная управленческая бездарность, в которой в Венесуэле уверено подавляющее большинство населения, а его трепетная дружба с Россией.

Принимать или нет награду от Николаса Мадуро — дело российского президента. Но, на самом деле, выглядит это как элементарная попытка венесуэльского президента выторговать себе поддержку со стороны России в борьбе за сохранение власти. Это самый настоящий «отравленный поцелуй». Кроме этого, венесуэльский президент предпринял еще ряд шагов. Николас Мадуро обратился с просьбой о покупке российского оружия для подавления беспорядков. На днях «Роснефть» заявила о готовности к новым инвестициям в венесуэльские проекты.

А вот тут хочется обратиться к недавнему плачевному опыту заключения двусторонних соглашений между Россией и Аргентиной накануне смены власти в этой стране. Что теперь с этими договорами? Все ли действуют? Не все. Обращался тогда еще кандидат в президенты Аргентины Маурисио Макри в официальные российские структуры с просьбой не пороть горячку, а дождаться результатов выборов? Обращался. Проигнорировали. Какой смысл сейчас вообще о чем-то договариваться с «хромой уткой» — венесуэльским президентом? Кто-то начал игру в «спасение шофера — Николаса Мадуро»? Так она при нынешней ситуации в Венесуэле бесполезна.

Итак, Мадуро экстренно засобирался в Москву. Зачем понятно. А повод — вручить российскому президенту премию имени Уго Чавеса. Кстати, в каком качестве Николас Мадуро собирается в ближайшие месяцы приехать в Россию — большой вопрос. Ситуация в доведенной до полного экономического хаоса и социального коллапса Венесуэле такова, что президентство Мадуро может закончиться в любой момент. То, что «ситуация в Венесуэле продолжает накаляться» отмечено и в недавнем заявлении МИД России. Успеет ли доехать-то? А, может, хочет доехать и остаться? И такой вариант реален. Прецеденты были.

Kremlin.ru Владимир Путин дарит Николасу Мадуро книгу об Уго Чавесе

В упомянутом заявлении МИД России говорится и о том, что в Венесуэле «радикальное крыло антиправительственного лагеря, вставшее у руля национального парламента, усилило агрессивную риторику и взяло курс на «гражданское неповиновение». Идет подготовка демонстраций, планируемых на ближайшие дни, которые чреваты — или заранее срежиссированы в таком ключе — столкновениями с правоохранительными органами и провоцированием насилия и жертв».

Сотрудники МИД России, писавшие это, видимо, забыли или не в курсе, что столкновения с правоохранительными органами начались в Венесуэле не вчера. Напомним, что на президентских выборах 2013 года Мадуро опередил основного конкурента — Энрике Каприлеса — всего на полтора процента. Уже в феврале 2014 года в стране начались массовые акции протеста против резкого роста преступности и экономического кризиса, вызванного, как считали протестующие, политикой правительства. Закончилось это человеческими жертвами, среди которых большинство — молодежь. В Каракасе до сих пор не стерты уличные граффити в память об этих событиях. И люди не забыли. И что-то никто действиями власти в той ситуации особо не восторгается.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Протестующие в Маракайбо требуют продуктов. 18 февраля 2014

Итоги же краткого правления Мадуро — налицо. Если кто не верит — слетайте в Каракас, посетите другие города и села страны, поговорите с людьми. В выражениях уже давно там никто не стесняется. К 2015 году Венесуэла представляла собой жуткую картину: пустые прилавки магазинов, разваленное производство, которое национализировали, но так и не научились управлять им. Километровые очереди в магазины, где по нормам продавались какие-то продукты и товары. Даже традиционная сфера туризма и курортов была доведена до критического состояния. То, что население Венесуэлы требовало перемен, — сомнений не вызывает.

Сложно назвать «цветной революцией», а тем более попыткой госпереворота ситуацию, когда 85 процентов населения страны требуют отставки президента. МИД России в своем официальном заявлении обвиняет в нагнетании ситуации в Венесуэле радикалов из парламента. Да, парламент страны представлен в подавляющем большинстве оппозицией. Но такой состав выбран законным путем. Депутаты парламента, повинуясь воле большинства граждан, на вполне законных основаниях инициировали вполне законный сбор подписей за объявление референдума по отставке Мадуро. Подписи были собраны за рекордный срок и в гораздо большем количестве, чем нужно. По приказу Мадуро их подлинность была проверена. И подтверждена. Что здесь от сценария «цветной революции»? Ничего.

А дальше Николас Мадуро, вопреки воле народа и букве закона, решил сначала перенести на непонятный срок проведение референдума по импичменту. А потом вообще заявил, что никуда не уйдет! Так кто, на самом деле, провокатор? Кто спровоцировал и «срежессировал» сценарий «цветной революции»? В МИД России об этих обстоятельствах не знают? Может, и не знают. А, может, считают любое, вполне законное требование о смене власти со стороны простого народа, «майданом и бунтом». И это возможно.

То, что сейчас в Венесуэле от мирной подготовки к проведению референдума оппозиция, поддерживаемая, повторюсь, большинством населения страны, перешла к уличным акциям, явление вполне закономерное. В силу отказа Мадуро проводить этот референдум. Другое дело, что от силового сценария, и тут МИД РФ абсолютно прав, лучше никому не будет, а Венесуэла может уйти в еще больший хаос. Гуманитарная катастрофа там уже налицо.

Сейчас спасти ситуацию может, как ни странно, только Николас Мадуро. Если согласится, в соответствии с Конституцией Венесуэлы, на мирное, законное проведение референдума по собственному импичменту. Да, большинство проголосует за отставку. Да, придется расстаться с властью. Но это спасет Венесуэлу от гражданской войны, крови. А, возможно, и от территориального распада.

Именно к этому варианту действий и должна бы призывать Мадуро российская сторона. Если мы действительно дорожим дружбой с венесуэльским народом.