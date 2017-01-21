Уполномоченный кабинета министров Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский обвинил Европейскую комиссию в ужасном и непростительном: ЕК представляет интересы российского концерна «Газпром». Такую реакцию чиновника вызвала публикация польского католического ежедневника Nasz Dziennik, в которой сообщается о желании «Газпрома» принять участие в судебном разбирательстве в Европейском суде в Люксембурге. Напомним, что в конце прошлого года Варшава в лице государственной нефтегазовой компании PGNiG опротестовала решение Еврокомиссии о предоставлении расширенного доступа российскому концерну к газопроводу OPAL. Европейский суд издал в качестве промежуточной меры постановление о приостановлении действия директивы ЕК. При этом украинская компания «Нафтогаз» и PGNiG подали заявку на участие в соглашении с «Газпромом» по применению мощностей OPAL.

Kremlin.ru Обязательства по созданию газотранспортных мощностей и ресурсной базы для газопровода «Северный поток-2» выполняем строго в срок

В январе этого года, как уже писало ИА REGNUM, у польской стороны появилось «неприятное ощущение», что Брюссель (не говоря уже о Москве и Берлине) может тихой сапой проигнорировать предписание судебного органа. Как отметил представитель Еврокомиссии, ведомство «приняло постановление Европейского суда к сведению», но сама ЕК «убеждена, что ее решение находится в полном соответствии с Третьим энергопакетом». Польский портал Energetyka24.com обращал в этой связи внимание на то, что Еврокомиссия до сих пор отказывалась предоставить полный текст своего решения по OPAL, из-за чего юристы PGNiG были вынуждены бороться за его отмену вслепую, «как бы ощупью». На днях ЕК опубликовала текст своей директивы. По словам еврокомиссара по вопросам климата и энергии Мигеля Каньете, которого цитирует российский портал Life.ru, «доступность мощностей газопровода OPAL для компаний германского газового бассейна повышает интеграцию европейского газового рынка и оказывает конкурентное влияние на поставщиков, действующих на чешском рынке». Тем самым акцентируя внимание на германском и чешском рынках, Каньете вывел за скобки Польшу.

Wikimedia Commons Эмблема Газпрома

Как заявил Наимский, в то время как Еврокомиссия выступает на стороне «Газпрома», PGNiG ведет переговоры с «аналогичными компаниями в регионе» и «скорее всего, наша жалоба получит поддержку». Но чью? Один только пример. Недавно немецкая радиостанция Deutsche Welle провела опрос экспертов, отметивших, что в наступившем году доля российского концерна в поставках газа на литовский рынок заметно вырастет, превысив половину всего импорта Вильнюсом «голубого топлива». При этом, по их мнению, говорить надо не о триумфе «Газпрома», а об успехе Литвы в либерализации энергетического рынка страны. По мнению директора Центра восточноевропейских исследований Линаса Коялы, увеличение доли российского газа в литовском импорте свидетельствует о том, что в стране удалось создать рынок газа, в результате чего поставки российского концерна в Литву перестали быть инструментом политического влияния. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас считает в свою очередь, что ситуация, когда в прошлом году большую часть необходимого ей газа Вильнюс приобрел у норвежской Statoil, а в этом году около половины купит у «Газпрома», является подтверждением конкуренции на рынке.

Эта позиция соседней Литвы бьет по совместному норвежско-датско-польскому проекту строительства газопровода Baltic Pipe, который Варшава рассматривает как важный элемент задуманного ею польского газораспределительного хаба «Северные ворота». Польские власти позиционируют приход норвежского газа в эту часть Европы как альтернативу Москве — и в случае с расширением пропускной мощности OPAL, и в случае со строительством российско-европейского газопровода «Северный поток-2», который ведут «Газпром», E. ON (Германия), Shell (Великобритания-Нидерланды), BASF/Wintershall (Германия), OMV (Австрия), ENGIE (Франция). Обозреватель Energetyka24.com Петр Мачонжек, объединяя OPAL и «Северный поток-2» в единое целое, уверен, что Варшава теряет инициативу в противостоянии с Россией и не предлагает новых инициатив. Поэтому, говорит Мачонжек, помимо постоянных юридических атак и давления на Еврокомиссию, особенно важным представляется использование «неблагоприятно» оценивающих Россию сил в правящей немецкой Христианско-демократической партии (CDU) в преддверии выборов нового канцлера ФРГ. Об этом польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) могла бы поговорить во время предстоящего в феврале этого года визита Ангелы Меркель в Варшаву, только действовать надо не «с помощью официальных заявлений, которые поставили бы немецкого партнера в сложную ситуацию, но, скорее, закулисно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Однако тогда Польша должна предложить альтернативу, которой у нее пока что нет. Тем временем вчера, 20 января, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер проинформировал президента России Владимира Путина об итогах деятельности концерна в 2016 году. «В течение семи лет мы постепенно наращивали объемы добычи на Бованенково, — отметил Миллер. — Вы помните, первая поставка газа началась в 2012 году, тогда мы всего-навсего поставили 4,9 миллиарда кубометров газа. Был построен газопровод Бованенково — Ухта. Постепенно наращивали объемы наших добычных мощностей и сегодня вышли уже на цифры 264 миллиона кубометров в сутки с одного месторождения. Продолжим работу — и к 2019 году на Бованенково мы создадим газовый промысел № 3, к 2022 году мы выйдем на объем добычи на Бованенково в 115 миллиардов кубометров газа в год. Ямальский центр газодобычи для России становится основным: Бованенковское месторождение — 4,9 триллиона кубометров газа. Я вам докладывал, месторождение будет эксплуатироваться в течение следующих 70 лет в соответствии с планом разработки. В соответствии с планом синхронизации добычных и транспортных мощностей введен магистральный газопровод Бованенково — Ухта-2. И, конечно же, принципиально важный момент, что меняется потоковая схема газоснабжения российских регионов: северный коридор становится у нас теперь основным и главным для газоснабжения регионов Европейской части страны, и одновременно Бованенково — Ухта становится частью нового магистрального маршрута поставок газа Ямала через Балтику в Германию. И то, что касается наших, российских обязательств по созданию газотранспортных мощностей, по созданию ресурсной базы и для газопровода «Северный поток-2», мы эти обязательства выполняем строго в срок, вовремя».

Kremlin.ru Бованенковское газовое месторождение

Так что Москва делает то, что обещает, на нее можно положиться. А российский газовый «журавль» в руках в любом случае лучше, чем польская «синица» в небе.