Григорий Распутин — этот человек уже больше сотни лет вызывает к своей персоне самое пристальное внимание, как при своей загадочной жизни, так и после своей не менее загадочной смерти. Его имя гремело среди влиятельнейших людей Империи и было известно и полуграмотным обывателям, его обсуждали церковные иерархи, и о нём слышали самые невежественные религиозные фанатики, о нём писали ведущие отечественные журналисты, и его имели в виду иностранные дипломаты в своих секретных донесениях. К нему испытывали жгучий интерес его современники, но интерес этот не угас и у его потомков. Можно сказать, что Распутин уже давно превратился в хорошо узнаваемый и хорошо продаваемый и у нас и за границей бренд, эффектный символ современной массовой культуры, в некую гремучую смесь авантюризма, шарлатанства, мистики и непристойности. И под этим толстым слоем мифов, стереотипов и заблуждений весьма непросто разглядеть и распознать истинного Григория Ефимовича, разобраться в его весьма сложном характере, понять суть и смысл его религиозных и политических воззрений, понять истинные мотивы его часто противоречивых поступков. И вот, казалось бы, время, холодное и равнодушное, беспощадно стирающее бессмысленные страсти и ненужные чувства, должно расставить всё на свои места. Беспристрастные историки и публицисты, в конце концов, должны отделить зёрна от плевел, объективно тщательно исследовав архивные документы и объективно проанализировав весьма субъективные воспоминания очевидцев. И тогда личность Григория Распутина предстанет перед нами во всей её сложности, неоднозначности и противоречивости, а его взгляды и поступки станут более или менее ясны и понятны. Но в том и заключается парадокс, что тщательно исследуя личность самого Распутина, мы тем самым лишь сужаем его значение в драматической судьбе нашей страны, уменьшаем его роль в переломный момент истории России, ибо в нашем случае Григорий Распутин важен вовсе не тем, кем он являлся на самом деле, а тем, как его деятельность воспринималось обществом! Иначе говоря, для страны важен не сам Распутин, его настоящий характер, подлинная биография и истинные мотивы поведения, а важна «распутинщина», то есть то, какое влияние оказало его появление и его реальная или мнимая деятельность на престиж государства, монархии, династии и церкви! А удар по престижу Империи «распутинщиной» был нанесен чудовищный! Говоря современным языком, репутационный ущерб для державы был невосполним.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Григорий Распутин

Григорий Распутин

Если говорить о самом Распутине, то, несомненно, это был яркий, энергичный и в значительной степени, талантливый человек. Простое и обычное существование в далёкой сибирской глуши не могло устроить кипучую и довольно тонкую и глубокую натуру Григория. Уже с молодых лет он понял, что жизнь его должна быть бурной, полной самых необычных событий и приключений. Главная особенность личности Распутина — её потрясающая противоречивость и многоцветность. Чего только в ней не уживалось одновременно! Искренняя страсть к скитаниям как форме духовного совершенствования, огромное стремление к знаниям, щедрость и стремление бескорыстно помочь ближнему, определённые паранормальные способности сочетались в нём с лживостью, леностью, склонностью к криминальной деятельности, жадностью, шарлатанством, развратом. И вот именно сочетание этих, казалось бы, несовместимых в одном человеке черт, довольно быстро приводят Распутина к славе и успеху. Распутин прежде всего искренне верит в то, что говорит и проповедует. А это больше всего действует на людей. Одновременно Распутин пускает в ход то, что потом будут вспоминать многие с ним общавшиеся — способность к гипнотическому воздействию, пронзительный взгляд, который мало, кто способен был вынести, умение «заговаривать» болезни и недуги. Слух о «святом старце Григории» быстро разносится буквально по всей России и вскоре доходит до столицы. И вот тут начинает Распутин проявлять ещё ряд талантов — невероятное умение ориентироваться в сложных интригах самых высоких светских и церковных кругов, изощрённую хитрость, чуткое понимание слабостей и недостатков человека и умелое их использование в своих целях. Эти «таланты» сочетаются с грубым мужицким напором, наглым и бесцеремонным хвастовством, жёстким шантажом и открытым подкупом, откровенным мошенничеством и шарлатанством.

Распутин, епископ Гермоген и монах Илиодор

Вершиной деятельности Распутина, несомненно, является его проникновение непосредственно в августейшую семью. А что она собой представляла к этому времени? Не обладающий ни твёрдой волей, ни сильным интеллектом, ни жёстким харизматическим инстинктом, ни пониманием пути развития страны император. Царица Александра Фёдоровна, крайне экзальтированная и психологически нестабильная, конфликтная, излишне религиозная, склонная к мистике и оккультизму, фанатично верящая в своё особое предназначение и особую роль в судьбе России. Тяжело больной наследник, вся жизнь которого с самого раннего возраста превратилась в нескончаемую череду мучений. В дополнение ко всему этому царская чета Романовых чувствует себя в большом одиночестве, отношения даже с самыми ближайшими родственниками нельзя назвать тёплыми: Николай II не пользуется авторитетом и уважением, а к императрице относятся с плохо скрываемой неприязнью. И в этот момент при дворе появляется Распутин, чья известность уже дошла до Петербурга. Его присутствие благотворно сказывается на здоровье наследника Алексея. Было ли это проявлением особого «целительского» дара Распутина? Либо имело место столь впоследствии любимое Григорием Ефимовичем шарлатанство? Судя по всему, было и то, и другое. Причём Распутин очень тонко сочетал в своих интересах симбиоз настоящего целительства с наглым мошенничеством. Императрица сразу же попала под полное влияние «старца» и с той поры не было для неё в стране большего авторитета, чем Распутин. Она верила любому слову Распутина, не сомневалась ни в одном его «видении и пророчестве», прислушивалась к любому его слову, будь то в сфере церковной политики, государственного управления или международных отношений. Николай II очень часто был вынужден прислушиваться к мнению своей супруги, которая фактически транслировала мнение Распутина.

Григорий Распутин с царской семьей

Быстро поняв, что Распутин приобретает вес и влияние, к нему потянулись представители придворной аристократии, большие государственные чиновники, крупные предприниматели. Распутину было уже вполне по силам провести то или иное назначение, или «подтолкнуть» принятие того или иного нужного решения. Поэтому «старца» вовсю старались задобрить либо вовсе подкупить. Как и в случае с целительством, Распутин творчески сочетал реальные озарения и правильные прогнозы с откровенным жульничеством и шарлатанством. Постепенно вокруг Распутина образовался целый кружок натуральных негодяев и проходимцев, осуществляющих ряд махинаций в своих корыстных интересах. А сам Распутин всё больше и больше погружается в пьянство и разврат. И возникает феномен, который современники называют «распутинщина».

Полковник Д. Н. Ломан, князь М. С. Путятин и Г. Е. Распутин. 1904–1905

Непредвзятые исторические исследования последнего времени показывают, что объективный вред от «распутинщины» и поведения самого Распутина был существенно преувеличен. И государственные чиновники назначались и смещались по велению Распутина не в таких уж больших количествах, и хищения со взятками были не столь уж масштабными, и разнузданные кутежи Григория Ефимовича несколько преувеличивались. Но общественное мнение, от аристократов до простых крестьян и рабочих, от самых клерикальных традиционалистских кругов до самых радикальных социалистов, было возмущено до предела. Распутин и его окружение своей деятельностью, нередко во многом преувеличенной, подрывали всякий авторитет государственной власти, престиж императорской семьи, уважение к православной церкви. Грубый пьяный мужик по своему хотению смещает и назначает министров и генералов, разгоняет архиереев, пытается извести православную веру, совратив царскую семью в ересь хлыстовства, выдаёт немецкому генштабу секретные военные планы, склоняет царя к капитуляции в идущей войне и даже состоит с самой государыней в преступной любовной связи. Конечно же, подобные обвинения в адрес Распутина, были значительно преувеличены, а то и полностью выдуманы. Но повторюсь, в данном случае важна вовсе не полная объективность событий и фактов, а тот невероятный по своей силе эффект, который эти не вполне объективные события и факты вызывают. На фоне серьёзнейших военных неудач на фронте, резкого ухудшения экономического положения подобный подрыв авторитета власти мог привести лишь к полной катастрофе. Люди, находящиеся в верхних эшелонах российской власти и осознающие всю тотальность наступающего краха, неоднократно пытались убедить Николая II убрать от себя Распутина. Но царь, часто поддающийся чужому мнению, в этом проявил непоколебимую твёрдость. И только убийство Распутина, этого, как казалось, исчадия ада, дьявола во плоти, могло казаться выходом из почти безвыходной ситуации. Но убийство, в котором до сих пор много неясного и таинственного уже ничего не могло спасти. И вскоре сбылось самое зловещее предсказание данное «святым старцем» царской семье: «меня не будет, не станет и вас!» Но значительная доля вины за крушение монархии лежит именно на Распутине и на «распутинщине». И поэтому уже совершенно не важно, что Распутин в своём учении искренне призывал к человеколюбию и самосовершенствованию, а мировую войну считал богопротивным «неописуемым ужасом».