



Sebezh-resource.ru Ближайшая к Латвии витрина России — Себеж, Псковская область

В рамках информационной войны в Латвии продолжают идеологическую «битву» за умы жителей граничащего с Россией восточного региона страны — Латгалии. Как и прежде, характерной отличительной чертой тактики местных «гибридных бойцов» остается запугивание, откровенная ложь, придуманные в США и заимствованные у украинских «однополчан» безумные антироссийские клише.

Так, буквально на днях глава Лудзенской краевой думы и председатель совета развития Латгальского региона планирования Алина Генделе заявила, что благодаря СМИ и довольно тесной коммуникации в приграничной зоне на востоке страны, хоть и чувствуется влияние России, но утверждать, что Латгалия русифицируется, нельзя.

«Те русские люди, которые живут у нас, это наши люди, потому что они живут в Латвии на протяжении веков, из поколения в поколение», — заверила Генделе.

Такого уровня успокоительный аргумент, на мой взгляд, способен повлиять разве что на глухонемого, слепого и лишенного всякой способности усваивать общедоступную информацию. И дело вовсе не в степени лояльности самих латгальцев, а в ярко выраженном недоверии к ним со стороны государственной власти. А как режим в действительности относится к русскоязычным жителям восточной Латвии, к «своим людям», живущим там «на протяжении веков», мы можем наблюдать на примере многочисленных военных учений, целью которых является отработка физического подавления мифических «латгальских сепаратистов». Получается примерно так: «Вы несомненно наши, но на всякий случай мы поучимся вас убивать».

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Но и это еще не все. Видимо латвийская власть решила перенять у своих украинских коллег все без исключения методы противостояния с русскими, Россией, и вообще Русским миром — от подготовки собственного АТО, до распространения небылиц относительно уровня жизни в РФ, с ее «разорванной в клочья» экономикой, поеданием «маринованных ежей» и интернетом «по талонам». Вот так же Алина Генделе продолжила забрасывать СМИ убийственными аргументами:

«Даже если показатели роста латвийской экономики не очень блестящие, ситуацию на границе с латвийской стороны нельзя сравнить с той, что царит с ее другой стороны. Мы в гораздо лучшем положении. Думаю, что местные люди это ценят. Как бы ни было трудно, но качество жизни здесь все-таки на другом уровне», — заявила Генделе.

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Но что мы узнаем из этих же СМИ, педантично публикующих цитируемые чиновницей пропагандистские заклинания. Оказывается, жители приграничных районов предпочитают проводить свободное время в поездках по магазинам ближайших городов России. И это вовсе не походы за «традиционными» российскими продуктами — бензином и водкой, о чем и сообщило Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь»:

«Да, у всех возникает ассоциация, что все едут только за бензином и за водкой. Но люди, которые заботятся о своей семье, выбирают более широкий ассортимент. В свое время я начал ездить в Россию. У меня родились дети. И, скажем, сравнивая тот ассортимент детского питания и его последствия на организм ребенка, что мы могли выбрать здесь (в Латвии), мы остановились на том, что можно было купить в России. Они и по цене привлекательней и не вызывали у детей аллергических реакций», — рассказывает один из латвийцев.

Многих впечатляет огромное число заправочных станций в приграничной зоне — их больше десятка, между ними расположились мелкие магазинчики, аптеки, табачная лавка. И везде машины только с латвийскими номерами.

Приезжающие за покупками в Себеж жители латвийской Лудзы удивляются тому, что в таком маленьком городе только возле центрального рынка находятся сразу три супермаркета, а через дорогу — ларьки и магазинчики. По признанию приезжих, большим спросом пользуются лекарства, цены на которые раз в десять ниже, чем в Латвии, и некоторые из которых просто невозможно купить без рецепта.

По словам одной покупательницы из Латвии, ей нравится выбор и качество детского питания, а еще она с удовольствием покупает мясные консервы, соки для детей, которых в Себеже большой выбор. Кроме того — цены и ассортимент косметики также заставляют потратиться. Активно латвийцы покупают уголь в мешках, стройматериалы, инструменты и бытовую технику.

А еще «шоп-туристы» делятся впечатлениями от посещения себежского базара: там тебе и копченые угри прямо у входа, лавки со специями, сухофруктами, орешками, овощные ряды, сладости, мясной павильон — всего более 150 торговых точек. Мясо пяти видов — свинина, говядина, курица, индюшатина и баранина. Латвийцы грустно констатируют — в Латгалии такого выбора нет. А чтобы купить того же угря, придется ехать на Рижский центральный рынок (266 км на автомобиле), а в магазинах Лудзы, например, ни говядины, ни баранины вообще нет. И это не «кремлевская пропаганда», а признания жителей Латвии, латвийским же СМИ.

Таким образом, только через один пограничный переход в день за покупками проезжает около двухсот латвийских машин, и переходит — 30−40 пешеходов.

Вывод прост: в стране с «разорванной в клочья» экономикой полные магазины качественной продукции, доступные цены, идет бойкая торговля — жизнь кипит. А жители европейской «страны успеха», помимо того, что в массовом порядке мигрируют на Запад, начали ездить за едой на Восток.

Pixabay.com Европейская бедность

Но, видимо, латгальскому «гауляйтеру» Генделе некогда читать латвийскую прессу и вникать в тонкости жизни своих подопечных — у нее есть дела поважнее:

«Когда-то и в наших совхозах, колхозах, на предприятиях Лудзы было много рабочих из СССР. Но на данный момент я считаю, что еще одно поколение, и этой проблемы — когда кто-то не говорит по-латышски — больше не будет», — подытожила Генделе, как бы успокаивая соотечественников, несомненно, озабоченных исключительно данной проблемой. Теперь со спокойной душой до отъезда на ПМЖ в какую-нибудь западноевропейскую страну можно сделать еще пару рейсов в Себеж за колбасой и детским питанием…