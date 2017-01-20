В новогодние каникулы две заметные украинские политические фигуры выступили с заявлениями о необходимости пересмотреть взаимоотношения с Россией, да и внешнюю политику в целом. Первым был один из самых влиятельных бизнесменов страны Виктор Пинчук. В статье для Wall Street Journal он рассказал, что, в связи с появлением в ряде западных стран новых лидеров и в связи с ожидающейся сменой вектора западной внешней политики, Киеву нужно идти на «болезненные компромиссы» с Москвой, признать выборы на Донбассе, временно перестать педалировать крымский вопрос и отказаться от идеи немедленного вступления в ЕС и НАТО.

Ru.espreso.tv Флаг Украины

Место и время появления статьи Пинчука — менее чем за месяц до инаугурации Трампа, одна из влиятельнейших газет США — заставили многих наблюдателей предположить, что целевая аудитория находится именно в Вашингтоне. Что Пинчук, образно говоря, дает понять новой американской власти, что в Киеве есть и более адекватные политики, чем Петр Порошенко, и что администрация Трампа может делать ставку на них.

Вскоре после статьи Пинчука со своим заявлением на ту же тему выступил бывший глава европейского департамента МИД Украины Василий Филипчук. В его версии компромисс по крымскому вопросу должен заключаться в совместном русско-украинском управлении полуостровом, а ключевая перемена во внешней политике Украины должна выражаться в заявлении о нейтралитете государства.

Эти два текста объединяет не только предложение всерьез подумать о том, как решать проблему, без риторики и без истерики. Общей является и мотивация. Украинские политики опасаются, что, если Киев не пойдет на компромисс, то Москва и Запад решат украинский вопрос без них. И Пинчук, и Филипчук отметили, что Украина может стать «элементом сделки».

Сергей Ильин Фонд Виктора Пинчука Дэвид Камерон, Виктор Пинчук, Фарид Закария и Роберт Гейтс на Украинском ланче в Давосе

Показательна реакция других украинских политиков на высказывания, прежде всего, конечно, на заявления Пинчука. Петр Порошенко решил проигнорировать «украинский завтрак» в Давосе, который по традиции проводит как раз Пинчук. В отличие от него, Дэвид Кэмерон и некоторые другие бывшие западные лидеры на этом завтраке присутствовали. От политиков помельче Пинчук удостоился обвинений в национальном предательстве и в попытке реализовать «московский сценарий».

Первый ответ бизнесмену озвучил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Он сказал, что Украина «не будет торговать территориями», а будет «отстаивать национальные интересы», и что отказ от немедленной евроатлантической интеграции является «самоубийством». Другими словами, администрация Порошенко продолжает упражняться в риторике. Пинчук не предлагал торговать территориями. Трактовка отказа от НАТО как «самоубийства» — типичный прием любителей тоталитаризма, притворяющихся либералами («есть только одно правильное мнение»). «Национальные интересы», в которые входит гражданская война, но не входит адекватная оценка происходящего — из той же оперы.

Другой ответ Пинчуку дал замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов. Он вновь рассказал, что «люди погибли за мечту о другой Украине», призвал «не поддаваться на соблазн «прагматизма» и предложил «мечтать, и наши мечты осуществятся». Прагматизм, то есть реальная оценка происходящего, ни к чему, нужно любой ценой реализовывать свою странную фантазию, сколько бы это ни стоило в гривнах и в человеческих жертвах. Обыкновенное сектантство.

В общем, конструктива не будет. Действующая власть продолжает оперировать риторикой и мифами. Ни утрата Украиной политической субъектности, ни экономическая катастрофа их не волнуют. Все, что их занимает, это сохранение власти и осваивание бюджета. Поэтому и нынешняя ситуация их вполне устраивает.

Volodia88 Василий Филипчук

Нетрудно заметить, что на таком фоне Пинчук и Филипчук, полноценные евроинтеграторы, выглядят светочами адекватности. С ними хочется разговаривать и договариваться. Вместе с тем очевидно, что только часть их предложений (выборы на Донбассе, нейтралитет Украины) может быть поддержана. Потому что все вопросы, связанные с Крымом, были закрыты жителями Крыма еще в марте 2014 года.

Стоит ли вступать в диалог на базе таких предложений — или следует еще немного выждать? Это зависит от того, как мы ответим на вопрос, на кого работает время. А ответ неочевиден. С одной стороны, граждане Украины с каждым месяцем все лучше видят, чего стоит и эта власть, и эта «евроинтеграция». С другой стороны, чем больше месяцев они, отрезанные телевизором от остального мира, слушают свою пропаганду, тем больше они ею пропитываются. Возникает странная двойственность: те, кто обвиняет Россию — очевидные жулики (с этим уже почти никто не спорит), но сами обвинения не становятся от этого ничтожными.

Неудивительно, что есть соблазн решить вопрос, и в самом деле, «без них». «Без них» не значит без граждан Украины, «без них» — это без украинских политиков. Потому что с каждой новой попыткой добиться хоть какой-то адекватности от обитателей этой банки с пауками становится все очевиднее, что главные враги украинских граждан — это именно киевские политики.