Украина, 28 декабря, 2005, 18:41 — ИА Регнум. 28 декабря в 15 часов в Севастополе на площади имени Нахимова горожане провели митинг протеста. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, севастопольцы собрались по инициативе оргкомитета 250 предприятий, расположенных на территориях, которые арендует Черноморский Флот России. Митингующие выражали протест против распоряжения украинских властей о лишении предпринимателей права субаренды. Тысячи севастопольцев заполнили всю площадь Нахимова вплотную от городской администрации до Графской пристани. Слово предоставлялось каждому, кто желал выступить. Поводом стало сделанное накануне в Киеве заявление партии "Народный рух Украины" о намерении штурмом забрать объекты Черноморского флота, которая российская сторона ранее передавала в субаренду украинским гражданам.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер Крымского молодежного объединения "Прорыв" Алексей Добычин , каждый, кто посягает на Российский Флот и легендарный город, должен сначала вспомнить, за что Севастополь получил звание героя.