С самого начала президентской кампании вплоть до дня инаугурации Дональда Трампа его действия не поддавались никакому анализу, опровергая любые прогнозы. И даже сейчас, когда Трамп готовится стать 45-м президентом США, его критики по-прежнему не знают, на чем основан его внешнеполитический курс. Однако можно установить четыре аспекта политики будущего президента США, пишет Том Суитзер в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Так, Трамп отмечает, что военное вмешательство США на Ближнем Востоке слишком часто приводило к еще более катастрофическим последствиям, чем было до вторжения. Трамп тем не менее стремится уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что подразумевает, по всей видимости, некие военные действия США в арабском мире.

Он выступает против Ирана с его ядерными планами и стремлением создать шиитский полумесяц в регионе Персидского залива. Однако Трамп поддерживает кампанию России в Сирии, правительство которой действует совместно с Тегераном. Исламская республика также финансирует шиитские вооруженные формирования против суннитских радикалов в Ираке.

Он поставил под сомнение обязательства Вашингтона предоставлять гарантии безопасности Японии и Южной Корее, однако в последнее время стал реже выражать свою критику союзников США в Азии и дал повод считать, что он расширит связи в области дипломатии и безопасности с Тайванем, которого Пекин считает частью Китая.

Если отбросить эти противоречия, можно с точностью определить ряд аспектов мировоззрения Трампа, которое идет вразрез со взглядами внешнеполитического истеблишмента США. Таких аспектов автор насчитывает четыре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

Во-первых, в отличие от большинства его предшественников после Второй мировой войны и, возможно, даже высокопоставленных членов его администрации, Трамп не разделяет концепцию глобального лидерства США, так называемого Pax Americana — «Американского мира». По мнению нового главы Белого дома, попытки доминирования в мире и продвижение демократии в других странах обернулись катастрофой, особенно на Ближнем Востоке.

Хотя его призыв о том, что «Америка прежде всего!», вызывает крайне негативную реакцию среди внешнеполитических элит США, чья риторика занимала передовые позиции в Вашингтоне со времени развала Советского Союза, позиция Трампа нашла отклик среди уставшей от войн общественности. Нужн помнить, что Трамп шел вразрез с позициями обеих партий в этом вопросе, выступая против затратных, кровопролитных и бессмысленных войн на Ближнем Востоке, а также призывая к нахождению нового взаимопонимания с Россией.

Во-вторых, Трамп не является внешнеполитическим идеалистом, в отличие от большинства его предшественников со времен Вудро Вильсона. Он не говорит на языке «исключительности», которая заключается в убежденности в том, что особой миссией США является улучшение мира. Автор подчеркивает, что Трамп, скорее всего, согласится с высказыванием, что дорога в ад вымощена благими намерениями.

Например, в Ираке вторжение США привело к человеческим, материальным и репутационным потерям для Белого дома, уничтожило баланс сил в регионе, а также поспособствовало появлению суннитского радикализма, который вылился затем в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Ливии в результате вторжения Вашингтона страна оказалась на грани потери собственной государственности, став плодотворной почвой для радикалов. С учетом этого сдержанная политика представляется более разумной. Негативной стороной её тем не менее станет то, что Трамп вряд ли поставит ценности и мультикультурализм во главу угла в своих внешнеполитических устремлениях.

В-третьих, Трамп хочет пойти на значительные усилия для улучшения отношений с Россией. Он так сильно привержен идее окончания новой холодной войны, что новая разрядка будет одним из его приоритетов. Однако ему предстоит столкнуться с противодействием любому сближению со стороны Демократической и Республиканской партий, а также военных и сотрудников разведки США. Даже те, кого он предложил на посты в своей администрации и в ЦРУ, занимали близкие к «ястребам» позиции во время недавних слушаний по вопросу одобрения их кандидатур.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

Более того, демократы применяют данные доклада разведки США для того, чтобы обвинить президента России Владимира Путина в победе Трампа. Другие же так называемые эксперты и политики используют сомнительного качества досье, в котором утверждается, что Трамп является пешкой Кремля для подрыва его российских инициатив и, возможно, всей президентской власти.

В-четвертых, Трамп выступает против ряда торговых соглашений, в том числе Североамериканского соглашения о свободной торговле и Соглашения о транстихоокеанском партнерстве. Сложно отрицать демократическую легитимность его позиций, поскольку именно простые рабочие промышленных штатов США и привели его к власти. Однако их непростое положение связано с развитием технологий и инновациями, тогда как введение тарифов на китайский импорт ударит прежде всего по ним.

В таких условиях, заключает австралийский эксперт, Канберра должна сконцентрироваться на региональных, а не на глобальных вопросах, признать, что сотрудничество с ООН приносит плоды при достижении интересов страны, ввиду чего нужно приложить все усилия для сохранения устойчивости этой организации. С другой стороны, страна должна дать понять, что ни Вашингтон, ни Пекин не должны нарушать хрупкий баланс в регионе, который служил интересам Канберры так долго. Иными словами, Австралии следует следовать за США, но не участвовать в каждой инициативе Трампа.

Следование этим курсом будет особенно важно с учетом того, что к власти в США пришел президент, который поражает своей неосведомленностью о мире. Его внешняя политика может поначалу показаться осторожной, но если принять во внимание отсутствие у него понимания направления собственного движения, а также его взрывной характер и своеобразное представление о чести и достоинстве США, его может оказаться очень легко спровоцировать и вынудить отказаться от его реалистического подхода.