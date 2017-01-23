«Как будет выглядеть «американский мир» при Трампе?» — The Strategist
С самого начала президентской кампании вплоть до дня инаугурации Дональда Трампа его действия не поддавались никакому анализу, опровергая любые прогнозы. И даже сейчас, когда Трамп готовится стать 45-м президентом США, его критики по-прежнему не знают, на чем основан его внешнеполитический курс. Однако можно установить четыре аспекта политики будущего президента США, пишет Том Суитзер в статье для The Strategist.
Так, Трамп отмечает, что военное вмешательство США на Ближнем Востоке слишком часто приводило к еще более катастрофическим последствиям, чем было до вторжения. Трамп тем не менее стремится уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что подразумевает, по всей видимости, некие военные действия США в арабском мире.
Он выступает против Ирана с его ядерными планами и стремлением создать шиитский полумесяц в регионе Персидского залива. Однако Трамп поддерживает кампанию России в Сирии, правительство которой действует совместно с Тегераном. Исламская республика также финансирует шиитские вооруженные формирования против суннитских радикалов в Ираке.
Он поставил под сомнение обязательства Вашингтона предоставлять гарантии безопасности Японии и Южной Корее, однако в последнее время стал реже выражать свою критику союзников США в Азии и дал повод считать, что он расширит связи в области дипломатии и безопасности с Тайванем, которого Пекин считает частью Китая.
Если отбросить эти противоречия, можно с точностью определить ряд аспектов мировоззрения Трампа, которое идет вразрез со взглядами внешнеполитического истеблишмента США. Таких аспектов автор насчитывает четыре.
Во-первых, в отличие от большинства его предшественников после Второй мировой войны и, возможно, даже высокопоставленных членов его администрации, Трамп не разделяет концепцию глобального лидерства США, так называемого Pax Americana — «Американского мира». По мнению нового главы Белого дома, попытки доминирования в мире и продвижение демократии в других странах обернулись катастрофой, особенно на Ближнем Востоке.
Хотя его призыв о том, что «Америка прежде всего!», вызывает крайне негативную реакцию среди внешнеполитических элит США, чья риторика занимала передовые позиции в Вашингтоне со времени развала Советского Союза, позиция Трампа нашла отклик среди уставшей от войн общественности. Нужн помнить, что Трамп шел вразрез с позициями обеих партий в этом вопросе, выступая против затратных, кровопролитных и бессмысленных войн на Ближнем Востоке, а также призывая к нахождению нового взаимопонимания с Россией.
Во-вторых, Трамп не является внешнеполитическим идеалистом, в отличие от большинства его предшественников со времен Вудро Вильсона. Он не говорит на языке «исключительности», которая заключается в убежденности в том, что особой миссией США является улучшение мира. Автор подчеркивает, что Трамп, скорее всего, согласится с высказыванием, что дорога в ад вымощена благими намерениями.
Например, в Ираке вторжение США привело к человеческим, материальным и репутационным потерям для Белого дома, уничтожило баланс сил в регионе, а также поспособствовало появлению суннитского радикализма, который вылился затем в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Ливии в результате вторжения Вашингтона страна оказалась на грани потери собственной государственности, став плодотворной почвой для радикалов. С учетом этого сдержанная политика представляется более разумной. Негативной стороной её тем не менее станет то, что Трамп вряд ли поставит ценности и мультикультурализм во главу угла в своих внешнеполитических устремлениях.
В-третьих, Трамп хочет пойти на значительные усилия для улучшения отношений с Россией. Он так сильно привержен идее окончания новой холодной войны, что новая разрядка будет одним из его приоритетов. Однако ему предстоит столкнуться с противодействием любому сближению со стороны Демократической и Республиканской партий, а также военных и сотрудников разведки США. Даже те, кого он предложил на посты в своей администрации и в ЦРУ, занимали близкие к «ястребам» позиции во время недавних слушаний по вопросу одобрения их кандидатур.
Более того, демократы применяют данные доклада разведки США для того, чтобы обвинить президента России Владимира Путина в победе Трампа. Другие же так называемые эксперты и политики используют сомнительного качества досье, в котором утверждается, что Трамп является пешкой Кремля для подрыва его российских инициатив и, возможно, всей президентской власти.
В-четвертых, Трамп выступает против ряда торговых соглашений, в том числе Североамериканского соглашения о свободной торговле и Соглашения о транстихоокеанском партнерстве. Сложно отрицать демократическую легитимность его позиций, поскольку именно простые рабочие промышленных штатов США и привели его к власти. Однако их непростое положение связано с развитием технологий и инновациями, тогда как введение тарифов на китайский импорт ударит прежде всего по ним.
В таких условиях, заключает австралийский эксперт, Канберра должна сконцентрироваться на региональных, а не на глобальных вопросах, признать, что сотрудничество с ООН приносит плоды при достижении интересов страны, ввиду чего нужно приложить все усилия для сохранения устойчивости этой организации. С другой стороны, страна должна дать понять, что ни Вашингтон, ни Пекин не должны нарушать хрупкий баланс в регионе, который служил интересам Канберры так долго. Иными словами, Австралии следует следовать за США, но не участвовать в каждой инициативе Трампа.
Следование этим курсом будет особенно важно с учетом того, что к власти в США пришел президент, который поражает своей неосведомленностью о мире. Его внешняя политика может поначалу показаться осторожной, но если принять во внимание отсутствие у него понимания направления собственного движения, а также его взрывной характер и своеобразное представление о чести и достоинстве США, его может оказаться очень легко спровоцировать и вынудить отказаться от его реалистического подхода.