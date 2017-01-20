



Kggj.org Зима в Иерусалиме

В своих прощальных президентских трелях Барак Хуссейн Обама особо пронзительно стращал внимавших ему возможными последствиями перевода посольства США в Иерусалим. Есть нечто неподвластное уму в той напористости, с которой Обама и его арабские союзники «кошмарили» в последнее время во всех СМИ апокалипсическими сценариями, если только американские посланцы на Святой Земле переберутся из Тель-Авива в Иерусалим.

Казалось бы, о чем весь шум? Посольство США перенесут из Тель-Авива в Западный Иерусалим, который относится, казалось бы, ко всеми признанным территориям Израиля. Нигде Западный Иерусалим не называется «оккупированной территорией».

Krokodyl Посольство США в Тель-Авиве

Лет двадцать назад мне довелось гулять по Москве с крупнейшим в то время израильским политологом, профессором Эхудом Шпринцаком, твердо стоявшим на позициях прагматического центризма. Он рассказал мне о своих многочасовых спорах с радикальным властителем умов того времени, раввином Меиром Кахане. Шпринцак сказал ему: «Меир, как ты можешь всерьез говорить о выселении арабов в соседние страны, если весь мир против этого? И ты ведь знаешь, как устроен сегодня мир, ты понимаешь всю систему взаимозависимости». На это Кахане ему ответил: «Если мы сами проявим волю и самоотверженность, то Всевышний так повернет мир, что мы сможем осуществить все наши благие намерения». Надо сказать, что именно по этому вопросу легендарный первый израильский премьер-министр Давид Бен-Гурион говорил: «Чтобы быть реалистом в Израиле, нужно верить в чудеса».

Есть нечто иррациональное в отношении мира к Израилю и Иерусалиму, просто чудо со знаком минус. Представим себе, что израильтяне на самом деле действуют наперекор либеральным международным кодам, поселившись в Иудее и Самарии (на Западном берегу). Но есть в мире еще около двухсот территориальных конфликтов. Это и Карабах, и Фолклендские острова, и Северный Кипр, и Курильские острова. Тем не менее всех заботит именно Иерусалим. Но тут логическая неувязка: Западный Иерусалим ведь принадлежит Израилю с 1948 года…

Пришелец с Луны задал бы непременно вопрос: почему во всем мире принято размещать посольства в столицах, а в Израиле — нет? Именно так. Везде в мире посольства учреждают в столицах, где находятся все основные государственные учреждения. Так везде, но не в Израиле. Исключение составляет посольство республики Эль-Сальвадор, а в былые времена дружбы с ЮАР правительство африканеров предлагало Израилю перевести посольство в Иерусалим, но было решено повременить, чтобы международная идеологическая жандармерия не использовала это в ее антиизраильских нуждах.

Мне довелось активно заниматься темой перенесения американского посольства в Иерусалим в начале восьмидесятых. В те времена каждый кандидат в президенты обещал в рамках предвыборной кампании перевести посольство в Иерусалим, а после избрания говорил: «не сейчас». Основным из главных противников Израиля в целом и переноса посольства в Иерусалим в частности был лидер «новых правых» Джессе Хелмс, которого советская пресса называла «пресловутым сенатором Хелмсом». За ним стояла дюжина правых сенаторов, голосовавших с ним почти слаженно.

Magister Консульство США в Иерусалиме

Взявшись за кропотливую работу переориентации этих политиков на поддержку Израиля, я делал акцент на праве Израиля на исконные библейские земли Иудеи и Самарии и в первую очередь — на Иерусалим. В ходе обсуждений помощник Хелмса Джим Люсиер послал меня на мучительное общение с экспертами Госдепа. Выяснилось, что официальная позиция их ведомства — это отрицание права Израиля и на Восточный, и на Западный Иерусалим. Для уточнения добавим: присоедененный в 1967 году Восточный Иерусалим они рассматривали как оккупированный, а Западный Иерусалим — как предмет для переговоров. В то время еще говаривали о возможном международном статусе для всего Иерусалима. А коли так, то не спешили и с признанием Западного Иерусалима. Мне удалось убедить тогда самого авторитетного для Хелмса эксперта в ущербности подхода Госдепа, что и привело к эволюции в его позиции.

Вследствие длительной лоббистской работы Конгресс принял в 1995 году решение о перемещении посольства в историческую столицу Израиля, но каждый из избранных президентов давал из раза в раз распоряжение об отсрочке претворения закона в жизнь. Некоторые союзники США готовы были давно перевести свои представительства в Иерусалим, но принцип «не лезь поперёд батьки в пекло» оказывался перевешивающим.

Казалось бы, много шуму из ничего. Однако иррациональное восприятие Западного Иерусалима международным сообществом превращает во вселенский катаклизм обещание Дональда Трампа положить конец практике присутствия посольства в нестоличном Тель-Авиве и переводе его в стольный Иерусалим. В интервью газете «Израиль сегодня» Трамп подтвердил свои намерения накануне инаугурации.

Забегая вперед, можно с высокой долей уверенности сказать, что американское посольство переедет в Западный Иерусалим, а не в Восточный. Можно предположить, что немало других стран последует примеру США. Ослабление влияния арабских стран и падение реального интереса к «палестинской проблеме» могло бы дать основание для предположения, что все пройдет спокойно. Однако иррациональный подход к Иерусалиму может привести и к поощрению новой кровавой интифады против Израиля и к временному выплеску убийственного бесовства. Хотя, скорее, будет ровно наоборот.

При трезвом взгляде вперед, перевод посольства США в Иерусалим будет способствовать миру и спокойствию. Если террористы и радикалы увидят еще раз, что их угрозы и их давление не дают никаких результатов, то их дьявольский запал поубавится. При всем их особом отношении к Израилю и к Иерусалиму, биться головой об стенку захотят далее немногие.

Defenseimagery.mil Флаги США и Израиля

А покамест мы видим, как актуальны слова двенадцатой главы книги пророка Захарии о том, что Иерусалим станет чашей яда или чашей исступления для народов. Похоже, пророк из глубины веков видел то, что сокрыто для наших современников.