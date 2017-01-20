



Флаг «стратегического партнёра» Японии. Неужели это флаг России?

Во время состоявшейся на днях пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уходящая администрация США во главе с президентом Бараком Обамой предпринимала шаги с тем, чтобы помешать нормализации отношений между Россией и Японией. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на Токио оказывалось давление со стороны Белого дома, который пытался «максимально подорвать перспективы нормальных отношений» Японии и России. Министр назвал эти действия недостойными, ибо американцы «попытались злоупотребить своими отношениями с Японией, относиться к своим японским союзникам, как к второстепенным членам международного сообщества, подчиненным членам международного сообщества».

С оценками поведения администрации США трудно не согласиться. Однако ничего удивительного в подобных методах американцев нет, ибо они, рассматривая Японию страной-протекторатом, считают себя вправе вмешиваться в ее внешнюю политику, «корректировать» дипломатические инициативы Токио, сдерживать его стремление к большей самостоятельности. Так было, есть и, скорее всего, будет впредь до тех пор, пока японцы не освободятся от экономической, политической и военной зависимости от Вашингтона.

Что касается отношений Японии с нашей страной, то они регулируются дядей Сэмом с первых послевоенных лет. Достаточно напомнить, что территориальная «кость в горле» до сих пор не удалена в первую очередь из-за интриг и прямого вмешательства Вашингтона. Именно Госдепартамент США в лице госсекретаря Джона Даллеса в 1956 году шантажом и угрозами воспрепятствовал заключению всеобъемлющего японо-советского мирного договора, заставив правительство Японии, вопреки уже согласованным договоренностям, выдвинуть неприемлемые для Москвы территориальные требования. Если бы не грубое американское вмешательство, 60 лет назад была бы подписана не Советско-японская совместная декларация, а полноценный мирный договор, устранявший все препятствия для широкого развития отношений между двумя странами-соседями. Тогдашнее правительство Японии во главе с премьер-министром Итиро Хатояма было согласно урегулировать проблему территориального размежевания на согласованных компромиссных условиях. Тем более что эти условия соответствовали сформулированной обеими палатами японского парламента позиции о разрешении со странами-победителями вопросов восстановления прав Японии на занятые в ходе военных действий территории. Заметим, что в те годы не существовало пропагандистского лозунга «возвращения исконных северных территорий», и южные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп считались выведенными из состава Японии по Ялтинскому, Потсдамскому соглашениям стран-союзников и Сан-Францисскому мирному договору.

Стремясь затруднить японо-советское урегулирование, госдеп напрямую вмешивался в проходившие в Лондоне переговоры о заключении между Москвой и Токио мирного договора. Как признавали участники переговоров, на них незримо присутствовали американцы. Дело доходило до того, что чиновники госдепа заставляли руководство японского МИД знакомить их с советскими нотами, дипломатической перепиской, с докладами японской делегации и инструкциями Токио о тактике ведения переговоров. Советские участники лондонских переговоров сообщали в Москву, что «С. Мацумото (глава японской делегации — А.К.), члены и советники делегации давали понять, что территориальный вопрос, вопрос о международных обязательствах и военных союзах Японии, а также пункт проекта мирного договора о режиме прохода военных судов через японские проливы — все это были области, по которым Япония не могла принимать самостоятельных решений без согласования с США». Эти вопросы фактически были изъяты Соединенными Штатами из ведения правительства Японии.

Госсекретарь США Даллес угрожал, что согласие японского правительства с советскими условиями заключения мирного договора побудит Вашингтон навечно сохранить за собой оккупированный американской армией остров Окинава и весь архипелаг Рюкю. Более того, в ноте правительству Японии от октября 1955 г. госдеп предупреждал, что расширение экономических связей и нормализация отношений с СССР «может стать препятствием для осуществления программы помощи Японии, разрабатываемой правительством США». Даллес строго-настрого наказал послу США в Японии Джону Аллисону и его помощникам не допустить успешного завершения японо-советских переговоров.

Для подкрепления позиции Японии по искусственно созданной «проблеме северных территорий» 7 сентября 1956 г. Госдепартамент направил правительству Японии меморандум, в котором заявил, что США не признают никакого решения, подтверждающего суверенитет СССР над территориями, от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору. Чиновники госдепа изобрели следующую формулировку: «Правительство США пришло к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо), всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться, как принадлежащие Японии». Далее в ноте говорилось: «США рассматривали Ялтинское соглашение просто как декларацию об общих целях стран-участниц Ялтинского совещания, а не как имеющее законную силу окончательное решение этих держав по территориальным вопросам». Смысл этой «новой» позиции США состоял и в том, что Сан-францисский мирный договор якобы оставил открытым территориальный вопрос, «не определив принадлежность территорий, от которых Япония отказалась». Тем самым под сомнение ставились права СССР, а ныне России, не только на южные Курилы, но и на южную половину Сахалина и все Курильские острова вплоть до Камчатки. Не приходится говорить, что это было грубое нарушение Ялтинского соглашения, в котором высшие руководители США и Великобритании скрепили подписями свое согласие о том, что «претензии Советского Союза должны быть безусловно (выделено мною — А.К.) удовлетворены после победы над Японией». Ложным было и заявление о том, что южные Курилы «всегда были частью Японии». В действительности, они с 1786 года входили в состав Российской империи и были в 1855 году уступлены японскому государству ради установления с ним дипломатических и торговых отношений.

Фактический отказ американского правительства выполнять обязательства по условиям вступления СССР в войну против Японии на стороне союзников поощрил Токио к попыткам кардинально пересмотреть территориальные итоги Второй мировой войны. Вопреки международным соглашениям, под которыми стоят и подписи правительства Японии, фактически не признаются российскими и остаются не закрашенными в цвета нашей страны вся Курильская гряда и упорно именуемая Карафуто южная часть Сахалина. Причем это распространяется и на учебные карты в утверждаемых министерством просвещения и науки школьных учебниках. Нашему читателю надо знать, что используемая в пропагандистских целях географическая «новация» — «северные территории» имеет и расширительное толкование, а именно под ними понимаются, особенно правыми силами страны, все возвращенные нашей стране по итогам войны дальневосточные земли.

Поощряемое Вашингтоном японское правительство не оставляет надежды получить поддержку своих территориальных требований к России со стороны подписавших Сан-Францисский мирный договор ведущих государств мира. Впервые такая попытка была предпринята в октябре 1955 года. Тогда японское правительство обратилось к правительствам США, Великобритании и Франции с дипломатическим запросом. Правительствам этих стран предлагалось ответить на вопрос: «Существует ли у вас понимание того, что в «Курильские острова», о которых говорится в Сан-Францисском договоре, не включаются острова Кунашир и Итуруп?» Поддержку своей позиции Япония получила лишь от Вашингтона. Великобритания и Франция же в своих официальных ответах, по существу, отказались согласиться с ни чем не обоснованным вариантом толкования Сан-Францисского мирного договора. В тексте которого японское правительство официально с последующей ратификацией документа признало свой отказ от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Однако стремление Токио «интернационализировать» созданную фактически американцами надуманную «территориальную проблему» сохраняется и по сей день. В последние годы отмечались попытки при поддержке Вашингтона вносить японские территориальные требования к России в постановления «Большой семерки», в совместные японо-американские документы, что вынуждало российский МИД выражать протест и делать соответствующие представления дипломатическому ведомству США.

В период работы в Японии был свидетелем того, как американцы вставляли «палки в колеса» советско-японского добрососедства. Под предлогом «ограничений КОКОМ» запрещали японским компаниям торговать с СССР промышленными изделиями так называемого «двойного назначения», под которые можно подвести любую высокотехнологичную продукцию, нагнетали истерию в связи с американской провокацией с южнокорейским Боингом, препятствовали японским спортсменам участвовать в Московской Олимпиаде, вовлекали японцев в шпионские операции на советской территории. Примером такой деятельности в наши дни является фактическое «выкручивание рук» с тем, чтобы заставить японцев, вопреки их интересам, следовать американской политике санкций в отношении России.

Приход в США новой администрации, несмотря на различные прогнозы по поводу возможности перемен в политике Вашингтона на японском направлении, едва ли что-то серьезно изменит в характере тесного военного союза этих двух стран, в их скоординированной политике в отношении открыто именуемых потенциальными противниками восточноазиатских стран, среди которых и Россия. Как уже доводилось писать, наметившаяся активизация японо-российских отношений может получить свое развитие до определенных пределов, не нарушающих стратегических интересов Белого дома и Пентагона. Поэтому подчас звучащие призывы чуть ли не к «стратегическому партнерству» между Россией и Японией не должны вводить в заблуждение, ибо подлинным стратегическим партнером Японии являются и будут еще долго оставаться Соединенные Штаты Америки, имеющие весьма эффективные рычаги контроля за своим младшим дальневосточным союзником. И этого хорошо понимают японские лидеры, включая тех, кто проявляет стремление к большей самостоятельности в политике и дипломатии.