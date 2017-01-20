



Khaleejpost.com Гнилые яблоки

На этой неделе Центральное разведывательное управление США выложило в интернет для общего пользования 775 тысяч документов общим объемом порядка 13 млн страниц. Западные информационные агентства интригуют «золотой миллиард» содержанием этих материалов, совершенно забывая при этом отвечать на вопрос: кому это выгодно.

Основным рефреном информационных агентств являются слова о «рассекречивании» документов ЦРУ. Хотя все они были открыты еще в 2000-м году по указу президента США Билла Клинтона от 1995 года. Получается, что пакет тщательно готовили уже тогда на протяжении 5-ти лет только для того, чтобы дать к нему ограниченный доступ в Национальном архиве США в штате Мэриленд. Там для подключения к сервису CREST (CIA RecordsSearchTool) были выделены 4 (четыре) компьютера с «плавающим» графиком работы, который надо было согласовывать на каждый день. Работа с документами велась только с использованием запросов — просмотреть весь список было невозможно. По этой же причине, даже кроме запрета на копирование или передачу файлов вовне другими способами, кроме самого ЦРУ никто не знал, что CREST скрывает в себе.

Сейчас документы размещены на сайте электронной библиотеки ЦРУ. Анонсированы следующие «папки», по-американски «files», относящиеся к 1946−1990 годам:

— о деятельности ЦРУ во время холодной войны против СССР (раздел JPRS), в том числе операция «Берлинский туннель» (BerlinTunnel);

— часть архива Управления стратегических служб (Office of Strategic Services) Аллена Даллеса, предшественника ЦРУ (OSS Collection);

— о действиях во время вьетнамской и корейской войн;

— о проектах по исследованию НЛО;

— о программе StarGate по работе с телепатическими возможностями человека;

— документы Генри Киссинджера, бывшего госсекретарем США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, из библиотеки Конгресса;

остальное составляют несколько сотен тысяч страниц анализа входящей разведывательной информации, в том числе передовых на то время научных исследований и разработок (General CIA Records, Scientific Abstracts и прочие).

Unsplash Документы

Все документы представляют собой сканированные файлы формата pdf, поиск в которых осуществляется только по прикрепленным ключевым словам, добавленным оператором вручную. То есть о каком-либо полнотекстовом поиске, ставшим стандартом современного интернета, речи не идет. Исследователю предоставлена огромная информационная помойка, в которой каждый, кто постарается, может, чисто теоретически, найти зерно истины.

Подготовка документов в таком виде к открытому доступу шла ни шатко ни валко. В июне 2014 года американские общественники в лице организации «Muck Rock», которая помогает всем гражданам Америки запрашивать информацию у правительства США по Закону о свободе информации, подали на ЦРУ в суд, за то, что база данных в Национальном архиве фактически недоступна. В ответ на суде ЦРУ сообщило, что им понадобится 28 лет, чтобы выложить в онлайн все документы. Но после, в 2015 году, сократили срок оцифровки до шести лет. Затем случилось «чудо». В 2016 году после предложения активиста Майкла Беста (Michael Best) «помочь» разведчикам деньгами, собранными по краудфандингу, в ЦРУ согласились еще «ускорить» процесс. Потом Бест говорил в своем блоге: «Сканируя и распечатывая документы за счет ЦРУ, я сумел сделать их доступными для всех, а у ЦРУ появился финансовый стимул, чтобы просто выставить базу данных в интернете».

Эта история после «выжимки» дает главный факт: В течение 2016 года ударными темпами сотрудники ЦРУ оцифровали базу и привязали к каждому документу ключи поиска CREST. Что это может значить? С точки зрения спецслужб — подготовку к глобальной операции по дезинформации мировой общественности. Причем эта дезинформация касается как прошлого, так и настоящего, переходящего в будущее.

Вот, к примеру, папка документов по вьетнамской и корейской войнам. Если выложены все документы, мы должны были бы найти там агентурные отчеты о результатах применения химоружия или пытках и ликвидации «комми». Сами понимаете, что это там не находится.

Вот как прокомментировал раскрытие такой информации для общего пользования бывший старший офицер, один из руководителей 5 Управления КГБ СССР Владимир Луценко:

«Что касается выложенных документов ЦРУ по Вьетнаму и Северной Корее, то они содержать правды не могут исходя из высших интересов Америки. Во время этих войн США выжигали обе страны напалмом, а Вьетнам ещё получил огромную порцию химического оружия — «оранжа» (Agent Orange — ИА REGNUM ), который оставил в поколениях десятков тысяч вьетнамцев печать сломанных генов. Людей убивали деревнями, не делая различия на мирных жителей, женщин, детей и партизан с регулярными частями. Это был настоящий геноцид. Если правда откроется, США может ждать новый нюренбергский процесс. Поэтому документы в этих папках должны быть либо не полными, либо подменены, либо вымараны до полей».

Пока доступ к документам осуществлялся из Национального архива, ЦРУ контролировали рамки «окна возможностей» для исследователей. Так руководство ЦРУ формально выполнило требования по рассекречиванию документов от апреля 1995 г., но затруднило их утечку в полном объеме на сторону других разведывательных организаций. Ведь лингвистический, контекстный, структурный и другие виды анализа могли помочь «коллегам» в установлении реальных источников информации, фигурантов разработок, проведенных операций. Это не говоря о приближении к истине в отношении подтекста основных мировых событий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Есть мнение, что проведенная накануне инаугурации Трампа «выкладка» архива в открытый доступ является последней операцией по дезинформации мировой общественности со стороны администрации Обамы и носит стратегический характер.

Ее основным направлением, скорее всего, стало «переписывание» новейшей истории. Именно тот момент является наиболее важным для насильственного продолжения распространения идей либеральной демократии — главной цели уходящих на время в тень неоконсерваторов. Например, те же документы по операции Star Gates («Звездные врата»), среди которых есть сенсационные данные об исследовании возможностей британского иллюзиониста еврейского происхождения Ури Геллера (Uri Geller), могут использоваться для управления будущим или отвлечения внимания американского народа от настоящего. Кстати, никто не может гарантировать того, что среди документов не всплывут «неизвестные» футурологические прогнозы Геллера, который с конца 60-х годов примерял на себя «одежды пророка». Что мешает приписать ему что-либо «про Трампа»?

Так что, исходя из modus operandi неоконов, составляющих окружение администрации Барака Хусейновича, к примеру, в отношении «Trump Dossier», можно предположить худшее. Вполне возможно, что после проигрыша Клинтон на выборах, по личному поручению директора ЦРУ Джона Бреннана (John Owen Brennan), скорее всего, под «крышей» директората обеспечения (Directorate of Support) могла проводиться работа по изготовлению фальшивок и коррекции материалов раскрытой базы. Причем, если это предположение верно, из-за высоких темпов «работ» в материалах может содержаться значительное количество ошибок.

Так ли это, покажет тщательное исследование выложенных документов. Однако повод для опасений действительно есть.