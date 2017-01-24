Отцы-основатели разведки

Флаг ЦРУ

Разведка и Американская революция 1775−1783 годов идут рука об руку. Стремление построить новый мир без британского колониального гнёта и пошлин охватывает американских землевладельцев и новых буржуа, которые объединяются вокруг Джорджа Вашингтона и других вождей восстания. И первое, за что берётся предводитель континентальной армии — создание войсковой контрразведки во главе с майором Бенджамином Таллмаджем (Tallmadge). Спустя два столетия историки Центрального разведывательного управления (CIA) назовут Вашингтона «квалифицированным руководителем разведки». За годы войны с Лондоном он потратит на разведывательные нужды рекордную по тем временам сумму — $17 тыс, уточняет профессор Университета Джорджии Уильям Леари (Leary) в работе «Центральное разведывательное управление: история и документы». Тем не менее до начала 1880-х годов активность секретной службы носила ситуативный характер, поскольку в элите преобладали традиции изоляционизма. Промышленный подъем и строительство военно-морского флота изменят привычный порядок вещей.

К 1882 году в структуре ВМФ США появится Управление военно-морской разведки (Office of Naval Intelligence, ONI), а спустя три года его примеру последует руководство сухопутных войск, создав Отдел военной разведки (Military Intelligence Division, MID). Конгресс поддерживает восходящий тренд: в 1889 году в американских посольствах появятся военные атташе, которые возьмут на себя координацию разведывательной работы дипломатических представительств. «Военная разведка сыграет ключевую роль в американо-испанской войне 1898 года. Однако разветвленная шпионская сеть будет создана только к Первой мировой войне. Военные во главе с Ральфом ван Деманом обеспечат разведке широкий простор для развития. А MID, собирая информацию внутри страны и за рубежом, совершит прорыв в области криптографии. ONI также будет переживать расцвет в своей деятельности. По инициативе заместителя военно-морского министра Франклина Рузвельта, ONI расширит агентскую сеть на территории США и иностранных государств. Вдобавок, президент Вудро Вильсон наделит Государственный департамент дополнительными полномочиями в области разведки, включая сбор и распространение оперативной информации. Советник Госдепартамента Фрэнк Полк привнесёт изменения в разведывательную работу ведомства», — отмечает Леари.

Duffman Знак ЦРУ в штаб-квартире в Лэнгли

Наперекор абверу

Окончание Первой мировой войны и провал В. Вильсоном ратификации Версальского мира повлекли за собой резкое сокращение финансирования секретных служб. Так, бюджет MID с 1918 по 1922 гг. был урезан с $2,5 млн до $225 тыс., а число резидентур ONI сократилось с 300 до 24. Ситуацию удалось переломить только с началом Второй мировой войны, когда абвер (немецкая военная разведка) под руководством Вильгельма Канариса раскинул в Вашингтоне и Нью-Йорке широкую сеть, проникнув в аппарат Белого дома.

Вот как описывает агентурный потенциал нацистов американский военный историк Ладислас Фараго (цит. по: «Игра лисиц. Секретные операции абвера в США и Великобритании»): «В картотеках абвера числились ещё не менее трёх агентов, занимавшихся наблюдением за Белым домом. Первым, под номером ЮС/7−376, числился американский промышленник, выходец из Португалии, охарактеризованный в досье как «вице-президент крупной фирмы по производству обуви» Он занимался «сбором информации об американской помощи англичанам с особым упором на деятельность Рузвельта в этой связи». Второй, обозначенный в досье как ЮС/7−372, был «видным германо-американским издателем с обширными деловыми интересами в Америке и Европе». Согласно досье, в его собственности находился пакет акций крупной немецкой фирмы по производству синтетического шелка и пакеты акций концернов по производству электроники «И.Г. Фарбен» и «Сименс унд Хальске». У него был особняк в Пенсильвании, он снимал роскошный номер в гостинице «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке…Немцы отмечали его «исключительно хорошие связи в политических и финансовых кругах с легким доступом в Белый дом». В его досье я нашел список видных и знаменитых американцев, с которыми ЮС/7−372, как полагали, «был в крайне дружеских отношениях». В него входили госсекретарь Корделл Халл, бывший министр финансов Эндрю Меллон, полковник Чарльз Линдберг, Джон Хейз Хэммонд, сенаторы Джеймс Уотсон, Генри Кэбот Лодж и Роберт Рейнольде, банкир Уинтроп Олдридж, Джон Д. Рокфеллер мл., президент Колумбийского университета Николас Батлер, представитель династии мясоторговцев Джон Каддахи, посол Джозеф П. Кеннеди, генерал Роберт Вуд, Генри Форд и Джозеф Дэвис, вашингтонский юрист, близкий друг президента и муж наследницы финансовой империи Постов Марджори». По данным Фараго, самым перспективным агентом абвера из этого трио был ЮС/7−375, «считавшийся основным в наблюдении за президентом». Согласно досье, он принадлежал к европейскому аристократическому роду и был женат на родственнице министра финансов США Генри Моргентау.

The Central Intelligence Agency Инструмент для изъятия писем из конвертов без вскрытия печати, используемый ЦРУ в эпоху Второй мировой войны

Президент Франклин Рузвельт чувствует неладное. 13 июня 1941 года, за пять месяцев до атаки Японии на Перл-Харбор, он поручает генерал-майору Уильяму Дж. Доновану возглавить Управление стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS или УСС), которое было создано для координации разведывательных ведомств США и находилось в прямом подчинении у Объединенного комитета начальников штабов. Предполагалось, что OSS возьмёт на себя сбор гласной и негласной информации, обеспечит руководство разведывательными службами и определит цели их деятельности на основе данных, которые будут поступать из остальных государственных ведомств.

Битва «под ковром» и «на ковре»

«Первое время УСС работало, в основном, в Северной Африке, занимаясь сбором разведывательной информации, необходимой для обеспечения высадки англо-американских войск, состоявшейся в ноябре 1942 года. Позднее агенты УСС работали в Италии, Франции, а в конце войны и в самой Германии. Именно через резидента УСС в Швейцарии, будущего директора ЦРУ Аллена Даллеса велись переговоры с некоторыми из германских руководителей о заключении сепаратного мира. Помимо Европы, сотрудники УСС работали также в Китае, Бирме и Индии», — резюмирует историк Игорь Пыхалов в работе «ЦРУ и другие спецслужбы США». Однако военно-морская разведка (ONI) и разведка сухопутных войск (MID) не торопились делить сферы влияния с OSS, которое юридически ещё не располагало полномочиями для иностранных операций на независимой основе.

The Central Intelligence Agency Встреча глав американских управлений по поводу боснийско-хорватского конфликта в 1994

Напряженность наблюдалась и в отношениях с Федеральным бюро расследований (FBI), которое (основываясь на доктрине президента Дж. Монро) с 1930-х годов курировало агентурную работу в странах Латинской Америки. Генерал Донован пытался преодолеть «феодализм» спецслужб. Тем более что FBI лоббировало через Белый дом инициативу, по которой ему предоставлялось бы исключительное право на гражданские операции за рубежом, а деятельность военных разведок ограничивалась бы взаимодействием с иностранными вооруженными силами. У начальника OSS оставалось всё меньше времени. В 1944 году Донован предлагает Рузвельту проект централизации секретных служб на базе своего управления. Всесильный глава FBI Эдвард Гувер организовывает утечку плана OSS в СМИ. Отныне пресса грозит американцам появлением «нового Гестапо», позволяя Белому дому оттягивать решение по OSS до конца Второй мировой. Франклин Рузвельт не собирался ослаблять позиции военных спецслужб, с которыми он тесно работал в бытность заместителем военно-морского министра США.

К началу 1946 года давление контрразведки (FBI) и военных (ONI и MID) на Белый дом увеличивается до такой степени, что систему приходится уравновесить. 20 января 1946 года президент Гарри Трумэн основывает на базе OSS Группу центральной разведки, которая с принятием в 1947 году Закона о национальной безопасности получит название Центрального разведывательного управления (CIA). Согласно документу, Белый дом выводил в отдельную службу военно-воздушные силы США и создавал Совет по национальной безопасности (NSC). 23 января 1946 года специальным указом президента вводилась должность директора Центральной разведки, которая служила связующим звеном между главой государства и секретными службами (с 2005 г. должность упразднена, вместо нее появился пост директора Национальной разведки). Этот «шлюз» позволял Белому дому оставаться над схваткой. Трумэн теснил позиции FBI, ONI и MID, избавляясь от наследия Рузвельта, который ушёл из жизни (в апреле 1945 года) при загадочных обстоятельствах и был спешно похоронен без процедуры вскрытия. В декабре 1947 года Трумэн пойдёт ещё дальше, подписав секретную директиву, позволяющую CIA осуществлять тайные операции по всему миру. Как и следовало ожидать, документ был издан в трех экземплярах — для Белого дома, Госдепартамента и директора CIA.

Общий вид комплекса зданий ЦРУ в н.п. Лэнгли (ш. Вирджиния)

В 1953 году с назначением Аллена Даллеса (февраль 1953 — ноябрь 1961) главой CIA борьба внутри американских спецслужб продолжилась. Военные разведки противостоят политическим назначенцам Белого дома, нередко оставляя за собой пост директора управления. Так было при утверждении на должность директора CIA вице-адмирала Уильма Рейборна (апрель 1965 — июнь 1966), генерал-лейтенанта Вернона Уолтерса (июль — сентябрь 1973), адмирала Стенсфилда Тёрнера (март 1977 — январь 1981), адмирала Уильяма Стадмена (дважды в 1993 и 1995), генерала Майкла Хайдена (май 2006 — февраль 2009) и генерала Дэвида Петреуса (июль 2011 — ноябрь 2012). А назначение Уильяма Уэбстера было и вовсе уникальным: он — единственный директор CIA (май 1987 — август 1991) в истории США, который ранее возглавлял FBI (февраль 1978 — май 1987).

Что касается избранного президента Дональда Трампа, то он (в отличие от Барака Обамы) отказался от практики утверждения политических назначенцев в CIA, предложив пост директора выпускнику Военной академии США Майклу Помпео, а кресло директора Национальной разведки — Дэну Коутсу, приближенному к сухопутным войскам. Посмотрим, что из этого получится.