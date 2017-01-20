Первый день президента США Дональда Трампа, если верить его предвыборным обещаниям, будет очень напряженным. Так, он пообещал отменить целый ряд исполнительных указов и внутренних правил в области энергетики, депортировать нелегальных мигрантов, а также аннулировать Закон о доступном медицинском обслуживании. Несмотря на то, что не всем его обещаниям суждено сбыться, 20 января, придя в Белый дом, Трамп может с первого дня начать переоформлять политику своего предшественника Барака Обамы, сообщает Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Первой областью, в которую Трамп может внести изменения, является война с терроризмом. Так, борьба с исламским экстремизмом, по словам избранного президента США и его команды, является приоритетным направлением политики страны, поэтому новая администрация может предоставить военным США большие полномочия и отправить в зоны боевых действий больший контингент, если того пожелает командование.

Советники Трампа также выступают за смягчение правил применения БПЛА и спецназа для уничтожения террористов за пределами объявленных зон, в которых США не ведут боевых действий. При таком развитии событий вооруженным силам и ЦРУ будет проще бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в таких странах, как Ливия, Сомали и Йемен.

Трамп также потребовал от военных составить план уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и его советник по вопросам национальной безопасности отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн в личной беседе высказал идею отправки дополнительных войск в Сирию для выдавливания боевиков из Ракки, однако на данный момент не ясно, поддержат ли будущий глава Белого дома и его номинант на пост министра обороны Джеймс Мэттис такие шаги.

Затем изменению при новой администрации может подвергнуться практика содержания под стражей и допросов террористов. Например, только придя в Белый дом, Барак Обама исполнительным указом ввел запрет на пытки, а также постановил закрыть тюрьму в Гуантанамо. Хотя Трамп и не говорил открыто, что вернет пытки, он в ходе предвыборной кампании обещал отправить еще больше террористов в Гуантанамо, время от времени касаясь возможности вернуть запрещенные методы допросов.

По словам защитника одного из подозреваемых в организации теракта 11 сентября, Трамп может в одностороннем порядке заморозить перевод оставшегося 41 заключенного из Гуантанамо, а также вернуть пытки «одним росчерком пера». Символическим может также стать отказ команды по обеспечению национальной безопасности в новой администрации от формулировки «борьба с жестоким экстремизмом», принятой на вооружение администрацией Обамы. Вместо неё целью их работы будет борьба с «радикальным исламом».

Mattflaschen Всё, что осталось от зданий ВТЦ после 11 сентября 2001 года.

Помимо этого, стоит ожидать, что объединённое командование ВС США в тихоокеанской зоне получит большую свободу в проведении совместных учений, морских патрулей, нацеленных на сохранение «свободы морской навигации», а также воздушных пролетов поблизости от искусственных островов, созданных КНР для поддержки своих территориальных претензий в Южно-Китайском море.

Трамп также может провести реорганизацию работы Аппарата директора национальной разведки, созданного после 11 сентября для надзора за разведывательными структурами страны. Плана реорганизации пока не существует, однако Трамп может начать изучать возможные варианты.

На дипломатическом фронте США также следует ждать перемен с приходом Трампа в Белый дом. Одним из наиболее вероятных изменений в Государственном департаменте будет возвращение правила против абортов, в рамках которого международные благотворительные фонды, направляющие пациентов в абортарии, больше не будут получать федеральное финансирование от правительства США. Дональд Трамп может также перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. И сделано это может быть уже в первый день, поскольку новая администрация может просто сменить табличку на консульстве США в Иерусалиме. В отношениях с Кубой новый глава Белого дома может отменить все исполнительные указы, которые подписал его предшественник.

В области же миграции уже в ближайшие дни Трамп может начать ужесточать требования, в том числе и для граждан ЕС. Правительства стран Евросоюза предостерегли Трампа от подобных шагов. В случае же если новый президент США попытается ввести запрет на въезд в США мусульман, его ждут значительные юридические проблемы.

Также Трамп обещал ввести «тщательнейшие проверки» тех, кто обращается за предоставлением политического убежища в США, начать депортацию «более двух миллионов нелегальных мигрантов-преступников». Из-под его руки может выйти указ, отменяющий поручения его предшественника, запрещающие высылку мигрантов, прибывших в США незаконно еще несовершеннолетними.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Пересмотру могут подвергнуться и санкции в отношении России, введенные за «вторжение» на Украину, и ослабление санкционного режима с Ираном, достигнутого после заключения сделки 2015 года. Трамп пообещал разорвать соглашение с Тегераном, а также снять санкции с России в обмен на сокращение ядерного потенциала.

Однако, как отмечают эксперты и лоббисты, Трамп вряд ли сразу же разорвет соглашение с Ираном, ища пути оказания давление на исламскую республику без разрыва договора. Для этого могут быть подготовлены новые правила Минфина США в отношении иностранных компаний, ведущих дела с Ираном, а также привлечены к ответственности лица, сотрудничающие с внесенными в черный список лицами и организациями из Ирана, такими как Корпус стражей исламской революции. Таким образом, у многих поубавится аппетит к инвестициям в Иран, у которого будет меньше поводов считать сделку успехом.

Новая администрация США может уже с первого дня либо начать договариваться о новых условиях Североамериканского соглашения о свободной торговле, либо попросту выйти из него, а также забросить соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Существует вероятность, что Китай будет обвинен в манипулировании стоимостью своей валюты для укрепления своего экспорта.

У Трампа, безусловно, есть полномочия для выхода из торговых соглашений, а также из ВТО, о чем Трамп говорил во время президентской гонки, однако его номинант на пост торгового представителя США Роберт Лайтхайзер выступает за привлечение нарушителей правил международной торговли к ответственности в рамках ВТО. Так, одним из первых процессов может стать обвинение Китая в демпинге.

Наконец, Трамп может изменить курс США в области климатической политики. Если выход из Парижского соглашения кажется не столь вероятным, то отказ от запланированной администрацией Обамы программы предоставления $3 млрд бедным странам на борьбу с изменением климата представляется наиболее возможным.