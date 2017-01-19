



Александр Горбаруков ИА REGNUM Пора убраться

«Кажется, так странно, что после двадцати семи лет после падения Берлинской стены американские политики хотят жить за счет новой холодной войны с Россией», пишет Гари Леуп на страницах американского издания Counterpunch.

«Президент России подвергается нападению политиков и СМИ США так, как они никогда не нападали на советских лидеров; он объявлен испорченным, продажным диктатором, который арестовывает или убивает политических оппонентов и инакомыслящих журналистов и одержим восстановлением СССР.

Последнее обвинение во многом опирается на комментарий президента России о том, что распад Советского Союза был «катастрофой» и «трагедией». Пресса предпочитает игнорировать его последующее замечание о том, что «тот, кто не скучает по Советскому Союзу, не имеет сердца, но тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов». Они имеют в виду простую идею о том, что Путин скучает по имперской России царей, если не комиссаров, и, сгорая от обиды из-за триумфа Запада в холодной войне, планирует мстить с помощью агрессивных войн и территориальных захватов.

Средства массовой информации США вслед за Госдепартаментом изображают Россию как экспансионистскую державу. Да так успешно, что даже весьма прогрессивные люди, потрясенные победой Трампа, склонны пенять на внешнюю силу, поверив в это. И это яркое свидетельство сохраняющейся силы и «полезности» мышления в категориях холодной войны.

Военные постоянно напоминают нам: мы против экзистенциальной угрозы! Размер России в два раза превышает размер США. Да, но у нее только половина их населения. Ее иностранные базы можно пересчитать по пальцам двух рук. А у США около 800 баз за границей.

Военный бюджет современной России составляет 14% от показателя США. Она не претендует на исключительность и богоизбранность, не имеет высшую цель — сохранить «безопасность» на своих условиях в любой точке земного шара. После распада СССР в 1991 году США вели войну (иногда создавая новые государства-сателлиты) в Боснии (1994−1995), Сербии (1999), Афганистане (2001-), Ираке (2003-), Ливии (2011-) и Сирии (2014-), в то время как удары беспилотников достигают Пакистана, Йемена и Северной Африки. Эти войны на основе лжи привели к сотням тысяч жертв среди гражданского населения, появлению миллионов беженцев, а также общей продолжающейся катастрофы на всей территории «Большого Ближнего Востока». И почти никто не понимает, сколько в этом зла.

Infokart.ru Карта военных баз США

Расширяющийся военный союз, образованный в 1949 году, смысл существования которого заключался в том, чтобы противостоять Советскому Союзу и «глобальному коммунизму», в целом был скорее мертв, чем жив, в течение многих лет. Тем не менее он расширился с 16 до 28 членов с 1999 года и принял новых — в том числе Эстонию, Литву и Латвию, которые граничат с Россией.

Представьте себе, что Варшавский договор расширяется и включает в себя Мексику. Но нет, шесть стран Варшавского договора растворились 26 лет назад в идеалистическом ожидании того, что НАТО последует в новую эру сотрудничества и мира.

Альянс НАТО, в теории призванный защищать Северную Атлантику, был развернут после долгой (и мирной) холодной войны в нейтральной Югославии (никогда не бывшей ни членом Варшавского договора, ни НАТО), в Афганистане (более 3000 миль от Северной Атлантики), а также в Северной Африке — Ливии. Летом прошлого года НАТО провело свои самые массивные военные учения со времен распада Советского Союза, с участием 31 000 солдат в Польше, репетируя войну с Россией. Даже министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер фактически раскритиковал эти «упражнения», назвав их разжиганием войны.

Должностные лица альянса выразили возмущение, когда Россия ответила на эту пропаганду войны, установив новые ракеты С-400 «земля — воздух» (обладающие ядерным потенциалом) на территории Калининградской области между Польшей и Литвой на Балтийском побережье. Но Россия все равно была сравнительно пассивна в военном смысле в этот период.

В 1999 году, когда НАТО только собиралось занять сербскую провинцию Косово (которая вскоре будет провозглашена независимой страной в нарушение норм международного права), российские миротворцы мчались в аэропорт Приштины. Это был смелый шаг, который мог спровоцировать столкновение НАТО с Россией. Но британский офицер мудро отказался от приказа американского генерала Уэсли Кларка блокировать российское прибытие, заявив, что не хотел бы начать третью мировую войну специально для генерала Кларка.

Это, напомним, было после того, как госсекретарь Билла Клинтона Мадлен Олбрайт (сторонница Хиллари, которая недавно сказала, что в аду есть особое место для женщин, которые не голосуют за Клинтон) представила российским и сербским переговорщиками в Рамбуйе план оккупации не только Косово, но и всей Сербии, отвергнутый сербами и русскими, он изображался как «воля международного сообщества». Как будто Россия не была членом международного сообщества!

Ivsky.com Марш-бросок десантников на Приштину

Эта операция в аэропорту Приштины была в значительной степени символическим вызовом гегемонии США — заявление протеста, которое должны были принять всерьез в то время.

Новый лидер России Путин также был крайне озабочен после терактов 9/11 в 2001 году, предлагая НАТО военно-транспортный коридор через Россию в Афганистан (закрытый в 2015 году). Джордж Буш «отблагодарил» его расширением НАТО еще на семь членов в 2004 году (американская пресса освещала это геополитического развитие, тогда и сейчас, как не более сложное, чем расширение ООН или Европейского союза). Затем в апреле 2008 года НАТО объявило, что Грузия станет одним из следующих членов, принятых в альянс.

Вскоре президент Грузии Михаил Саакашвили, ободренный обещанием о краткосрочной перспективе членства, спровоцировал войну с мятежной республикой Южная Осетия, которая неблагоприятно воспринимала включение себя в новое грузинское государство после роспуска Грузинской ССР в 1991 году. Осетины, опасаясь возрождающегося грузинского национализма, стремились в союз с Российской Федерацией. Так же, как народ Абхазии. Оба конфликта между грузинским государством и этими народами были заморожены. Затем Россия признала два новых государства (через шесть месяцев после того, как США признали Косово).

Затем Саакашвили был признан опальным, обвинен в совершении экономических преступлений, а также лишен грузинского гражданства. После краткого пребывания в Флетчерской школе международного права и дипломатии при Университете Тафта он был назначен губернатором Одесской области на Украине.

Еще в 2008 году сенатор Джон Маккейн провозгласил: «Сейчас мы все грузины» и выступил за военную помощь грузинскому режиму. Всегда готовый к войне, Маккейн тогда стал большим сторонником смены режима на Украине и вступления этой страны в НАТО. Неоконсерваторы в Государственном департаменте, включая главного друга Маккейна Викторию Нуланд, хвастались тем, что потратили $5 млрд на поддержку «европейских устремлений украинского народа» (что на практике означает желание многих украинцев в западной части страны присоединиться к Европейскому союзу, хотя они, возможно, и не понимают, что это обернется снижением уровня жизни в греческом стиле, началом жесткой экономии и т.п.). Украинцы должны были приближаться к членству в НАТО, затягивая военную петлю вокруг России.

Украинский президент Виктор Янукович принял решение в пользу щедрого пакета российской помощи. Его решение «затоптать европейские стремления» было использовано, чтобы оправдать последующий переворот.

Но посмотрите на это с точки зрения российской стороны. Только посмотрите на эту карту расширяющегося НАТО и представьте себе, что альянс поглощает эту огромную страну (самую большую в Европе) между Россией на востоке и Польшей на западе, которая граничит с Черным морем на юге. Украина и Грузия… Представьте себе включение этих стран. Представьте себе, что НАТО требует, чтобы Россия освободила свои севастопольские военно-морские базы, которые были русскими с XVIII века, предавая их в руки (повторим: антироссийского) альянса. Как можно понять ситуацию на Украине, не упоминая эту основную проблему?

Россияне осудили переворот против президента Виктора Януковича, избранного демократическим путем (если это еще имеет значение) в 2010 году, которого с самого начала подстрекали неофашисты-русофобы, поощряемые Государственным департаментом США. Большинство населения на востоке страны, где проживают русскоязычные этнические русские, также осудило переворот и отказалось признать неконституционный режим, который пришел к власти после 22 февраля.

Тем не менее эти два случая: краткая война 2008 года в Грузии и реакция Москвы на украинский переворот 2014 года — были представлены в качестве доказательства общего намерения России нарушить мировой порядок путем военной экспансии, что, конечно, требует «жесткой реакции США».

Но кто в этот молодой век нарушал мировой порядок больше, чем США — разрушая целые страны, убивая сотни тысяч невинных людей, вызывая негодование пытками, создавая новые террористические группы, а также став причиной наводнения Европы беженцами, которые полны решимости посеять хаос и террор в европейских городах? Как любой разумный человек с пониманием истории хотя бы с 1991 года может сделать вывод о том, что Россия — агрессивная сторона?

Но я сомневаюсь, что вы сможете стать телеведущим, если ставите этот постулат под сомнение. Телесуфлер относится к «агрессии Путина и российской экспансии» однозначно. И любой кандидат в президенты должен уважать «освященную веками» традицию — поддерживать НАТО, несмотря ни на что. А теперь еще и все 17 спецслужб США пришли к выводу, что Владимир Путин лично вмешался в президентские выборы в США. Поскольку существуют нулевые тому доказательства, следует сделать вывод о том, что проигравшие демократы делают верную ставку на утверждение о том, что Россия — Путин в частности — взломали DNC, продвигая Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии.

Все виды либералов, в том числе лучшие и похожие на Сандерса, такие как Нина Тернер, полностью вовлечены в поношение Путина. Это печально и тревожно, что так много прогрессивных людей готово перейти на «новый уровень холодной войны». Как если бы мы ничему не научились у истории, но стремились в эру страха и ярости, чтобы вновь пережить времена Маккарти.

Русофобия США не опирается на разум, здравый смысл, знание новейшей истории и умение принимать во внимание рациональные сравнения. Она опирается на квазирелигиозную концепцию — такую же, как и идея «американской исключительности» и, в частности, право США на безудержное военное расширение за счет России, что считается почему-то абсолютным благом, а вовсе не угрозой Третьей мировой войны.

Ястребы в Конгрессе из обеих партий — аморальные, невежественные, подобострастные апологеты Израиля. Это оппортунисты, которые намерены отговорить избранного президента от любого значительного сближения с Россией. (Они, должно быть, ужаснулись самой возможности того, что Трамп последует совету Киссинджера и признает присоединение Крыма!) Они прижмут его к стенке, обвиняя в том, что он «марионетка Путина».

Они не хотят поладить с Россией. Они хотят большего расширения НАТО, большей конфронтации. Они в ярости от российско-сирийских побед — в частности от освобождения Алеппо, о которых СМИ США вообще не распространяются; ведь они не послали туда репортеров и испытывают мало интереса к тамошним событиям. Систематически повествуя только о том, что это трагическое торжество зла и победа Асада над воображаемой героической оппозицией; к тому же СМИ рассматривают укрепление позиций в Сирии как доказательство возрождения России в качестве сверхдержавы. Этого они никак не могут принять, но на практике это уже больше похоже на сферу каких-то религиозных убеждений, и США, согласно своей доктрине, должны поддерживать «господство по всем азимутам» и препятствовать появлению любого возможного конкурента.

Первая холодная война была основана на страхе западных капиталистов перед социалистической экспансией. Она была основана на понимании того, что победивший нацистов СССР приобрел огромный авторитет в мире и в течение долгого времени был центром расширяющегося глобального коммунистического движения. Она была основана на страхе, что все больше и больше стран стремятся достичь независимости от западного империализма, отказывая инвесторам в правах доминировать на своих и мировых рынках. Она имела идеологическое содержание. Эта нет. Россия и США теперь привержены к капитализму и неолиберальной идеологии. Их конфликт имеет ту же природу, что и конфликт США — Германия в начале XX века. Кайзер Германии, по крайней мере, был таким же «демократичным», как и президент США; «система» не была проблемой. Это было борьбой за власть: США вмешалась в Первую мировую войну с запозданием, после того, как все остальные методы были исчерпаны. Во время Второй мировой войны в Европе США, поколебавшись, все же вторглись на континент, после неоднократных советских призывов сделать это. Как США отреагировали на падение Берлина благодаря советским войскам? Устремившись всеми силами в город, чтобы претендовать на совместное управление.

Но гегемония над огромной частью Европы испарилась вместе с Варшавским договором. Сейчас Россия представляет собой усеченную ослабленную версию былого. Она даже приблизительно не угрожает США настолько, насколько США угрожают самим себе. Она не расширяет военный союз. Она не проводит массивные военные учения на границе США. Она не уничтожает Ближний Восток сменами режима. В сентябре 2015 года Владимир Путин поинтересовался у США в Организации Объединенных Наций: «Вы понимаете, что вы наделали?»

К сожалению, народ этой страны не образован: школы, пресса или даже их любимые веб-сайты не дадут понять, что реально было сделано, насколько это действительно ужасно — на основе какой лжи. Фейковые новости — это уже норма жизни. Верх стал низом, черное — белым, Россия — агрессором, а США — жертвой. Новый президент должен быть «в команде», и «ради Бога, наконец понять, что Путин — это сегодняшний Гитлер». Даже если Трамп хочет с ним поладить, ему все равно придется стать игроком команды, в которой царит непреложная истина: Россия (с ее ядерными зарядами) — враг, каждое действие которого должно быть искажено, чтобы воспламенить антироссийские настроения — с санкциями как нормой — как это принято в окружении НАТО.

Корреспондент CNN Джон Кинг с видом раздражения задал вопрос: «Кого Дональд Трамп уважает больше — американские спецслужбы или парня, который основал WikiLeaks [Ассанжа]?»

Выбор за командой Трампа — сделать виноватыми русских или испачкать мнимых осведомителей. Таким образом, реальный вопрос заключается в следующем: примет ли Трамп пас разведки всея США, которая генерирует «разведывательные продукты» по требованию, или отмахнется от ястребов, которые жаждут «разборок» с путинской Россией? Сойдет ли на нет вторая холодная война так же тихо, как предыдущая, или превратится в пожарище, которое будет угрожать «взаимным гарантированным уничтожением»? Последнее было бы крайне глупо. Но глупые или умные деятели цинично и настойчиво эксплуатируют невежество людей и формируют их мнение каждый день, как это было со времен первой холодной войны. Основывается все это, как обычно, на бесконечной лжи.