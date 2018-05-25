



Contest.exilim.ru На высоте потенциального театра военных действий

Разработка нового российского истребителя МиГ-35 выходит на финишную прямую — предсерийный прототип машины, максимально приближенный к серийному, уже создан и в скором времени будет передан для проведения государственных испытаний. Поговорим о непростой судьбе этого самолёта, о его перспективах и целесообразности его принятия на вооружение.

Лёгкий истребитель по цене тяжелого: зачем же он нужен?

МиГ-35 является лёгким двухдвигательным многоцелевым истребителем поколения 4++, созданным на базе всем известного советского МиГ-29. В отличие от предшественника, самолёт получил новую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), радиопоглощающее покрытие (затрудняет обнаружение самолёта радиолокаторами противника), модифицированные двигатели РД-33МК (с возможностью установки сопла с отклоняемым вектором тяги) и т.п. Существенно увеличена номенклатура используемого вооружения, особенно это касается высокоточных ракет «воздух — земля» и корректируемых авиабомб. Несколько снижена стоимость эксплуатации самолёта, и увеличен его ресурс.

Warspot.ru МиГ-35

Казалось бы, всё прекрасно — МиГ-35 соответствует современным вызовам. Но не всё так гладко — машина не пользуется популярностью за рубежом (пока не было ни одного контракта), хотя изначально была экспортно ориентированной (индийский тендер MMRCA на поставку 126 истребителей был «с треском» проигран). Объяснялось это «сыростью» самолёта, а также достаточно высокой для лёгкого истребителя ценой. Во многом это связано с двухдвигательной компоновкой — второй двигатель дает несколько большую безопасность и тягу, но сильно повышает стоимость как самой машины, так и её эксплуатации. Однодвигательная компоновка, как у очень успешного американского F-16 Fighting Falcon, для легкого истребителя, который должен быть недорогим и массовым, более актуальна. Что касается Министерства обороны РФ — то планы по закупке 30 истребителей МиГ-35 выглядят скорее как способ поддержать РСК «МиГ», нежели реально усилить ВКС России. 30 машин этого типа создадут больше проблем, чем повысят боеспособность страны: количество для легких машин мизерное, при этом никакой унификации с массового поступающими в войска тяжелыми истребителями Су-30СМ и Су-35С нет. Необходимо обучение персонала для эксплуатации машин, производство запчастей и т.п. Делать же ставку на массовое производство МиГ-35 странно — истребитель стоит не сильно дешевле тех же Су-30СМ и Су-35С, явно уступая им в возможностях. Имея такие состоявшиеся во всех смыслах самолёты поколения 4++ и Т-50 ПАК ФА 5-го поколения на подходе, большого смысла «распылять» имеющиеся ресурсы нет.

Burbuja.info МиГ-35

Каков выход из ситуации?

Как мы уже отметили, МиГ-35 пока не пользуется успехом за рубежом, а перспективы крупносерийного производства машины в интересах Министерства обороны РФ туманны. Что же делать? Принятие на вооружение РФ некоторого количества МиГ-35, конечно, может несколько благотворно сказаться на экспорте машины, однако крупных прорывов ожидать не стоит. Для того чтобы прорваться на рынок лёгких истребителей, актуальным было бы создание однодвигательного истребителя, максимально заточенного под принцип цена-качество. Это связано с тем, что покупатели самолётов этого сегмента, как правило, не имеют многомиллиардных бюджетов и «считают каждую копейку». К примеру, тяги авиационного двигателя Ал-41Ф1 (устанавливается на Су-35С и Т-50 ПАК ФА) вполне достаточно для создания на его базе полноценной лёгкой машины. Возможности же современного бортового радиоэлектронного оборудования сделают её многофункциональной и вполне эффективной для решения большинства имеющихся задач в рамках локальных конфликтов. Целесообразность закупок такого самолёта в интересах Российской армии вызывает некоторые сомнения, но как экспортный проект он вполне может «выстрелить».

Другой путь — попытка создания второго истребителя 5-го поколения, на сей раз лёгкого и однодвигательного, наряду с тяжелым Т-50 ПАК ФА. Эта задача намного более амбициозна, но и опасна. К примеру, тот же американский истребитель 5-го поколения F-35, решение о разработке которого объясняли дороговизной тяжелого F-22, в итоге получается дороже своего более «навороченного» собрата. Разработка машины такого уровня всегда чревата тем, что можно столкнуться с непредвиденными расходами и сложностями. С другой стороны, основные конкуренты России в военном авиастроении форсируют свои проекты истребителей 5-го поколения, в том числе и лёгких, поэтому полный отказ от самолётов этого сегмента может привести к отставанию от того же Китая и США и потере рынка.