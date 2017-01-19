



Япония

Идея энергомоста, по которому Россия могла бы поставлять генерируемое ею электричество на японские острова, появилась на свет еще в самом начале нулевых годов. Но со стороны Японии этот проект тогда особого интереса не вызвал по разным причинам: от чисто технологических, экономических до политических. Однако после катастрофы с АЭС «Фукусима» 2011 года и последовавшего в 2013 году выключения всех атомных реакторов Япония встала перед проблемой нехватки генерации электроэнергии для собственных нужд.

На долю атомных электростанций в 2011 году в Японии приходилось около 30% всей генерации, заделать «брешь» такого размера за счет угля, газа, ВИЭ не получается вот уже несколько лет. Электроэнергия для промышленности подорожала на 30%, для населения — на 20%. Если в 2010 году Япония импортировала 94,5 млрд кубометров природного газа (в пересчете со сжиженного), то в 2013-м ей пришлось закупать уже 119 млрд кубометров, рост составил 27%. С этим связано и региональное повышение цены на СПГ во всем регионе, который наблюдался и наблюдается до сегодняшнего времени. Вместе с ростом цены на электроэнергию дорожает и продукция промышленности, в результате экономика Японии из профицитной стала дефицитной. В 2010 году профицит внешнеторгового баланса составлял 65 млрд долларов, дефицит по итогам 2013 составил 112 млрд. Конечно, ситуация в энергетической отрасли Японии заслуживает отдельного рассмотрения, но, если коротко, то реальность достаточно сурова: без поставок электроэнергии, без энергомоста из России перспективы островного государства выглядят крайне удручающе. «Геоэнергетика» уже посвящала этой проблеме отдельный аналитический обзор.

За минувшие полгода в развитии проекта российско-японского энергомоста произошли изменения, которые мы внимательно изучили.

В прошлый раз мы рассмотрели и увидели причины, по которым поставки электроэнергии из России для Японии — насущная потребность. А теперь давайте попробуем проанализировать, насколько этот проект интересен самой России. Что он собой представляет: «чисто экспортный» это проект, или польза от него не только в зарабатывании прибыли на экспорте конечного продукта? В общем — выгоден ли проект энергомоста Россия — Япония России и, если выгоден, то чем именно? Давайте попробуем присмотреться к подробностям того, что с этим проектом происходило и происходит.

Geoenergetics.ru Прокладка энергомоста

С лета 2016 года в развитии проекта, собственно говоря, произошло ровно одно знаковое событие — визит Владимира Владимировича Путина в Японию. Патриотично настроенная часть Рунета успела «подвести итоги»:

«Курильские острова проданы, юг Сахалина пошел довеском, Путин стал богаче на 100.500 миллиардов, пришла беда в наш аул!!!»

Ну, а мы на такие глобально-эпохальные обобщения не замахиваемся, предпочитая видеть и анализировать реальность, а не фантазии и догадки.

Реальность — это прорыв сразу в трех направлениях, касающихся непосредственно энергетики. Напомним вкратце о чем речь. Список недлинный, но очень интересный:

энергомост из России в Японию;

магистральный газопровод от шельфовых месторождений Сахалина до острова Хонсю;

новый уровень сотрудничества в связи с ликвидацией последствий аварии АЭС «Фукусима».

Каждый из этих проектов многосложен, многослоен, каждый имеет свою историю, каждый может оказаться весьма важным для развития экономики России в целом и нашего Дальнего Востока в частности, первый и второй проекты непосредственно связаны с крупнейшим островом России — Сахалином.

Еще в 90-е годы, когда Россия только начала осваивать газовые месторождения сахалинского шельфа, японцы предложили за свой счет проложить 1300-километровый газопровод до Хоккайдо. Россия не торопилась соглашаться, хотя в те времена потребность в иностранных инвестициях была просто огромна. Японцы прекрасно понимали причины недоверия, но продолжали вполне последовательно развивать этот проект. Весной 2014-го они предлагали тянуть нитку трубопровода мощностью 8 млрд кубометров уже до Хонсю, сейчас речь зашла уже и о 20 миллиардах кубометров природного газа в год. Российская сторона в ответ без устали сетовала на сейсмические опасности вдоль трассы, на невероятно сложный рельефе дна, на невероятную длину трубы и о прочие проблемы нерестилищ серых китов. В чем дело, если отбросить эти словесные кружева?

Отгрохать трубопровод, построить систему компрессорных станций и — наткнуться на демарш Токио из-за наших Курильских островов, которые японцы обзывают «северными территориями»? Спасибо, обойдемся без подобных рисков. Вежливым контрпредложением и стал проект энергомоста: зачем вам газ, берите сразу конечный продукт. Теперь уже Япония стала находить бешеные течения в проливе Лаперуза, что между Сахалином и Хоккайдо, островки с гнездящимися на них «краснокнижными» птичками… И их мотив тоже понятен: привыкнем вот к российской электроэнергии — а как потом потакать тоскующему по «северным территориям» электорату во время всевозможных выборов? Наговоришь в микрофон нужных патриотичных слов, а в ответ усталый электрик Петрович одним движением руки отключит кабель. Вот так и стояли, не шевелясь, как борцы сумо перед началом схватки, два государства с триллионными ВВП, проводя между собой в год торговых операций на 15 миллиардов долларов. И даже фукусимская авария, отключение АЭС с последующей нехваткой 20% электрогенерации (учитывая ввод новых газовых и угольных электростанций) не меняли позицию Японии: не верили они нам, да и все тут.

Трудно сказать, какие именно аргументы сумел подобрать во время своего визита Владимир Владимирович, но Синдзо Абэ и его соратники вдруг будто протрезвели.

«Если мы будем держать Россию за трубу с газом — почему бы им не воткнуть кабель, куда им хочется?..»

Да, документы, подписанные в Токио, — это не взаимообязывающие контракты, а скорее некие протоколы о намерениях, но по обе стороны проливов бизнесмены все поняли правильно.

Проект энергомоста, разрабатываемый без особой спешки компанией «РусГидро», российской стороной оценивался и оценивается в 5,6—5,7 млрд долларов. Впрочем, проектом, то есть документом, в котором определены четкие сроки и сделано технико-экономическое обоснование, эту разработку называть не корректно — скорее это некая предпроектная документация. Но, раз уж «проект японского энергомоста» стал привычной идиомой, будем пользоваться таким названием и мы. Разделенный на несколько этапов, проект предусматривает сначала передачу электроэнергии, вырабатываемой за счет расширения уже существующих на острове Сахалин электростанций, на втором этапе — добавление электроэнергии, вырабатываемой на материковой части Дальнего Востока, на третьем — добавление электроэнергии сибирских ГЭС. Без суеты и без спешки, раз уж японцы 15 лет не торопились, то куда бежать-то? Начать с 200 МВт⋅час, постепенно нарастить до 5 ГВт⋅ч. Спешка тем более неуместна еще и потому, что действующее законодательство Японии вообще запрещает импорт электроэнергии — энергоресурсы импортировать можно, а вот конечный продукт — нет.

Действительно, до визита Путина никто никуда не торопился. Но ко времени проведения встречи японцы окончательно определились, кто именно будет заниматься проектом энергомоста — неформальное лидерство в этом вопросе перешло к SoftBank. Именно так эту компанию решили именовать наши крупные информационные агентства, но имеется тут маленький нюанс. Если не заострять внимания на небольшой неточности, то новость читается как самая обычная: какой-то японский банк собирается инвестировать, что тут такого?

А «такого» тут много, поскольку правильное название компании несколько иное — SoftBank Group. И никакого отношения к банковским делам эти ребята не имеют. Это, извините, огромный телекоммуникационный холдинг в составе более 600 компаний. Чтобы был понятен «масштаб трагедии», достаточно припомнить один из последних фактов «биографии» SoftaBank: летом 2016-го этот холдинг купил британскую компанию ARM Holdings, обойдясь при этом без займов. Цена сделки — 24,3 млрд фунтов стерлингов. И вот глава «Софтбанка» Масаёси Сон решил, что 15 лет топтания на одном месте — слишком много. Если сократить пространные речи и рассказы о многочисленных встречах, то сейчас предложение японцев в наш адрес звучит простенько:

«Сколько стоит проект? 5,6 млрд долларов? Вот вам 11 миллиардов — дайте два»

При этом законодательный запрет на импорт электроэнергии господина Сона вообще не интересует — похоже, что он считает это не проблемой, а небольшим недоразумением.

Пока официальной реакции со стороны наших «Россетей» нет. Заявление господина Сона было озвучено в последних числах декабря, требуется время, чтобы переварить такую новость. «Лишние» 5−6 миллиардов, это, к примеру — стоимость двух головных блоков нашего новейшего атомного реактора ВВЭР-1200, серийные Росатом обещает сделать более дешевыми. Но это просто первое, что приходит в голову, не более того. Разумнее просто подождать, как будут развиваться события дальше, а пока попробовать бегло вспомнить, как именно выглядел проект энергомоста от компании «РусГидро» в Японию до того, как Владимир Путин в декабре 2016-го встретился в Токио с господином Абэ. Это как раз тот случай, когда подробности намного интереснее, чем общая картина.

Dvig92.ru Прокладка энергомоста

Проект энергомоста в Японию

Первая очередь

Первая очередь энергомоста должна будет получать электроэнергию со строящейся Сахалинской ГРЭС-2, ввод в эксплуатацию которой позволит нашим энергетикам приступить к реновации Сахалинской ГРЭС-1, после чего на энергомост будет поступать ток и от нее. Затем в дело должны вступить вторая и третья очереди Южно-Сахалинской ТЭЦ и, возможно, Ноглинская ГТЭС, доведя суммарную мощность перетока до 500−600 МВт⋅ч. Если это произойдет, то для нашего Сахалина это станет эпохальным событием: впервые будет соединена воедино энергетическая система самого острова, ведь на сегодняшний день сети вокруг Сахалинской ГРЭС-1, Южно-Сахалинской ТЭЦ и Ноглинской ГТЭС функционируют автономно друг от друга. И — обратите внимание — это объединение сахалинских сетей произойдет не за счет федерального или местного бюджета, а за счет иностранного инвестора.

На этом первая очередь энергомоста должна закончиться, причем сразу по двум причинам: на Сахалине закончатся экспортные возможности, а на острове Хоккайдо — возможности транзитные. Ведь за проливом Лаперуза — всего-навсего остров Хоккайдо, у которого энергодефицита просто нет, хватает ему того, что он производит сам. Электроэнергии в огромном количестве не достает острову Хонсю, который практически превратился в один большой мегаполис Токио — Осака. Российское электричество придет на север Хоккайдо — следовательно, до самого юга японцам придется строить целую систему ЛЭП, готовить береговую инфраструктуру и на Хоккайдо, и на Хонсю. А вот то, что может прийти в рамках первой очереди проекта энергомоста, Хоккайдо способен «протолкнуть» транзитом через себя по уже существующей системе ЛЭП. Насмотревшись в свое время на северного соседа, японцы предусмотрительно сделали запас пропускной способности. Конечно, и тут понадобятся дополнительные инвестиции, дополнительные работы, но к 2020 году Хоккайдо будет вполне способен принять и передать на Хонсю 0,5—0,6 ГВт⋅ч сахалинской электроэнергии. Хватит и мощности проложенного между Хоккайдо и Хонсю подводного кабеля — но только для первой очереди российско-японского энергомоста. Для тех, кто читал о проблемах, возникших у ЕС при попытках подключения энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы к энергосистемам Европы, — специальная ремарка: интерконнектор Хоккайдо — Хонсю работает с постоянным током.

Вторая очередь

А это еще более интересный план. Для России он означает соединение энергосистем Сахалина и материковой части Дальневосточного федерального округа, для Японии — новый подводный коннектор Хоккайдо — Хонсю и допуск российских компаний к строительству системы ЛЭП и подстанций на территории Хоккайдо. К российско-японскому энергомосту должны присоединить свои мощности 3-я очередь Комсомольской ТЭЦ-1, Амурская ТЭЦ и Майская ГРЭС. И опять мы видим аккуратность планирования компанией «РусГидро»: материк и Сахалин свяжет интерконнектор за счет иностранного инвестора.

Собственно говоря, у российской стороны имеются сразу два проекта энергомоста в Японию: проект «РусГидро» и проект «Интер РАО», но, судя по последним новостям, реализовать намерены проект «РусГидро». Он не только дешевле своего конкурента: он, как мы видим, ориентирован на наращивание электрогенерации уже существующими электростанциями, а это значительно выгоднее для России, нежели предложение «Интер РАО» возводить выделенные только для экспортных поставок генерирующие мощности. Опасение, осторожность — мало ли, как будут развиваться отношения с Японией, как сама Япония будет пытаться вывернуться из создавшейся ситуации с дефицитом электроэнергии. Вдруг возьмет и примет решение вернуть в строй все остановленные АЭС, например? Экспортные электростанции от ИнтерРАО придется просто останавливать, а электростанции от «РусГидро» можно будет достаточно быстро и недорого переориентировать на внутреннее потребление. В случае присоединения к энергомосту электростанций Дальнего Востока мощность перетока будет доведена до 2 ГВт.

Третья очередь

Третья очередь российско-японского энергомоста в проекте от «РусГидро» — подключение к нему «мощностей электростанций Сибири». В кавычках — фраза, которую часто повторяют крупные СМИ, а вот «РусГидро» делает расчеты куда как более конкретно. На Дальнем Востоке лидером социально-экономического развития по итогам 2015 года стал Сахалин, а второе место заняла Республика Саха — Якутия. Вот про Якутию в связи с японским энергомостом «РусГидро» и предлагает размышлять-проектировать. Если еще конкретнее, то речь идет об инвестиционном проекте общегосударственного значения «Комплексное развитие Южной Якутии». А уж если совсем предметно, то о разрабатываемом еще с середины нулевых годов институтом «Гидропроект» проекте под названием «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс». Нельзя не сказать про славный наш «Гидропроект» хотя бы несколько слов. За 80 лет своего существования этот институт спроектировал и реализовал в бетоне и в стали свыше 250 ГЭС, свыше 400 каналов. «Гидропроект» — это ГЭС Волго-Камского каскада, это Братская, Усть-Илимская и Богучанская ГЭС на Ангаре, Саянская и Красноярская ГЭС, это Асуанская плотина, Зейская ГЭС, Волго-Донской канал и канал имени Москвы, это гидроузлы во Вьетнаме, Индии, Анголе, Китае, Марокко — перечислять можно долго.

До 2010 года институт «Гидропроект» входил в состав ЕЭС, а в октябре того года «РусГидро» выкупила 100%-ный пакет его акций за 1,48 млрд рублей. Соответственно, проект ГЭС Южной Якутии теперь развивается под эгидой «РусГидро» — потому он действительно может стать финальной частью развития проекта российско-японского энергомоста. В соответствии с идеями «РусГидро» ток для Японии будут давать Средне-Учурская ГЭС мощностью 3 300— 3700 МВт и Учурская ГЭС мощностью 360 Мвт. Таким образом, река Учур, приток Алдана снова сделает Японию энергообеспеченным государством, доведя общую мощность перетока до 5 ГВт. А то, что останется в распоряжении Якутии, обеспечит энергоснабжение Эльгинского угольного месторождения, алюминиевого завода и иных энергоемких производств. Да, если уж говорить о том, куда можно «пристроить» озвученные японцами миллиарды инвестиций, то «Гидропроект» с удовольствием вложит их в строительство всего южно-якутского комплекса ГЭС. Помимо двух электростанций на Учуре, полным ходом идет разработка проектов ГЭС Нижне-Тимптонской, Канкунской, Олёкминской и Нижнеолёкминской и Верхнеалданской ГЭС. Семь ГЭС в комплекте дадут общую мощность 9 000 МВт или 40 млрд кВт⋅ч в год. Этого хватит и на все месторождения Якутии, и на Дальний Восток, и на ту крошечную Японию, да еще и на Китай останется — если, конечно, китайцы образумятся с предлагаемыми ими ценами закупки. По предварительной смете «Гидропроекта» весь комплекс якутских ГЭС будет стоить около 8 млрд долларов. Остается договориться с господином Соном.

Японские особенности

Стоит отметить еще один нюанс, звучащий практически как анекдот. Если удастся реализовать все три очереди российско-японского энергомоста, технические сложности наверняка возникнут у самих японцев. Судя по всему, на Хонсю им придется заняться теми самыми вставками постоянного тока, о которых «Геоэнергетика» уже достаточно подробно рассказывала. В 1895 году для электрификации Токио были закуплены генераторы у немецкой фирмы AEG — 50-герцовые, а в 1896 году для Осаки купили генераторы у General Electriс … Идет вторая сотня лет, а унификацию так и не произвели.

Токио, Кавасаки, Саппоро, Йокогама — 50 герц.

Осака, Окинава, Киото, Нагоя — 60 герц.

Четыре вставки постоянного тока, установленные между ЛЭП двух частей одного острова, одной страны способны перекидывать не более 4×300 МВт. Для такой страны, как Япония, это, простите — кот наплакал, а если понадобится перегонять еще и российское электричество, так и вовсе ничего. Впрочем, это японские проблемы. Нравится им жить в двух энергетических системах — пусть сами и думают, как поддерживать столь странную традицию. Впрочем, эта ситуация — наглядный пример того, что такое полная свобода предпринимательства в такой чувствительной отрасли, как энергетика.

Да, о Китае мы вспомнили не ради красного словца — он, как ни странно, может иметь прямое касательство к проекту российско-японского энергомоста. Однако эта тема достаточно интересна, чтобы и ей посвятить отдельную заметку, как и анализу возможного влияния проекта энергомоста на Сахалин, Дальневосточный федеральный округ и на Якутию. Кроме того, как уже говорилось, неожиданная готовность господина Миллера приступить к переговорам о проекте магистрального морского газопровода, высказанная им в первых числах января, — одного поля ягода с проявлением практического интереса японцев к проекту энергомоста. Совершенно логично будет внимательно изучить и все, что происходит с месторождениями природного газа и газового конденсата на шельфе Сахалина, как развиваются заводы по сжижению газа, как влияют друг на друга акционеры компаний, действующих в этом бизнесе, как их взаимодействие влияет на торговлю СПГ, как на сахалинские проекты повлияли санкции США. И, разумеется, ни в коем случае не стоит забывать о первопричине такого обостренного интереса Японии к нашим энергоресурсам и электроэнергии — об аварии на АЭС «Фукусима» и о ставшей такой сложной ситуации с японской атомной программой. Так что эта статья будет началом небольшого цикла заметок о том, что проиcходит с геоэнергетикой на восточных рубежах России.

Источник: Geoenergetics.ru