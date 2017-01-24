Российские студенты официально отмечают свой праздник уже более 10 лет, с тех пор как 25 января 2005 года президент России Владимир Путин подписал указ за номером 76. «Установить День российского студенчества и отмечать его 25 января», — говорится в нем.

Святая Татьяна. Икона

А у студенток с именем Татьяна в этот день двойной праздник. 25 января традиционно отмечается День памяти мученицы Татианы Римской — Татьянин день. Эта дата тесно связана со студенчеством с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Это произошло 12 января (25 января по новому стилю). С тех пор студенты по всей России широко отмечают этот праздник, прося у их святой покровительницы Татьяны хорошей и легкой учебы.

A.Savin Домовый храм Святой мученицы Татианы МГУ имени М. В. Ломоносова

На Красной площади в Москве 25 января прошлого года устроили акцию «Татьянин лед». После завершения праздника студенты веселились, катаясь на катке главной площади страны.

Тульские студенты в 2016 году отметили Татьянин день «Татьяниадой» — спортивно-развлекательным праздником. Изюминкой мероприятия стала дегустация традиционного сбитня.

В Томске в День российского студенчества — 2016 на Мавлюкеевском озере прошла городская акция «Готовь зачетку зимой». Все желающие могли получить коньки бесплатно, предъявив свой студенческий билет. Также томичи приняли участие в «как бы хоккее» — в кедах и с мячом на снегу.

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

В Сибирском федеральном университете (СФУ, г. Красноярск), где обучаются более 32 000 студентов, в том числе на сегодняшний день 439 Татьян, 25 января приходится на сессию. Но, несмотря на это, в текущем году в вузе праздник отметят интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». Команда СФУ по видеомосту сыграет с другими командами вузов России. Открывать мероприятие будет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Лидер клуба интеллектуальных игр СФУ — Александр Булавчук. «Эта команда регулярно организует различные интеллектуальные состязания в университете и пользуется большой популярностью у студентов. Сейчас идет отбор шести человек для участия в турнире 25 января», — рассказали ИА REGNUM в вузе.

Студенты — народ веселый и беззаботный, и можно не сомневаться, что они отметят свой праздник с размахом.

Taday.ru Икона св. Татианы со сценами жития

Однако житие святой Татианы, в отличие от студенческого, беззаботным и веселым назвать нельзя. Она родилась в знатной римской семье тайных христиан. Ее жизненный путь был предопределен с самого детства. Девушка отказалась от замужества и отдала все силы церковному служению. Став диакониссой в одном из римских храмов, она ухаживала за больными и помогала нуждающимся. Мученическую смерть Татиана приняла 12 января 226 года, претерпев перед этим долгие мучения за веру. Сейчас святая считается покровительницей студентов и педагогов. 25 января принято ставить свечи за успехи в учебе. Мученице Татиане молятся в трудном учении и просвещении.

Бабий кут у устья печи

Здесь также интересно будет вспомнить о народных приметах. В народе этот день называли Бабий кут, или Солныш. На Руси бабьим кутом считалось место у печи, где находились предметы домашней утвари. В этот закуток, бабий угол, мужики не заглядывали. К празднику старшая хозяйка в семье — «большуха» — пекла каравай, символизирующий солнце, доставала хлеб из печи и делила между членами семьи. Кусок ароматного хлеба должен был достаться каждому.

Василий Малышев. Бабий кут у печи. XIX век

Также в этот день нужно было выбить пыль из половиков и сходить на реку за водой: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет». Издревле считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет образцовой хозяйкой.

Девушки, мечтающие о замужестве, на Бабий кут делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха. Важное условие — будущая свекровь ни в коем случае не должна была найти эту метлу. Но не все так просто, умудренные опытом женщины, как правило, об этом обычае знали и пускали на порог далеко не каждую девицу (по calend.ru).

Традиционно по Татьяниному дню определяли погоду. Если на Татьяну шел снег, то лето ожидалось дождливым. А если в этот день светило солнце и было тепло, то, по приметам, нужно было ожидать ранней и теплой весны. А еще в этот день женщины старались делать большие и тугие мотки пряжи, чтобы капуста в огороде уродилась крупной и плотной. Примечательно, что именины в этот день празднуют не только Татьяны, но и обладатели имен Галактион, Петр, Савва, Макар, Пахом.

RIA Novosti Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ им. М. В. Ломоносова

Вот так в празднике, который ежегодно отмечается 25 января, сочетаются вместе и народные премудрости, и религия, и наука, и беззаботный дух молодости.