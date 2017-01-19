Лишь несколько дней осталось до ухода Барака Обамы с поста главы Белого дома, поэтому вполне естественным является желание обратиться к прошлому и дать оценку произошедшим при нем событиям, которая, когда дело касается внешней политики 44-го президента США, будет носить неутешительный характер, пишет Стивен Уотл в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Хотя автор признает за Обамой и достижения, к которым он причисляет скорейшее восстановление экономики страны после кризиса 2008−2009 годов, предоставление более 20 млн граждан США медицинского страхования, а также подвижки в области гражданских прав для сексуальных и других меньшинств страны. Более того, достигнуть этого удалось в условиях противодействия со стороны Республиканской партии, которая, кажется, была больше заинтересована в срыве планов Обамы, чем в помощи народу США.

Были успехи и на внешнеполитической арене, где Обама успешно заключил сделку с Ираном, с помощью которой был приостановлен прогресс в разработке Тегераном ядерного оружия. Он выполнил план своего предшественника Джорджа Буша — младшего о выводе войск из Ирака, а также сократил численность контингента США в Афганистане. При нем был найден и ликвидирован Усама бен Ладен, благодаря Парижскому соглашению был сделан еще один шаг в сторону защиты климата, а также начато переориентирование внимания США на Азию.

Тем не менее в большинстве отношений президентство Обамы стало трагедией, особенно во внешней политике. Так, Обама упустил возможность по-иному взглянуть на роль США в мире. Кризис 2008—2009 годов был прекрасным шансом для Вашингтона отказаться от политики либеральной гегемонии, которую США преследовали с окончания холодной войны. Но Обама так и не порвал с этим знакомым, но провальным подходом. В результате Вашингтон сопровождали один просчет за другим, на основе чего Дональд Трамп и смог прийти к власти.

Первым провалом Обамы стало увеличение военного контингента в Афганистане в 2009 году, которое было обречено на провал. Вместо того чтобы признать, что интересы США там незначительны, а победы в войне не одержать, Обама лишь продлил участие США в этом конфликте.

Обама также решил перенять большое число аспектов «войны с терроризмом» Буша-младшего, особенно в плане использования БПЛА и спецназа для уничтожения террористов по всему миру. Он ввел запрет на пытки, но не стал карать спецслужбы за прежние прегрешения и попытки вмешательства в расследования Сената. Тем же временем Обама преследовал журналистов и тех, кто проливал свет на неприятные аспекты власти США, активнее, чем любой из его предшественников. В результате США теперь ведут больше контртеррористических операций, чем когда-либо до этого, хотя и без очевидного успеха, тогда как у Дональда Трампа появился целый набор инструментов для подавления честного журнализма.

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Затем, Обама и его команда дали неверную оценку «арабской весне», в результате чего были приняты несоответствующие меры. По мнению экспертов, реакция на эти события со стороны США была непродуманной с самого начала прежде всего потому, что в администрации Обамы «арабскую весну» восприняли как восстания низов, стремящихся к либеральной демократии. Также была недооценена способность экстремистов пользоваться вакуумом власти в странах, находящихся на грани потери государственности. Это непонимание привело к вторжению в Ливию, которое имело катастрофические последствия, к неумелому дипломатическому вмешательству в Йемене и преждевременному требованию отставки президента Сирии Башара Асада.

Придя в Белый дом, Обама пообещал положить конец Палестино-израильскому конфликту к концу первого срока, однако он и его государственный секретарь по второму сроку Джон Керри так и не смогли добиться иных, нежели их предшественники, результатов. Более того, двухгосударственное решение конфликта еще менее вероятно, если вообще возможно.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

То, как Обама повел себя с Россией, также не заслуживает похвалы. Ранняя попытка «перезагрузки» была логична, однако ни Обама, ни его советники, считает автор, так и не поняли, что их «невинные и легитимные шаги по укреплению демократии в Восточной Европе или России» будут восприняты в Москве по-другому. Что хуже, Белый дом проглядел действия России, которая неожиданно «аннексировала» Крым. Шаги Москвы, может, и заслуживают сожаления, однако Обаме и тем, кто руководит политикой США в Восточной Европе, не стоит удивляться. Еще в 2008 году было понятно, что Россия не отдаст Украину или Грузию в НАТО «без борьбы».

Наконец, хотя желание «сбалансировать» внимание США на Азию было небезосновательным, однако не было поставлено четких целей, как не было произведено и отказа от проигрышных позиций. США не смогут эффективно участвовать в военных союзах в Азии, а также сдерживать все более сильный Китай, если будут постоянно отвлекаться на события в тех регионах, которые представляют для них наименьшее стратегическое значение. Просчетом администрации США было решение не участвовать в новом Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, после чего выяснилось, что даже близкие союзники Белого дома, такие как Великобритания и Израиль, пренебрегли давлением со стороны США и хотели присоединиться к нему.

Провальный характер политики Обамы автор связывает с двумя вещами. Во-первых, Обама пришел к власти с намерением переосмыслить отношения США с миром, однако вскоре он поддался на мантру о «незаменимости» США, на основе которой и должно вестись продвижение основанного на правилах мира, базирующегося на свободных рынках, демократии и правах человека.

Во-вторых, как во внутренней, так и во внешней политике Обама не смог понять, что его оппоненты не столь же «разумны и альтруистичны», как он сам. Так, когда он вел дела с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, он считал, что двухгосударственное решение в интересах Тель-Авива. Ни Обама, ни Керри не думали, что Нетаньяху, возможно, слишком сильно связан с мечтой партии «Ликуд» о «Великом Израиле». Те же просчеты Обама допустил, подчеркивает автор, в отношениях с Россией, Республиканской партией и многими другими.

Таким образом, несмотря на все достоинства Барака Обамы, его внешнеполитический курс был по большей части провальным. Ни мир не стал безопасней, ни позиции США не стали сильнее сегодня, чем они были, когда Обама пришел к власти. Однако это не означает, что ситуация не может стать еще хуже, поэтому вполне возможно, что нахождение у власти президента Обамы может однажды показаться светлым временем, от которого граждане США сознательно отказались.