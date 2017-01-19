Бандитские разборки, закрытие малого бизнеса и отказ в вещании российскому телеканалу «Дождь» интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 12 по 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кровавое преступление на Житомирщине: в Олевске приезжие бандиты из автоматического оружия расстреляли молодых людей, передает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). По словам депутата Житомирского областного совета Александра Николайчука, около 12:00 ночи с 15 на 16 января в центр Олевска приехало три автомобиля. Из машин выбежали неизвестные спортивной внешности, вооруженные пистолетами с винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки, также во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату. Под усиленной охраной находится Олевская районная больница, которая принимает раненых. Возле больницы собрались десятки возмущенных ребят. Медперсонал напуган, так как бандитов с автоматами видели на территории больницы — среди тяжелораненых, по меньшей мере, двое не местных. Пока врачи борются за жизнь пострадавших, олевчане готовят акции протеста, чтобы привлечь внимание к янтарному краю, который два года терроризируют бандиты. Президенту следует наводить порядок, иначе на Украине откроется еще один «янтарный» фронт. А «Рівне Вечірнє» (Ровно) сообщает, что в результате вооруженных конфликтов в двух деревнях на севере Ровненской области пять человек оказались в больнице. Столкновения произошли между местными и приезжими. Правоохранители уверяют, что стрельба возникла из-за «личной неприязни». Однако более распространена версия неофициальная — конфликтовали из-за янтаря.

В Харькове массово закрывается мелкий бизнес, рассказывает «Вечерний Харьков» (Харьков). Предприниматели-частники прекращают работу в связи с изменениями в налоговом законодательстве и выросшей вдвое минимальной заработной платой. Количество людей, оставшихся без работы, растет, как снежный ком. «По данным на 6 января, в Харькове и области свернули бизнес 12 400 предпринимателей, сейчас эта цифра приближается к 30 тысячам, — говорит председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. — Причем закрываются не только «спящие», но и те, кто работает: ведь с каждой зарплаты им необходимо теперь платить 41,5% налогов. Например, у нас в Ассоциации есть ветеран АТО, который занимался заточкой ножей. Он закрыл две свои точки, уволив двух наемных работников. Теперь оказывает услуги на дому. Особенно сказались новации на предпринимателях, занятых сезонной работой. Так, закрывается предприниматель, который занимался разведением кур, потому что доход он получает только весной, летом и осенью, а с ноября по апрель — ноль. Он уже распродал своих кур. Еще один пример — частный предприниматель, занимающийся выращиванием свиней. Он сейчас живым весом свиней продал — до весны дохода не будет. На многих «оставшихся в живых» предприятиях и организациях после Нового года затеяли оптимизацию в целях экономии — штат сотрудников существенно сокращают или переводят в разряд «неофициальных». В целом полная статистика появится по окончании месяца». Казалось бы, хоть бюджетники должны выиграть от повышения минималки. Однако и у них не все гладко. «Есть данные, что в бюджетных учреждениях (в частности медицинских) сотрудников массово переводят на 0,25, 0,5, 0,75 ставки. В этом случае меньше платить налога на доходы физлиц и военного сбора. На некоторых предприятиях отправили работников в отпуск за свой счет до 16 января, — говорит Чумак. — Кроме того, повышение минималки привело к уравниловке. Например, у начальника налоговой ставка 3500 гривен, и с 1 января она осталась прежней. Зато минимальная зарплата обслуживающего персонала (той же уборщицы) поднялась до 3200 гривен. И получается, что начальник получает чуть-чуть больше, чем обслуживающий персонал». О предпринимателях, воюющих в «АТО», в министерстве социальной политики вообще забыли. Те, кто служит, не успели закрыться, поскольку не могут бросить оружие и мчаться прекращать свою предпринимательскую деятельность. И с января им придется платить взносы со своего военного довольствия.

В ближайшее время в Закарпатье более 20 тысяч закарпатцев закроют свой бизнес и пойдут на биржу труда, прогнозируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Только за последний месяц прошлого года на Украине около 130 тысяч украинцев закрыли свой бизнес. Одна из проблем закрытия бизнеса в том, что многие предприниматели находятся за пределами Украины. Они работают там нелегально и не могут вернуться домой, чтобы разобраться с делами, так как сразу получат запрет на въезд в ЕС за просроченные сроки пребывания. Конечно, можно закрыть бизнес и с помощью заверенных нотариусами доверенностей, но нелегалы к ним обратиться не могут. Напомним, что на Украине приняты изменения в налоговые законы, согласно которым вне зависимости от того, работаешь ты или нет, нужно платить налоги. Что еще ждать народу от действий правительства и президента, сказать трудно, но ничего хорошего уже никто не ждет. Трудоспособные украинцы собирают чемоданы и бегут из страны.

Бен Шан. Безработные. 1938

Многострадальные работники «Днепрометростроя» (ежедневно откачивающие из-под земли сотни кубометров подземных вод и хранящие Днепропетровск от техногенной катастрофы) опять доведены до точки кипения, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Люди не получают ни копейки уже пять месяцев и снова готовы митинговать. Семьи метростроевцев живут в голоде, а самим строителям метро приходится работать в холоде. За долги предприятию отключены отопление и газ, переодеваться на смены и работать приходится в ледяной обстановке. Но строят ли на фоне такой плачевной ситуации наше метро вообще? «На нашем предприятии осенью сменилось руководство, — говорит рабочий «Днепрометростроя» Игорь Андреенко. — Городом помпезно был подписан договор с турками, говорили, что сейчас пойдут деньги и начнутся реальные работы. Но ничего этого и в помине нет». Несмотря на подписанный в прошлом году контракт на достройку подземки с турецкой фирмой «Лимак» и заверения в возобновлении строительства метро прошлой осенью, реальные работы по продолжению тоннелей, по словам метростроевцев, пока так и не начались. «Создается впечатление, что заинтересованности в реальном строительстве нашего метро нет, — считает горнорабочий Николай Обдула. — Город подписывает с компанией контракт, и все трубят о великой стройке. А на этом фоне в сентябре 2016 года сокращают рабочих самых ценных специальностей — горнорабочих и проходчиков. Так чьими руками теперь вообще строить наше метро?». Председатель правления ПАО «Днепрометрострой» Станислав Таран признает: в метро не просто не сделано ни метра новой проходки. Даже проекта этих работ еще нет.

В Китае заинтересовались винницким сахаром, утверждает «Реал» (Винница). Делегация Винницкой области во главе с первым заместителем губернатора Андреем Гижко находится с рабочим визитом в Китае. В том числе организована встреча с руководством городского уезда Цыси города Нинбо провинции Чжэцзян. Гижко пытается «соблазнить» китайцев нашим зерном, мясом птицы, подсолнечным маслом, сухим молоком и сахаром. Последний вызвал у китайцев особый интерес. Это может быть здорово для сахарных заводов, но тревожно для винничан — если производители найдут новые более выгодные рынки сбыта, вырастет цена на сахар на Винничине (как это случилось, например, с куриными яйцами). А Винничина, напомним, произвела в этом году 22% всего сахара на Украине, и при этом остаются еще мощности для увеличения производства.

(сс)ring Сахар

Депутат Черновицкого областного совета Иван Апостолюк призвал к мораторию на строительство гидроэлектростанции на реке Днестр, пишет «BukNews» (Черновцы). По его словам, иначе регион ждет масштабное уничтожение и загрязнение реки. «Гидроэнергетическое лобби на Украине начинает очередной проект — строительство шести новых гидроэлектростанций на Днестре по территории Черновицкой области». Это для реки грозит ухудшением качества воды, фрагментацией русла на небольшие ставки и уничтожением берегов. Прогнозируется повышение уровня воды. Для Днестровского каньона это грозит «потерей перспективы превращения в природоохранной и туристический центр европейского значения».

После сокрушительной критики со стороны общественности и ученых, принятых Ивано-Франковским и Тернопольским областными советами мораториев на строительство ГЭС на Днестре «Укргидроэнерго» изменило свою тактику, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Если раньше энергетики настаивали на том, что это позволит достичь «энергонезависимости Украины», то теперь основной целью называют «защиту от паводков» и «обеспечение населения водными ресурсами». Однако такую трактовку опровергает доктор технических наук, профессор кафедры гидротехнического строительства Национального университета водного хозяйства и природопользования Дмитрий Стефанишин. «Жить у Днестра — это как жить на склонах вулкана: живописные пейзажи, плодородные земли… Пока вода не придет и все не заберет», — рассказывает ученый. По мнению Стефанишина, строительство каскада ГЭС в Днестровском каньоне несет для территорий выше по течению Днестра, начиная от сел Долгое и Мариямполь, дополнительные паводковые риски. А это уже преступление.

Эвакуация или принудительный вывоз? Жители Тернопольщины массово выезжают в Польшу, констатирует «За Збручем» (Тернополь). Украинцы массово выезжают в Польшу, автобусы в западном направлении переполнены. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. «Увидел во Львове на вокзале, пока ждал свою маршрутку на Киев, автобусов до десяти в Польшу за 15 минут. Битком набиты молодежью. Вокруг реклама и машины с растяжками о труде в Польше… Стоял и думал: это эвакуация или принудительный вывоз на работу?» — пишет блогер Александрович Хлибович. Ему объясняют, что это реакция украинцев на непрофессиональные действия правительства хапуг. В Тернополе аналогичная ситуация. «Автобусы в Польшу заполнены не на 100%, а на 200%. Вчера на 17.30 в Варшаву вместо одного отправили сразу два автобуса, и то еще были приколы с двумя проданными билетами на одно место», — сообщает блогер Василий Солтыс.

Одесский журналист и телеведущий Игорь Покровский поддержал решение властей Украины об отключении в стране вещания российского оппозиционного телеканала «Дождь», передает «Таймер» (Одесса). Об этом он заявил в эфире своей авторской передачи «Время Игоря Покровского» на одесском канале «Медиа Информ». «Российский телеканал «Дождь» был убран из кабельных сетей Украины на основании нескольких позиций, кое-какие достаточно справедливы… По моему глубокому убеждению и по тому, что я видел собственными глазами, некие сюжеты этого канала не соответствовали законодательству Украины, сегодняшней политической и экономической ситуации наших взаимоотношений с Россией, то есть Украины и России, — отметил одесский тележурналист. — При отсутствии адаптации этого канала для Украины, специальной адаптации, то есть специального проекта для Украины, мне кажется, что до этого момента этот канал не имеет права присутствовать в эфире нашей страны. В данном случае — в кабельных сетях». По его мнению, точку в судьбе «Дождя» на Украине поставила главный редактор канала, заявившая, что «Дождь» руководствуется российским законодательством, по которому Крымский полуостров — территория России. «Поэтому какие-либо разговоры о том, нужен «Дождь» или не нужен «Дождь», отпадают по той простой причине, что канал, который транслировался на Украину, работает по российским законам», — заключил одесский телеведущий, посетовав на то, что закрытый канал периодически занимался пророссийской пропагандой.

Апеллируя к высоким идеалам свободы слова, и российские циники, и западные прагматики критикуют позицию Украины, не слишком углубляясь в нюансы, продолжает «Zaxid.net» (Львов). Во-первых, «Дождь» не вообще запретили, а только в кабельных сетях. Во-вторых, во имя уважения к другой точке зрения Украине предлагают закрыть глаза на нарушение ее законодательства и смилостивиться над «Дождем». Но здесь компромиссы невозможны. Или канал выполняет наши законы и международные конвенции, или его вещание в кабеле будет прекращено. Если редакция «Дождя» руководствуется Конституцией РФ и считает Крым российским, пусть не надеется на понимание и снисхождение украинской аудитории. Потому что вопрос о принадлежности полуострова с 2014 стало для украинцев настоящим тестом на имперскость или демократичность россиян. Скажи, чей Крым, и я скажу тебе, кто ты. В-третьих, оборонительную реакцию Украины диктует не объявленная война с РФ. Жертва агрессии имеет полное право на защиту своего информационного пространства. Украинцы, наоборот, жалуются, что здесь государство, мягко говоря, не дорабатывает. Альтернативные источники информации не исчерпываются «Дождем» (к услугам жаждущей аудитории является «Новая газета», «Медуза», «Грани», русская служба «Радио Свобода»).

Александр Горборуков ИА REGNUM Вентиль

Если бы не «аннексия» Крыма, о Геническе, особенно о его мэре Александре Тулупове, думается, многие в мире так бы и не узнали, считает «Новий день» (Херсон). Газ пришел в город в 2004 году. Был (и до сих пор остается) топливом местной добычи. Правда, газ этот качества невысокого, в нем много конденсата. Чтобы повысить это качество, необходимо установить дополнительное оборудование осушения — так называемую сушилку. На газовых вышках (4 из которых стоят в море у села Стрелкового, а одна на суше) добывается 70 000 кубических метров в сутки. Летом Геническу, к которому идет газопровод по Арабатской Стрелке, хватает половины этого количества. А вот зимой при пиковых минусовых температурах потребление возрастает до 120 000 кубов. Раньше лишний газ летом закачивался в Глебовское газохранилище. Но находится оно на территории «аннексированного» полуострова Крым. И, как и другие сооружения, это хранилище захватили «оккупанты». Как быть в зимний сезон 2016−2017? Пока Тулупов искал ответ на этот вопрос, газа опять не стало. Оказалось, что в компании «Пласт», которая арендует газовые вышки в «Черноморнефтегаза», «забыли» открыть дополнительные задвижки, которые закрыли на летний период (теперь же лишний газ девать некуда). Это было осенью. В декабре газовый вопрос встал с новой остротой. В адрес херсонских губернатора и областного совета, районной администрации Геническа, районного и городского советов поступило письмо от полтавского ООО «Соил газ». Именно оно в 2004 году на собственные средства построило и ввело в эксплуатацию газопровод-отвод от Счастливцевской газораспределительной станции в Геническ протяженностью 16,2 км. В письме руководство общества не только напомнило об этом факте, но и пригрозило демонтировать газопровод. «Я их понимаю, — объясняет Тулупов. — Вложены немалые средства, должна же быть хоть какая-то компенсация. Они газопровод обслуживают, однако соглашений об этом с ними никто не заключает, следовательно, средств они не получают».