На фоне приближения дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа высказываются надежды на то, что его администрация либо уничтожит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выведет войска из большей части Ближнего Востока, либо вернется к своей прежней роли в регионе и выдавит оттуда Иран и Россию. В любом случае США должны поддержать создание курдского государства, пишет Амитай Этциони в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что несмотря на то, что такие действия встретят сопротивления правительств в Багдаде и Анкаре, курды более чем заслужили право на независимость. Более того, такой шаг будет воспринят союзниками США в регионе, а также в Европе и Юго-Восточной Азии, как доказательство готовности Вашингтона выступать на их стороне, а не предавать их, как США делали неоднократно в прошлом.

Пришло, таким образом, время перечертить карту Ближнего Востока. Так, границы Ирака были определены колониальными державами после Первой мировой войны, в результате чего курды оказались включены в этнические и конфессиональные группы, которые не имеют ничего общего с ними. С тех самых пор курды борются за право на самоуправление.

В свою очередь, США очень часто оказывают поддержку странам и группам на Ближнем Востоке, которые представляют собой довольно сомнительных союзников. Так, Вашингтон поддержал моджахедов в Афганистане, из которых выросло движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Шиитское правительство Ирака применяло подготовленные и экипированные США войска в качестве эскадронов смерти против суннитов. Свободная армия Сирии, которую США также поддерживали, является не чем иным, как разношерстной группой дезертиров из вооруженных сил Сирии, многие из которых затем перешли в группировку «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все эти силы оказались довольно слабыми войсками и ненадежными союзниками.

С другой стороны, курдские формирования пешмерга постоянно демонстрировали свою эффективность на поле боя. По словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Эда Ройса, «курды являются единственной союзной силой США, действующей в регионе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке». Более того, Курдистан стал единственной частью Ирака, где США не понесли никаких потерь в ходе вторжения 2003 года.

Хотя в западных СМИ отряды пешмерга и представляют в качестве единой силы, верной Региональному правительству Курдистана, большая их часть принадлежит к одной из двух главных политических партий в иракском Курдистане: Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотическому союзу Курдистана (ПСК), которые вели гражданскую войну между 1994 и 1998 годами.

Им по-прежнему принадлежит контроль над различными районами иракского Курдистана. Так, ДПК контролирует регион вокруг города Эрбиль, тогда как ПСК — территории, прилегающие к городу Сулеймания. В их рядах есть отдельные группы, возглавляемые собственными лидерами. Поэтому нельзя с точностью сказать, смогут ли курды создать государство, если им будет предоставлена соответствующая возможность. Тем не менее, подчеркивает автор, курды заслужили шанс ответить на вопрос самостоятельно.

Поддержка курдского государства связана с целым набором вызовов, поскольку нет ничего простого на Ближнем Востоке. Во-первых, такой шаг приведет к негативной реакции в Багдаде. Именно из-за правительства Ирака, от которого и должна была исходить просьба о поддержке, США так долго не оказывали помощь курдам, сражающимся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом правительство в Багдаде неоднократно игнорировало призывы Белого дома о создании инклюзивного правительства, оставаясь по большей части исключительно шиитским органом в условиях роста влияния Ирана. Поэтому неудовольствие Ирака не является достаточной причиной для отказа США от поддержки курдского государства.

Во-вторых, стоит ожидать сопротивления этим мерам со стороны Турции, которая опасается, что появление курдского государства на их территории подтолкнет турецких курдов к требованиям об автономии, если не к отделению для соединения с новым курдским государством. При этом Анкара считает большинство курдских сил террористическими организациями. Прежде Вашингтон поддерживал Турцию, как своего партнера по НАТО, который предоставляет вооруженным силам США свои базы.

После того, как Анкара дала добро на использования авиацией США баз для нанесения ударов по боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ВВС Турции ударили по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке, при этом США и их союзники практически не заметили данное вопиющее нарушение международного права. По большей части проблема связана с яростной оппозицией Анкары в отношении курдов, Так, на протяжении десятилетий в Турции считалось незаконным говорить по-курдски, предпринимались попытки стереть курдскую культуру, а их самих стали назвать «горными турками».

В ответ на это курды восстали, были жестко подавлены властями и вынуждены теперь заниматься подрывной деятельностью под руководством РПК. В 2013 году РПК пошло на перемирие с Анкарой, однако в 2015 году, после нанесения ударов по целям курдов в Ираке и Сирии, РПК отказалось от соглашения и объявила о новом витке противостояния официальной Анкаре. Поэтому новой администрации стоит призвать Турцию предоставить курдам автономию в обмен на обязательства РПК отказаться от подрывной деятельности.

Крупные державы известны своей склонностью к циничным шагам после завершения войн. Так, США по большей части предали граждан Ирака и Афганистана, которые рисковали своими жизнями, сотрудничая с США. Лишь незначительная их часть была принята в США. Та же ситуация была в случае с курдами, сражающимися против режима Саддама Хусейна.

Если война в Сирии закончится, найдутся прагматики, которые скажут, что США должны пренебречь курдами и занять сторону правительства Турции и Ирака, партнерство с которыми важнее для Вашингтона в будущем. Это станет не только моральным провалом для Белого дома, но и непредусмотрительным шагом. Так, союзники США по всему миру увидят, как Вашингтон обращается с курдами, когда они больше не нужны. То, как США поступят с курдами, может стать показателем того, насколько союзники Белого дома могут доверять США в защите их интересов, когда они идут на риск и поддерживают политику США в отношении России, Ирана и Китая.