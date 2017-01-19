Передача XIII, где очаровательная гостья (молодой талантливый учёный, победитель олимпиад по лингвистике) заметно волнуется в силу молодости и таланта в самом начале, но чувствует себя в своей тарелке потом. И даже смеётся. Обсуждаются грамматики, шаманы и вертолёты, точнее то, как они помогают лингвистам в работе. Добрым словом вспоминается многоязычная Калуга. Также мы узнаём несколько имён корифеев отечественной полевой лингвистики. И вообще, что такое «полевая лингвистика». Гостья объясняет, почему филологи должны говорить идеально правильно и беречь норму, а лингвисты могут иногда и как нормальные люди. Обсуждается вопрос о том: сколько же языков нужно знать выдающемуся лингвисту. Оказывается, что двух достаточно. Ведущий делает вид (как обычно), что он во всём прекрасно разбирается и обладает прекрасным чувством юмора.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Катерины Калос Катерина Калос

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