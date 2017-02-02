За требованиями Китая, выступающего против размещения систем ПРО США на Корейском полуострове, стоят не опасения о снижении своего ядерного потенциала, а планомерные шаги по созданию собственной сферы влияния, пишет Роберт Келли в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Угроза

Автор отмечает, что на данный момент Китаю нечего противопоставить аргументу в защиту разворачивания ПРО США на Корейском полуострове. Пхеньян произвел около дюжины испытательных пусков баллистических ракет, он развивает свою ядерную программу, а также прибегает к жесткой риторике в отношении Южной Кореи, угрожая превратить Сеул в «море огня».

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Китаю это известно, как и известно ему то, что системы THAAD не особенно эффективны против стратегических сил КНР. Так, южнокорейский радар THAAD будет направлен на Северную Корею, а не на Китай, и перенастроить его на работу по КНР будет непросто. Более того, США и так ведут наблюдение за территорией Китая с помощью удаленных радаров, поэтому THAAD не добавят ничего нового. Сами же системы созданы для перехвата лишь незначительного числа ракет во время их подлета к цели, а не сотен на этапе взлета и разгона, как было бы в случае с запуском Пекином ракет по США.

Официальные лица США и Южной Кореи неоднократно объясняли это китайской стороне, тогда как в СМИ имели место активные обсуждения этого вопроса, поэтому сложно представить себе, что в Пекине по-прежнему не разбираются в технических аспектах, связанных с THAAD.

В свою очередь, Южная Корея на протяжении многих лет пыталась совместно с Китаем решить проблему КНДР, но все попытки оказались безуспешными. В течение трех лет президент Южной Кореи Пак Кын Хе пыталась реверансами добиться от Китая более жёсткой линии в отношении Пхеньяна. Решение разместить THAAD было принято только после многих лет разглагольствований, в течение которых Сеул мог бы пойти на ряд крупных уступок в обмен на серьезные действия Пекина в отношении Пхеньяна.

walter688 Пекин

Однако Китай не сходит со своих позиций по THAAD, как и не вводит серьезно санкции против КНДР. Пекин предостерег Сеул от размещения THAAD, пригрозив рядом карательных мер. Китай, по сути, требует от Южной Кореи отказаться от национальной безопасности перед лицом явной угрозы. И такая позиция Пекина говорит о том, что за этими требованиями стоит что-то большее.

Так, страна на протяжении многих лет продвигала мысль о том, что его восхождение к величию шло отличным от других великих держав путем. Из-за его «мирного» характера существует возможность создания «нового типа отношений» для продвижения «гармоничного мира». Утверждается, что экономический рост Китая выгоден всем, как и проект «Один пояс и один путь», связывающий всю Азию. При этом Азиатский банк инфраструктурных инвестиций будет способствовать росту благостояния развивающихся стран.

Однако будучи помещенным на морскую периферию, особенно в Южно и Восточно-Китайских морях, Китай действует тихо и скрытно. Его действия на Парасельских островах, островах Сенкаку и атолле Скарборо, а также в отношении КНДР и THAAD говорят о том, что Пекин ждет от держав в регионе выполнения его требований, которые представлены в удобной форме неоспоримых «ключевых интересов».

Это очень сильно напоминает скрытное создание сферы влияния. Китай извлек уроки из ненужных воинственных актов, поэтому он избегает прямой наступательности Германской империи или Советского Союза, рост которых, спровоцировал создание направленных против них коалиций. Вместо этого, Пекин идет путем спорадического давления на разные точки для оценки последующей реакции. Такая дипломатия принуждения принесла плоды в отношениях с Филиппинами, президент которых Родриго Дутерте пошел на уступки, как считает автор, Китаю для его замирения.

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В свою очередь, в Южной Корее кандидаты на пост главы государства от левых намекают на то, что они могут отказаться от размещения THAAD. Консерваторы в Сеуле посчитают такие шаги «прогибанием» под Пекин, однако экономическая ситуация в стране обостряется с учетом асимметричной взаимозависимости Китая и Южной Кореи.

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Таким образом, заключает автор, нужно задать следующие вопросы: пойдет ли Пекин на подобное принуждение, используя асимметрические экономические и скрытые угрозы в качестве рычага давления еще где-либо, а также ответят ли США и Япония на эти шаги КНР, когда будет преодолен тот или иной порог их терпения?