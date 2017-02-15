После 15 лет, потери тысяч жизней и затраченных десятков миллиардов долларов США так и не смогли достигнуть большинства своих целей в Афганистане. Миссию Вашингтона можно считать проваленной, и если продолжить движение этим курсом, хаос так и будет царить в этой стране, а радикальный исламизм проникнет в Центральную Азию. Такое развитие событий станет стратегическим поражением для США, поэтому появляется необходимость нахождения нового подхода к конфликту, пишет Дейна Рорабейкер в статье для The National Interest.

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Член палаты представителей США отмечает, что фиаско в Афганистане означает, что США могут столкнуться с еще одним глобальным конфликтом. Так, Турция превратилась в исламское государство, а страны Персидского залива финансируют радикальные суннитские группировки, в том числе в Афганистане, для сдерживания Ирана. Справиться с ситуацией необходимо сейчас, пока она не вышла из-под контроля, поэтому нужна альтернативная стратегия, чтобы предотвратить катастрофическое развитие событий потом.

И, по мнению автора, некомпетентные действия США по строительству афганской нации зиждутся на трех неустойчивых столпах, устройство которых нужно пересмотреть. Ими являются крайне централизованный принцип принятия решений, контроль пуштунов над обладающим слишком большими полномочиями центральным правительством, национальной полицией и регионом, а также излишнее внимание к интересам и политике Пакистана в Афганистане и регионе.

Такая несовершенная схема коренится в недавней истории страны, когда в результате вторжения США в Афганистан и последующего Боннского соглашения о реконструкции афганского государства против воли афганского народа к власти был приведен пуштун президент Хамид Карзай. Ситуация повторилась в Кабуле в 2002 году, когда США и международное сообщество принудили афганский народ принять централизованную форму управления.

После ухода Карзая с политической сцены в 2014 году США попытались исправить наиболее вопиющие недостатки его правления, однако эти попытки не увенчались успехом. Поэтому пришло время, считает Рорабейкер, позволить гражданам страны самим решать свою судьбу. Для этого у них должны быть свободы в следующих областях: в выборе федеративной политической системы, выборе лидеров вне зависимости от их этнического происхождения, в официальном признании границы с Пакистаном и, наконец, учреждении региональных дружин и военно-полицейских формирований.

В свою очередь, США и другие страны Запада должны начать принимать в расчет всех региональных игроков в Афганистане, в том числе Индию и государства Центральной Азии. Афганистану же нужно предоставить доступ к гербицидам для борьбы с маком, который растет преимущественно в пуштунских районах страны и является основным источником прибыли для террористических сетей. На фоне продаж продуктов из него систематическая коррупция стала основной движущей силой в экономике страны.

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Созданная США политическая система рассчитана таким образом, чтобы Кабул был способен управлять всей страной, однако она безнадежно контрпродуктивна. Из-за этого страна не подконтрольна Кабулу, а позиции наших союзников — тех, кто сражается с радикальным исламизмом, а именно таджикские, узбекские и хазарейские общины, которые представляют большинство многоэтинческого населения страны, — подрываются. Однако Белый дом продолжает политику их ослабления и прислуживания интересам пуштунов, из числа которых и выходит большинство радикалов-исламистов.

До сих пор президент страны назначает всех губернаторов, мэров, глав полиции, а также учителей начальных школ. Это не только в еще большей степени способствует коррупции, но и подрывает легитимность Кабула. Люди не приемлют, когда центральное правительство им навязывает мэров, губернаторов и сотрудников правоохранительных органов.

Примером того, насколько провальна политика США в Афганистане, является совершенное в октябре 2016 года покушение на вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума, который в 2001 году при поддержке авиации США осуществил успешный разгром армии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда США потеряли одного человека. Это нападение, заслуживающее самой жесткого осуждения, так и не получило должного ответа от администрации Обамы.

Более того, силы Национальной армии и другие контролируемые правительством подразделения безопасности за несколько часов до нападения оставили Дустума. Данный инцидент демонстрирует безразличие пуштунского правительства к защите непуштунских территорий страны от исламистов.

Еще не поздно для США и их союзников сделать необходимую коррекцию курса, который должен включать в себя не отправку дополнительных войск или денег, а поиск лидеров, обладающих видением и способностью изменить подход США и найти политическую волю делать все необходимое для победы. Для достижения этой победы потребуется новый экономический, военный и политический подход. Вашингтон должен оказывать моральное влияние, чтобы совершать политические преобразования и не мешать военным и афганскому народу одержать победу, поскольку проблемы Афганистана, в том числе в военной области, носят политический характер.

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Если предоставить афганским общинам автономию и поддержку, в которой они нуждаются для своей защиты, в том числе эффективную авиаподдержку, подвоз боеприпасов и средства эвакуации раненых и сбора разведывательной информации, они смогут переломить ход войны. И США и их союзники смогут добиться этого при довольно разумных расходах.

Может показаться абсурдным, но именно нынешние правила ведения боя и не дают добиться победы. Создается впечатление, что боевыми действиями руководят юристы, а не боевые командиры. В основе такой излишней строгости правил ведения войны лежат благие намерения, направленные, по всей видимости, на минимизацию гибели и вреда здоровью мирного населения. К сожалению, «хороших» войн не существует, особенно в этой части мира. Нужно оставить в прошлом мысль о том, что войны можно выиграть без непреднамеренных потерь.

Наконец, США должны понять, что Пакистан не является другом Вашингтона, поэтому с ним нужно прекратить экономическое и военное сотрудничество из-за его поддержки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Белый дом должен открыть диалог с заслуживающими доверия лидерами этнических меньшинств Пакистана. Страны региона — Россия, Япония, Индия и государства Центральной Азии — разделяют заинтересованность в уничтожении исламского экстремизма и терроризма, а также создании стабильного Афганистана, в котором соблюдаются права всех общин. Воцарение мира в стране и связь его паназиатской экономической структурой может, наконец, помочь государству вернуться к стабильности и процветанию.

Избранный президент США Дональд Трамп говорит о своем намерении пересмотреть многое из провальной внешней и внутренней политики. При этом он не должен пренебрегать Афганистаном, разумные, продуманные и эффективные изменения политики в отношение которого могут принести положительные плоды в довольно сжатые сроки.