



Франсиско Гойя, Сатурн, пожирающий своего сына (фрагмент)

Недавний опрос Института Чарльза Коха и Центра национальных интересов проливает новый свет на то, почему Дональда Трампа ждут в Белом доме. Результат опроса общественного мнения — скорее вердикт существующему внешнеполитическому мышлению последнего десятилетия. Он показал колоссальный разрыв между прогнозом Вашингтона, что касается настроений в обществе, и реальностью. Надо сказать, что большой разницы между восприятием внешней политики республиканца Джорджа Буша и демократа Барака Обамы нет.

Например, на вопрос «Считаете ли вы, что внешняя политика США в течение последних 15 лет сделала жизнь американцев более безопасной?» — 52% сказали, что менее безопасной. Только 12% сказали, что она стала безопаснее, а еще четверть заявила, что действия во внешней политике страны за этот промежуток времени не имели никакого влияния на их безопасность. Результаты были схожи, когда респондентов спросили, считаете ли вы, что внешняя политика двух последних администраций сделала мир более безопасным. Менее безопасным: 51%; безопаснее: 11%; без изменений: 24%.

Опрос показывает, что многие американцы приписывают хаотическое состояние мира делам их собственных лидеров. Респонденты, например, хотя и имеют смутное представление о тонкостях операций по «смене режима», осуществляемых как Бушем, так и Обамой в Ираке, Ливии или Украине, но тем не менее 45% из них сказали, что сокращение таких операций улучшило бы безопасность США, в то время как только 20% предположили, что смена режима в других странах могла бы повысить безопасность США.

Кроме того, только 49% высказались за приоритет дипломатии, а не «военных действий», в качестве наилучшего подхода для повышения национальной безопасности, в то время как 26% все же предпочли военный подход. Это мнение было подтверждено более конкретно применительно к отношениям США и России. На вопрос о том, какую страну следует рассматривать в качестве противника или потенциального партнера Соединенных Штатов, 38% респондентов ответили, что считают Россию противником и потенциальным партнером одновременно, в то время как 17% классифицировали ее в качестве потенциального партнера. Только 33% сказали, что Россию следует рассматривать исключительно в качестве противника США.

Militaryphotos.deviantart.com ВС США. Ирак

Стоит отметить, что в начале года обе главные политические партии заняли воинственную позицию по отношению к России и вряд ли голос «народной дипломатии», направленный на поиск взаимных интересов, был бы услышан. Но Трамп пошел против этого течения, заявляя, что будет искать пути для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией.

В начале сезона кампании 2016 года обе партии оказались под влиянием определенных сил: интервентов-республиканцев, которые подстегивали ранее вторжение в Ирак при Джордже Буше; а демократы — гуманитарных интервентов, которые осознали «ответственность за защиту» народов в других странах, охваченных периодическими «неприятностями человечества» — такими, как режим Муаммара Каддафи в Ливии, например.

Новый опрос National Interest показал, что общественное мнение явно противоречит обеим этим философиям в международной политике. Перевес однозначен. И Дональд Трамп, в его зачастую грубой манере, сразу же принял эту точку зрения «оппозиции».

Когда задали вопрос, сделает ли увеличение или уменьшение американского военного присутствия за рубежом страну более безопасной, 45% респондентов выбрали снижение военной активности, в то время как 31% высказались за ее увеличение (24% не знали как ответить). На вопрос, должно ли продвижение демократии США за рубежом быть больше или меньше, 40% сказали, что меньше, 31% — что больше (29% не уверены).

Radio1.be Антивоенный митинг. США

Опрос в целом, казалось бы, показывает, что американцы выступают за меньшее участие в делах за рубежом, чем мы наблюдали в последние годы. Полные 55% респондентов против размещения войск США в Сирии — по сравнению с 23% благоволивших этому решению (23% не уверены). 35% против идеи большего военного присутствия США на Ближнем Востоке, в то время как 22% высказались за и 29% не выступает за какие либо изменения.

Опрос также показал, что американский народ не хочет покидать «большой мир» и предаться какому-либо виду изоляционизма. 40% скорее будут благоприятствовать увеличению военных расходов по сравнению с 32% тех, кто хотел бы сохранить статус-кво, и 17% тех, кто хочет сокращений.

Опрос также показал, что американцы с некоторой настороженностью относятся к Китаю. На вопрос, следует ли рассматривать Китай в качестве союзника США, 93% сказали, что нет. Но 89% также сказали, что Китай не следует рассматривать и как врага. 42% высказались в пользу термина «конкурент».

В целом опрос показал, что американцы хотят, чтобы их правительство проявляло больше сдержанности во внешней политике, чем оно демонстрировало во время последних двух администраций. Они хотят улучшить отношения с Россией, или по крайней мере предпринять попытку наладить отношения. Они настороженно относятся к экспансионистским взглядам Китая, но не хотят переходить к негативным выводам относительно истинных намерений этой страны. Они выступают против практики операций по смене режима и больших военных усилий на Ближнем Востоке в частности. Они, как правило, предпочитают дипломатию военным действиям, но хотят, чтобы в стране были сильные военные для решения каких-либо проблем, требующих военного ответа. Они выступают за союзы, но не хотят, чтобы они были односторонними и невыгодными. Значительный процент опасается военных союзов, которые могли бы втянуть Америку в войну, не связанную с ее национальными интересами.

Внешняя политика, движимая этими чувствами, должна, по идее, существенно отличаться от того, что было сделано после 9/11. Таким образом, указывается на несоответствие между народными настроениями по поводу внешней политики США и мнением тех, у кого есть право ее формулировать. Трамп строил свою предвыборную кампанию на платформе, которая, конечно, ближе к распространенным в народе настроениям, чем любой из его противников. Во многом это и способствовало его избранию.

Но ни демократы, ни республиканцы в Конгрессе, похоже, не собираются сдавать свои старые милитаристские позиции. А современные СМИ соревнуются в нелепости и абсурдности заголовков, изобличающих «козни России». Вот далеко не полный список одиозных заголовков за последнее время:

The New York Times — Растет консенсус разведчиков по поводу того, что Россия взломала D.N.C. [Демократический комитет США]

The New York Times — Источник говорит, что российские хакеры прямо атаковали и повлияли на результат выборов

ABC News — Обама заказал расследование по поводу русских хакеров и их участия в выборах 2016

SLATE — Последнее свидетельство о том, что Россия «хакнула» DNC

CNN — США обнаружили больше признаков того, что Россия причастна к письмам WikiLeaks

NBC News — Почему эксперты уверены, что Россия взломала электронную почту DNC

The Washington Post — Российские правительственные хакеры проникали в DNC, похитители работали на Трампа

The Times — Выборы2016: «Российские хакеры могли уничтожить доказательства фальсификации выборов», говорят американские официальные лица

По материалам The American Conservative, National Interest Centre, Counterpunch