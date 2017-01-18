Наряду с Партией европейских социалистов и Европейской народной партией третьей «партией власти» в современном ЕС вполне правомерно считать Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). Европейская партия с таким названием формально существует с 2012 г., хотя первое либеральное объединение западноевропейских партий под эгидой Либерального Интернационала (ЛИ) появилось ещё в середине 1970-х гг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В современных условиях европейский центризм представлен двумя сильно отличающимися по степени влияния панъевропейскими объединениями: собственно партией АЛДЕ, к которой примыкают около 60 партий из самых разных, в том числе непредставленных в ЕС государств, и существующей сегодня больше на бумаге социал-либеральной Европейской демократической партией, главные организаторы которой — французское Демократическое движения и партия «Альянс за Италию» — сами превратились в достаточно маргинальные и маловлиятельные силы в своих странах.

Наоборот, партия АЛДЕ, лидером которой является бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, располагает весьма серьёзными политическими позициями на уровне ЕС и в его отдельных странах-членах, что и позволяет отнести современных европейских либералов к политэлите «Старого Света». В либеральную группу в Европарламенте (ЕП) входят почти 60 депутатов, центристы «делегировали» через национальные правительства пятерых своих представителей в Европейскую комиссию, в том числе заместителя председателя ЕК Андруса Ансипа и комиссара по торговле Сесилию Мальмстрём. В национальных парламентах европейских заседают более 600 депутатов-либералов и, что, думается, более важно, центристы возглавляют на начало 2017 г. правительства семи стран-членов ЕС (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Эстонии, Словении, Финляндии и Дании) и вдобавок участвуют ещё в деятельности правительств Хорватии и Чехии.

ALDE Communication Ги Верхофстадт

Будучи активно «вписанной» практически во все политические интеграционные проекты в ЕС, политическая партия АЛДЕ имеет очень разветвлённую сеть различных «дочерних» (в том числе молодёжных, студенческих, профессиональных) организаций, что лишь усиливает потенциальные возможности функционирования Альянса. Исторически, с момента заключения Римского договора, либералы занимают «проевропейскую» позицию. Центристские и праволиберальные партии более чем активно поддерживали создание Евросоюза и последующие коммунитарные договора.

Партии, представленные в АЛДЕ, в своём подавляющем большинстве, относятся к «федералистской» политической культуре и настаивают на более глубокой степени институционально-политической интеграции в ЕС. Европейские либералы всегда были сторонниками ускорения валютно-экономического измерения европейской интеграции, они твёрдо одобрили создание Экономического и валютного Союза и переход на единую валюту евро. То же относится и к «Европе Шенгена», и к интенсификации взаимодействия в области внутренних дел и иммиграции.

Изначально либералы приветствовали то, что фундаментом европейского строительства будет общий рынок товаров, услуг и рабочей силы. Как отмечает председатель партии АЛДЕ Ханс ванн Баален, «европейские либеральные демократы верят в то, что экономика базируется на рыночных принципах, где индивидуальные экономические и политические свободы гарантированы как самая эффективная система, чтобы обеспечить будущее процветание, конкурентоспособность и долговременную занятость.» Именно исходя из этих идейно-политических позиций, делающих центристов прекрасными защитниками и адептами неолиберальной глобализации, и стоит рассматривать более конкретные инициативы партии АЛДЕ по европейскому переустройству.

ALDE Communication ALDE Winter Academy 2016

Что интересно, современные либералы вовсе не считают ЕС неким идеальным образованием. Так, в предвыборной платформе к выборам в ЕП в 2014 г. в манифесте АЛДЕ чётко говорилось, что «Европейский Союз нуждается в том, чтобы быть крепче, проще и более демократичнее». Иными словами, либералы, как и в прошлом, выступают за «дебюрократизацию» ЕС. Без неё, с их точки зрения, дальнейшие амбициозные политические перспективы Евросоюза могут и не реализоваться. Для большинства представленных в АЛДЕ партий будущее «единой Европы» в той или иной степени связано с перспективами федералистского характера. Поэтому не удивительно, что европейские центристы последовательно выступают за качественное повышение роли ЕК и ЕП в жизни Союза, за избрание депутатов Европарламента по партийным панъевропейским спискам.

Евролибералы традиционно выступают за ускорение интеграционных процессов в рамках еврозоны — в том, что касается качественного расширения прерогатив Экономического и валютного Союза. Приоритетными экономическими задачами в глазах представленных в АЛДЕ партий являются создание рабочих мест, усиление конкурентоспособности европейской экономики и промышленности, реформа Общей сельскохозяйственной политики. Особый акцент праволиберальные политики делают на секторе цифровых технологий, одновременно призывая всецело помогать созданию новых малых и средних предприятий и инвестируя европейские средства в «зелёную экономику».

Идеология либерализма пропитывает и внешнеполитические установки АЛДЕ. Как и другие «большие» европейские партии, АЛДЕ формулирует свою международную стратегию исходя из принципов евроатлантизма. Можно сказать, что до победы Д. Трампа Вашингтон рассматривался европейскими либералами как важный политический союзник, с которым можно было сотрудничать, например, в деле «распространения глобальных демократических ценностей». Вряд ли приходится удивляться тому, что центристские партии в странах ЕС активно поддержали трансатлантические соглашения с США и Канадой по созданию зоны свободной торговли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские прозападные либералы на шествии памяти Бориса Немцова

Общеизвестно, что российские прозападные либералы рассматриваются сегодня чуть ли не как «пятая колонна». В этой связи не удивительно, что и со стороны АЛДЕ отношение к российским властям и их политике, мягко говоря, весьма скептическое. Весьма негативно реагируют либералы и на внешнюю политику Москвы, например, на Большом Ближнем Востоке. С точки зрения европейских либералов-центристов, современная Россия является правовым государством лишь на бумаге, а свободомыслящая оппозиция в РФ подвергается жёсткому давлению со стороны власти и государства. Отметим, что с политической партией АЛДЕ как ни с каким другим европейским политическим объединением активнейшим образом работают российские «контрагенты», а именно партия «Яблоко» и ПАРНАС Михаила Касьянова, участвующие, к слову, в деятельности Альянса.

Либералы, твёрдо выступив против присоединения Россией Крыма и политики Российского государства в отношении Украины, с 2014 г. последовательно выступают за политику санкционного давления на Москву. Как отметил Ги Верхофстадт, «санкции абсолютно необходимы. Но проблема Европы не Россия, а лично Владимир Путин, позволяющий вторгаться в независимые государства.» Этот тезис следует иметь в виду, поскольку АЛДЕ и сегодня выступает против того, чтобы перекладывать издержки санкций на обычных россиян, выступая, например, за облегчение визового режима между ЕС и РФ и за оказание «гуманитарной помощи» российским неправительственным организациям.

Москва, как может, отвечает евролибералам той же монетой. Многие видные европейские и национальные парламентарии от центристских партий не имеют сегодня доступа на территорию РФ. С учётом того, что в «системе ЕС» либералы реально являются третьей по значимости политической силой, это обстоятельство вряд ли способствует восстановлению нормального диалога между Брюсселем и Москвой.