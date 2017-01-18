Европейский либерализм у власти
Наряду с Партией европейских социалистов и Европейской народной партией третьей «партией власти» в современном ЕС вполне правомерно считать Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). Европейская партия с таким названием формально существует с 2012 г., хотя первое либеральное объединение западноевропейских партий под эгидой Либерального Интернационала (ЛИ) появилось ещё в середине 1970-х гг.
В современных условиях европейский центризм представлен двумя сильно отличающимися по степени влияния панъевропейскими объединениями: собственно партией АЛДЕ, к которой примыкают около 60 партий из самых разных, в том числе непредставленных в ЕС государств, и существующей сегодня больше на бумаге социал-либеральной Европейской демократической партией, главные организаторы которой — французское Демократическое движения и партия «Альянс за Италию» — сами превратились в достаточно маргинальные и маловлиятельные силы в своих странах.
Наоборот, партия АЛДЕ, лидером которой является бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, располагает весьма серьёзными политическими позициями на уровне ЕС и в его отдельных странах-членах, что и позволяет отнести современных европейских либералов к политэлите «Старого Света». В либеральную группу в Европарламенте (ЕП) входят почти 60 депутатов, центристы «делегировали» через национальные правительства пятерых своих представителей в Европейскую комиссию, в том числе заместителя председателя ЕК Андруса Ансипа и комиссара по торговле Сесилию Мальмстрём. В национальных парламентах европейских заседают более 600 депутатов-либералов и, что, думается, более важно, центристы возглавляют на начало 2017 г. правительства семи стран-членов ЕС (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Эстонии, Словении, Финляндии и Дании) и вдобавок участвуют ещё в деятельности правительств Хорватии и Чехии.
Будучи активно «вписанной» практически во все политические интеграционные проекты в ЕС, политическая партия АЛДЕ имеет очень разветвлённую сеть различных «дочерних» (в том числе молодёжных, студенческих, профессиональных) организаций, что лишь усиливает потенциальные возможности функционирования Альянса. Исторически, с момента заключения Римского договора, либералы занимают «проевропейскую» позицию. Центристские и праволиберальные партии более чем активно поддерживали создание Евросоюза и последующие коммунитарные договора.
Партии, представленные в АЛДЕ, в своём подавляющем большинстве, относятся к «федералистской» политической культуре и настаивают на более глубокой степени институционально-политической интеграции в ЕС. Европейские либералы всегда были сторонниками ускорения валютно-экономического измерения европейской интеграции, они твёрдо одобрили создание Экономического и валютного Союза и переход на единую валюту евро. То же относится и к «Европе Шенгена», и к интенсификации взаимодействия в области внутренних дел и иммиграции.
Изначально либералы приветствовали то, что фундаментом европейского строительства будет общий рынок товаров, услуг и рабочей силы. Как отмечает председатель партии АЛДЕ Ханс ванн Баален, «европейские либеральные демократы верят в то, что экономика базируется на рыночных принципах, где индивидуальные экономические и политические свободы гарантированы как самая эффективная система, чтобы обеспечить будущее процветание, конкурентоспособность и долговременную занятость.» Именно исходя из этих идейно-политических позиций, делающих центристов прекрасными защитниками и адептами неолиберальной глобализации, и стоит рассматривать более конкретные инициативы партии АЛДЕ по европейскому переустройству.
Что интересно, современные либералы вовсе не считают ЕС неким идеальным образованием. Так, в предвыборной платформе к выборам в ЕП в 2014 г. в манифесте АЛДЕ чётко говорилось, что «Европейский Союз нуждается в том, чтобы быть крепче, проще и более демократичнее». Иными словами, либералы, как и в прошлом, выступают за «дебюрократизацию» ЕС. Без неё, с их точки зрения, дальнейшие амбициозные политические перспективы Евросоюза могут и не реализоваться. Для большинства представленных в АЛДЕ партий будущее «единой Европы» в той или иной степени связано с перспективами федералистского характера. Поэтому не удивительно, что европейские центристы последовательно выступают за качественное повышение роли ЕК и ЕП в жизни Союза, за избрание депутатов Европарламента по партийным панъевропейским спискам.
Евролибералы традиционно выступают за ускорение интеграционных процессов в рамках еврозоны — в том, что касается качественного расширения прерогатив Экономического и валютного Союза. Приоритетными экономическими задачами в глазах представленных в АЛДЕ партий являются создание рабочих мест, усиление конкурентоспособности европейской экономики и промышленности, реформа Общей сельскохозяйственной политики. Особый акцент праволиберальные политики делают на секторе цифровых технологий, одновременно призывая всецело помогать созданию новых малых и средних предприятий и инвестируя европейские средства в «зелёную экономику».
Идеология либерализма пропитывает и внешнеполитические установки АЛДЕ. Как и другие «большие» европейские партии, АЛДЕ формулирует свою международную стратегию исходя из принципов евроатлантизма. Можно сказать, что до победы Д. Трампа Вашингтон рассматривался европейскими либералами как важный политический союзник, с которым можно было сотрудничать, например, в деле «распространения глобальных демократических ценностей». Вряд ли приходится удивляться тому, что центристские партии в странах ЕС активно поддержали трансатлантические соглашения с США и Канадой по созданию зоны свободной торговли.
Общеизвестно, что российские прозападные либералы рассматриваются сегодня чуть ли не как «пятая колонна». В этой связи не удивительно, что и со стороны АЛДЕ отношение к российским властям и их политике, мягко говоря, весьма скептическое. Весьма негативно реагируют либералы и на внешнюю политику Москвы, например, на Большом Ближнем Востоке. С точки зрения европейских либералов-центристов, современная Россия является правовым государством лишь на бумаге, а свободомыслящая оппозиция в РФ подвергается жёсткому давлению со стороны власти и государства. Отметим, что с политической партией АЛДЕ как ни с каким другим европейским политическим объединением активнейшим образом работают российские «контрагенты», а именно партия «Яблоко» и ПАРНАС Михаила Касьянова, участвующие, к слову, в деятельности Альянса.
Либералы, твёрдо выступив против присоединения Россией Крыма и политики Российского государства в отношении Украины, с 2014 г. последовательно выступают за политику санкционного давления на Москву. Как отметил Ги Верхофстадт, «санкции абсолютно необходимы. Но проблема Европы не Россия, а лично Владимир Путин, позволяющий вторгаться в независимые государства.» Этот тезис следует иметь в виду, поскольку АЛДЕ и сегодня выступает против того, чтобы перекладывать издержки санкций на обычных россиян, выступая, например, за облегчение визового режима между ЕС и РФ и за оказание «гуманитарной помощи» российским неправительственным организациям.
Москва, как может, отвечает евролибералам той же монетой. Многие видные европейские и национальные парламентарии от центристских партий не имеют сегодня доступа на территорию РФ. С учётом того, что в «системе ЕС» либералы реально являются третьей по значимости политической силой, это обстоятельство вряд ли способствует восстановлению нормального диалога между Брюсселем и Москвой.