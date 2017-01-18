



Favim.com Присяга

День инаугурации президента Америки — всегда праздник, проходящий практически по одному и тому же сценарию. Вступление в должность Дональда Трампа пройдет куда веселее: американцы решили отметить его массовыми протестами против нелюбимого ими нового президента. Во главе недовольных проигрышем Хиллари Клинтон пойдут мужественные дочери Америки, готовые грудью навалиться на цепи полицейских и национальных гвардейцев.

Кто скажет президенту «Мяу!»

Судя по всему, бывший помощник государственного секретаря Виктория Нуланд сегодня скупает все запасы печенья в Вашингтоне. И «борцам за свободу» на киевском Майдане, которых она кормила с руки, и тем, кто считает Дональда Трампа незаконно избранным президентом, надо хорошо питаться. Дабы не разочароваться в идеалах демократии. Протеже Хиллари Клинтон просто обязана появиться в рядах разношерстных демонстрантов — чтобы звать их вперед, оставаясь при этом в стороне. Сама Хиллари вместе с мужем, бывшим президентом, приглашены в качестве почетных гостей.

Картина будет выглядеть следующим образом: по одну сторону баррикад, среди почтенной публики — неудавшаяся претендентка на пост главы государства, по другую, за цепями ограждения — ее сторонники, требующие убрать с поля Дональда Трампа и выпустить ему на замену достойного игрока, немедленно привести к присяге свою любимицу Хиллари. Не называйте это театром абсурда, все, что будет происходить 20 января, предлагается считать величайшим проявлением американской демократии — разумеется, под бдительным присмотром нескольких тысяч людей в форме различных расцветок.

Проигрывать надо уметь, посетовал однажды известный спортивный комментатор Николай Озеров, давая оценку поражению советской хоккейной команды. В демократической партии США по сей день не верят в свое фиаско, а потому не призывают своих вчерашних избирателей охолонуть. Сведения о том, что старания участников протестов щедро оплачиваются «добрыми людьми», прямого подтверждения не нашли. Или — пока не нашли.

Среди недовольных Дональдом Трампом, конечно, будут мужчины всех цветов кожи. Однако в небольшом количестве, потому что решили не присоединяться к заранее объявленному разгневанными американками «Маршу женщин на Вашингтон». Инаугурационные празднества рассчитаны на три дня, и женщины станут чеканить шаг уже 21 января, что-то вроде «afterparty» — как встреча с благородной целью удачно опохмелиться.

Организаторши всеми возможными в интернете способами заманивали представителей сильного пола, но, как заметили журналисты, те решили делегировать на марш исключительно женщин, а «настоящим мужикам» дать возможность тихо посидеть дома. Они будут пить пиво, следить за инаугурацией по телевидению и сочувствовать своим женам, сестрам и дочерями, которые по случаю марша изобрели униформу, розовые вязаные раздвоенные шапочки в форме кошачьих ушей. Назвали их «кискошапками», после чего журнал «Америкэн консерватив» дал высокую оценку новой политической моде: «Похоже, этим дамам действительно нужны «кискошапки» — чтобы прикрыть дыры, через которые кафедры гендерных исследований высосали мозг из их голов». Таковых должно заявиться в Вашингтон не менее 200 тысяч человек, а любительницы вязания, «кошачьи модельеры» Криста Су и Джайна Цвейман уже превратились в американских знаменитостей. Да, маленькая поправка: от ленивых мужчин-«антитрамповцев» требуют в качестве протеста даже не следить по телевидению за приведением нового президента к присяге. В противном случае они неизбежно начнут сильно блевать, угрожает один из рьяных сторонников Хиллари Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

«Кискошапки» — лишь часть дресс-кода недовольных американок. За месяц до голосования, в октябре прошлого года, Либби Чемберлен из штата Мейн создала движение «Нация носящих брючные костюмы»: Хиллари Клинтон неизменно появлялась на публике именно в таком образе. Законодательница моды самолично пошла на избирательный участок в белых брюках, чем революционерка гордится по сей день. Сегодня, утверждает Либби, в движении состоит уже около четырех миллионов «клинтониток», и число их — на радость американским швейникам — растет день ото дня. «Брючницы» собрали очень приличные деньги, которые пошли на поддержку предвыборной кампании их кумира, взамен Либби получила по интернету благодарность от «самой» Хиллари Клинтон. И недовольные комментарии мужчин, предложивших собранные деньги отдать психотерапевтам, которые проведут массовые сеансы вправления мозгов всем «брючницам».

Также им помогут «косяки» с марихуаной: их будут раздавать в инаугурационные дни сторонники полной легализации конопли. Есть небольшая надежда, что марихуана — легализованная во многих штатах как медицинское средство — поможет «клинтониткам» вернуться к платьям и юбкам.

Портос ответил понятнее

В потоке информации о героической биографии Либби и рекомендациями для желающих связать «кискошапку» затерялась самая малость, интересовавшая Чацкого: «Да из чего беснуетесь вы столько?».

Точно это знал исключительно киногерой Мела Гибсона, сумевший понять, чего хотят женщины. За неимением его советов предложим несколько вариантов. Первый и самый абсурдный, тщательно культивируемый проигравшими демократами, звучит так: «Трамп — нелегитимный президент». На предложение ответить, почему, следует чеканный ответ: «Потому что его выбрали русские!». Из этого же ряда аксиомы «Дональд Трамп — несчастье Америки» и «Он — опасный человек». Ни один из участников предстоящих в инаугурационные дни «хэппенингов» никогда не сумеет объяснить, в чем эти несчастье и опасность заключаются. «А я дерусь просто потому, что дерусь», — уверял Портос. Приготовившимся маршировать американкам так не хватает честности мушкетера.

Сначала из американцев сделали недовольных, объяснив им, против чего следует выступать. Затем снабдили подробнейшими инструкциями о том, что конкретно необходимо делать: одолевать «своих» конгрессменов телефонным звонками, присоединяться к уже сформированным группам демонстрантов, поддерживать журналистов, клеймящих злодеяния Дональда Трампа, не суетиться, составить четкий график своей протестной деятельности, определить, что вы станете делать с понедельника по пятницу включительно.

Особое внимание — сообществам гомосексуалистов и лесбиянок, которых давно запугали якобы тщательно скрываемой нелюбовью Дональда Трампа к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации и готовностью урезать их гражданские права. Настолько, что лишь 14 процентов из них «бросили бюллетень» за республиканца на президентских выборах. Придут и недовольные негры, настаивающие, чтобы их величали «афроамериканцами». Напрасно во время предвыборной кампании Дональд Трамп уверял их, что сегодня многие негры живут лучше белых, и, если бы сам начинал бизнес в нынешних условиях, хотел бы стать «хорошо образованным» черным. Не убедил, 94 процента «афроамериканок» проголосовали за Хиллари Клинтон, поэтому во время инаугурации демонстранты примутся протестовать против «расиста», готового въехать в Белый дом.

Нет, к Хиллари Дональд не «подкатывался»

Недовольные Дональдом Трампом американки — отдельная романтическая история. Вначале великое множество его соотечественниц дружно обвиняли кандидата-республиканца в «сексизме». В том смысле, что он относится к женщинам как к существам неравноправным. Позже объявились многочисленные жертвы «домогательств» и даже изнасилований: женщины годами и десятилетиями хранили в себе обиды, нанесенные Дональдом Трампом. По мере приближения дня голосования сил молчать становилось все меньше, и они толпами ринулись на исповедь к журналистам. Доказать похотливость Дональда Трампа не удалось, и кампания по разоблачению «мерзкого развратника» сошла на нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Сейчас собравшиеся с силами феминистки в «кискошапках» выйдут на улицы Вашингтона, скандируя переведенные на английский знакомые нам слова «А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! Пускай поет о нас страна!». Да, пускай Америка исполнит песню о своих мужественных дочерях, которые в очередной раз намерены заклеймить «сексиста» Трампа. Больше феминисткам предъявить президенту нечего, разве что за два дня до инаугурации на амбразуру бросилась бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа «Кандидат» Саммер Зервос. Она подала в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства против избранного президента США. В октябре прошлого года добропорядочная американка уже публично заявляла о сексуальных домогательствах со стороны Дональда Трампа в 2007 году, сейчас самое время сделать вторую попытку. На фоне инаугурационных торжеств аккуратное размазывание слез по лицу — чтобы не смыть штукатурку косметики ‑ и причитания «Как сейчас помню, десять лет назад этот похотливый…» будут выглядеть особо трогательно.

Похоже, единственная американка, которой не домогался Дональд Трамп — это Хиллари Клинтон. Верится, что в ходе инаугурации проигравший кандидат демократической партии не заявит о наличии у нее внебрачного совершеннолетнего ребенка от победителя-республиканца. Считающиеся антагонистическими различия в политических взглядах двух партий — не преграда для истинной любви, тем более, что в юности Хиллари входила в группу поддержки «Девушки Голдуотера», агитировала за сенатора-республиканца, призывавшего сбросить на Вьетнам ядерную бомбу.

Конечно, Дональд Трамп — настоящий «сексист». Еще в декабре он заявлял о желании уволить всеобщую российскую любимицу, директора Белого дома по коммуникациям Джен Псаки. Новый президент надеется обойтись без столь красноречивого оратора.

Лечить будем?

Совсем недавно светила американской медицины, мельком поглядев на Дональда Трампа в передачах теленовостей, заочно и единодушно объявили его психопатом, непригодным «к строевой службе» на благо страны. Что напомнило мне о знакомом коллеге, возомнившем себя опытным экстрасенсом. Раз к нему обратилась женщина, пожаловавшись на приходящего каждый день пьяным мужа. Он истребовал с нее фотографию супруга, минут пять над ней медитировал — я тихо сидел в углу редакционного кабинета — затем сообщил, что курс лечения благополучно завершен, и вечером благоверный вернется с работы трезвым. На следующий день выяснилось, что тот не пришел вообще. Не смог, всю ночь проспал мертвецки пьяным у лифта на первом этаже родного подъезда. Дональд Трамп в нетрезвом виде замечен вообще не был, поскольку не пьет и не курит, но, поскольку его брат был алкоголиком, эксперты в голос предсказывают, что победитель выборов уйдет в запой.

Вряд ли, так что сильнейший удар будет нанесен лишь по печени моих сограждан. Судите сами: президент успешно вступит в должность, но осадок от явившихся в Вашингтон «качать права» сограждан у Дональда Трампа может остаться. Утешить его сможем только мы, и бальзамом для его израненной души станут «инаугурационные празднования» в России.

Прежде всего, каждый уважающий себя телеканал организует внеочередное «ток-шоу» на тему «Мы победили, и Хиллари бежит!».

Поскольку в день инаугурации, 20 января, проходит заседание Государственной Думы, народные избранники, согласно установившейся традиции, прервутся, поздравят друг друга и всех нас заодно. Либретто известно, процитирую «Российскую газету» от 9 ноября 2016-го: «Новость о победе кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США депутаты на пленарном заседании встретили бурными аплодисментами. О победе коллегам объявил депутат-международник Вячеслав Никонов («Единая Россия»). «Дорогие друзья, уважаемые коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки, с чем и я вас всех поздравляю», — сказал он в ходе заседания. Эти слова заглушили аплодисменты депутатов».

Либерал-демократы, наверно, вновь потратятся. Владимир Жириновский уже устраивал в Государственной Думе банкет по случаю победы Дональда Трампа, за колбасу, курицу, оливье, конфеты и шампанское щедро было уплачено 100 тысяч рублей. В Обнинске Калужской области прошел пикет в поддержку избранного президента США, а через одиннадцать дней после победы республиканца казаки петербургского сообщества «Ирбис» приняли Дональда Трампа в свои ряды. Атаман Андрей Поляков многозначительно подчеркнул важность того факта, что супруга Дональда Трампа — славянка по происхождению. Читай: нашенская до мозга костей, она заставит мужа дружить с Россией по полной программе. В противном случае прибегнет к проверенному методу Лисистраты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

Сообщений о праздновании этого великого события в российских деревнях не поступало. Что касается Москвы, то лично я видел в день выборов в США трех мертвецки пьяных, дремавших на скамейке возле нашего магазина «шаговой доступности». Справедливости ради скажу, что предстоящую победу республиканцев возле этой торговой точки начали отмечать каждодневно, три года назад, сразу после открытия торговой точки. Что говорит о политической прозорливости «дорогих россиян». Когда в ближайшее время республиканца изберут почетным председателем нашего районного общества трезвости, я обязательно обращу его внимание на нарушение статьи 20.20 КоАП Российской Федерации, запрещающей потребление/распитие алкогольной продукции в общественных местах.

Пока же тульская фабрика порадовала потребителей пачками сахара, на упаковке которых запечатлен Дональд Трамп. С его вступлением в должность жизнь наша должна стать куда слаще, естественно. Умельцы-оружейники из Златоуста Челябинской области выпустили пробную монету-медаль весом в один килограмм с изображением все того же Дональда Трампа. Это первая в серии из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных из серебра и золота и 5 золотых. Что обрушит доллар и вернет его к советским временам, когда «зеленый» официально стоил 65 копеек.

В нашем желании достойно отпраздновать инаугурацию президента США мы совершенно позабыли о детях. На это событие могли бы откликнуться продюсеры передачи «Спокойной ночи, малыши!». Сделать это легко, лишь показать чудесный мультфильм «Все наоборот»: про ослика, который хотел стать бабочкой. Настолько сильно хотел, что при встрече с крокодилом спросил того, не намерен ли он накормить его вкусным обедом и рассказывать сказки на ночь.

Их диалог представляет особую ценность для понимания нашей эйфории в отношении Дональда Трампа, его следует привести полностью:

— С какой это стати? — спросил крокодил в ответ на вопрос про обед и сказки.

— Потому что вы — моя бабушка! — заверил ослик. — И давайте, пожалуйста, обедать!

— Обедать? Давай! Ну, иди сюда — я тебя съем!

— Не съедите!

— Нет, съем! Я крокодил! Я злой!

— Не съедите! Вы бабушка! Вы добрая!

— А я говорю злой! И уходи, пожалуйста, отсюда!

Никаких аналогий с восторгами наших политологов и политиков, уповающих на «доброго крокодила», ведь мультфильм делали для детей. Впрочем, если регулярно выступающие по телевидению эксперты его увидят, то, глядишь, умерят свой экстаз. Перестанут говорить о навязчивой идее Дональда Трампа немедленно снять санкции с нашей страны. Или, хотя бы, закончат перетолмачивать телезрителям и радиослушателям жесткие русофобские заявления нового президента США по своему усмотрению, искать в них скрытый позитивный смысл. Вбивать нам в головы мысль о том, что Дональд Трамп говорит эзоповым языком, когда нападает на Россию, его «не так поняли» и, вообще, «он не то хотел сказать».

Есть еще одна идея, пока не освоенная восторженными телевизионными политологами: надо сделать в России день инаугурации Дональда Трампа нерабочим. Не пройдет президент тест на приписываемую ему великую любовь к нашей стране — отменим. Те же политологи объявят 20 января днем траура по почившим в бозе российско-американским отношениям.

И мы опять отпразднуем это событие известным нам достойным образом.