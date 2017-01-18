



Тайвань

Внимание привлекла опубликованная во влиятельной американской газете «Уолл стрит джорнал» статья бывшего посла США в ООН Джона Болтона, как считается, одного из советников избранного президента Дональда Трампа. В ней известный своей жесткой линией во внешней политике дипломат высказывается за перевод части военных баз США с японского острова Окинава на Тайвань.

Свое предложение автор статьи открыто обосновывает тем, что укрепление военных связей с Тайванем, расширение продажи ему американского вооружения и размещение на этом острове воинского контингента США послужит-де сдерживанию «воинствующего Китая».

UNC — CFC — USFK Сержант Корпуса морской пехоты США на Окинаве

Указывается, что такое решение позволит ослабить ситуацию вокруг американских баз на Окинаве, где дислоцируется большая часть американской группировки в Японии. Как известно, непрекращающиеся массовые протесты в этой японской префектуре против американского военного присутствия, ущемляющего экономические интересы японцев и создающего различного рода опасности для жизни населения, а также морально-психологические проблемы, связанные с многочисленными преступлениями американской солдатни в отношении мирных жителей, особенно девушек и молодых женщин, создают немало проблем между правительствами стран-союзников.

Однако главная цель передислокации баз на Тайвань состоит в том, чтобы «приблизить их на расстояние удара» к оспариваемым КНР и занятым Японией островам Сэнкаку, по-китайски Дяоюйдао, а также к районам Южно-Китайского моря, где, по мнению американцев, «Пекин демонстрирует движение к гегемонии в Восточной Азии».

Естественно, в Пекине не могут пройти мимо подобных призывов. Ибо они вкупе с удивившим своей поспешностью телефонным разговором избранного президента Трампа с президентом Тайваня и намеками на возможность пересмотра новой администрацией политики «одного Китая», свидетельствуют о намерении Вашингтона жестко противостоять КНР будь то в торговой, финансовой или военной сфере. Китайская газета «Чайна дэйли» в связи с этим пишет: «Если Трамп имеет решимость начать свой президентский срок с подобного гамбита, неизбежен период жесткой разрушительной перепалки, когда у Пекина может не остаться другого выхода, кроме как приготовиться к бою».

Ситуация может еще больше осложниться, если подтвердятся слухи о намерении Трампа назначить Болтона заместителем государственного секретаря США. Ибо попытки реализовать на этом посту антикитайские идеи и планы этого деятеля едва ли послужат укреплению безопасности в восточноазиатской части мира, к которой принадлежит и наша страна.