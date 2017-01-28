Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Динамо»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но, может быть, не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы. Во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция «Динамо»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Открыта 11 сентября 1938 года. Названа по расположенному рядом стадиону «Динамо». Архитекторы: Я. Г. Лихтенберг и Ю. А. Ревковский.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Динамо»

Архитектор вестибюлей: Д. Н. Чечулин.

Трехсводчатая пилонная конструкция глубокого заложения (40 метров). Залы отделены друг от друга. Своды трех залов опираются на мощные кубические пилоны, облицованные уральским мрамором «Тагил» с большим количеством оттенков — от густо-коричневого до жемчужно-серого. Выступы пилонов оканчиваются бронзовыми декоративными капителями. На эти капители опираются стрельчатые распалубки сводов. В точках пересечения распалубков подвешены стеклянные шаровые люстры в бронзовой оправе.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Скалолазание», вестибюль станции метро «Динамо»

Спинки скамей завершаются горизонтальными полосами из полупрозрачного агамзалинского оникса, подсвеченного изнутри. В отделке путевых стен использовались оникс, белый и серый мрамор; глухие стены станции отделаны мраморовидным известняком. Путевые стены облицованы серой керамической плиткой с пирамидальной поверхностью. Пол в центральном зале выложен плитами розового и серого гранита. В верхних частях пилонов размещены фарфоровые медальоны, общим числом 60 штук (23 различных), изготовленные на Ленинградском фарфоровом заводе. На них изображены спортсмены 21 вида соревнований, по которым проводилась Спартакиада народов СССР: метание диска, теннис, штанга, скалолазание, конькобежный спорт, бокс, хоккей с шайбой, лыжный спорт, ручной мяч, художественная гимнастика, спортивная гимнастика (бревно, конь, брусья), футбол, горные лыжи, толкание ядра, метание копья, мужское фигурное катание, женское фигурное катание, бег с барьерами, гири.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Хоккей с шайбой», вестибюль станции метро «Динамо»

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо»

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Брусья», вестибюль станции метро «Динамо»

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Толкание ядра», вестибюль станции метро «Динамо»

Для некоторых рельефов прототипами послужили реальные спортсмены: конькобежка — Мария Исакова, футболист — Григорий Федоров.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Мужское фигурное катание», вестибюль станции метро «Динамо»

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Женское фигурное катание», вестибюль станции метро «Динамо»

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Гири», вестибюль станции метро «Динамо»

Вестибюль внутри облицован светлым мрамором. Освещается через центральный купол, с уменьшающимися к вершине многочисленными окнами. Потолок окружен балконом с шаровидными светильниками. На решетке балкона — декоративные вставки с советской символикой и советскими спортсменами.

Николай Иванов ИА REGNUM Центральный купол, с уменьшающимися к вершине многочисленными окнами на станции метро «Динамо»

Николай Иванов ИА REGNUM Потолок окружен балконом с шаровидными светильниками на станции метро «Динамо»