Уже название фильма, которое отсылает к «Рождению нации» Гриффита (крайне сомнительного с этической точки зрения классического кино-шедевра) говорит о том, что перед нами будет либо великое кино, либо массовая поделка. Оказывается, что ни то и ни другое. Не такое уж великое кино, но глубокая интересная работа на тему «расизма», «фашизма», «отношений рабов и господ». Как оказывается, это актуально не только исторически (а Америка до сих пор существует в «дискурсе» расы), но и метафизически сколько угодно вопросов возникает… С удивлением увидел пару дней назад в сети «пост» далёкого знакомого, профессора и «очень умного человека», который вежливо доказывал интеллектуальное отставание африканцев, но подчёркивал, что сочувствует и сострадает им не меньше, чем остальным… Черепа им не мерил. Но ссылался на объективные тесты. Наверное, помня, что тесты на интеллект проводили и в концлагерях…

Цитата из к/ф «Рождение нации». реж Нэйт Паркер. 2016. США Таинство

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Фильм основан на реальных событиях. И как минимум вынуждает задуматься о сложной и драматичной американской истории. Одна из её сложностей, что «нация» рождалась на костях и крови других. Кто-то был вырезан, загнан в резервации, превращен в рабов. Одни молятся своим богам в уютных домиках из белого камня, а другие умирают в нищете, тюрьмах, подвалах… Не только родной страны, но и других. Вполне себе картинка и из сегодняшнего дня. Так ли это? Или это всего лишь миф? После такого кино становится интересно узнавать что-то большее, чем учебник. Африканские цивилизации до сих пор не всегда исследованы. Что мы знаем? Барабаны. Джаз. Чечётка. Блюз. Вуду. Госпел. Странные смеси христианства и язычества. В сущности, я почти ничего не знаю об американской истории. С трудом вспомню отцов-основателей. А про африканскую совсем ничего.

Цитата из к/ф «Рождение нации». реж Нэйт Паркер. 2016. США Мятежник

Фильм ещё и про то, что значит «быть человеком, а не рабом». Да и вообще что значит «быть человеком?». Цивилизация же европейская и американская, которая дошла до бесплатного порно и наводящихся со спутников ракет, до генетически модифицированных продуктов и сотовых телефонов. Знает ли она ответ на этот вопрос сегодня? Из американских режиссёров об этом пусть совсем иначе снимал Реджио…

Но перед нами в данном случае игровое кино. Драматическое. Сюжетное. Внятное. Прекрасно сделанное с точки зрения техники. Каждый кадр продуман: тут и пробеги со стедикамом, туманы, тележки, краны. Игра актёров заслужила максимальных наград и оценок. При этом фильм наполнен множеством клише (вероятно, неизбежных): история любви раба к рабыне, «благородные хозяева» (какие удивительные набожные люди, чтят бога и так далее), сам по себе прекрасный расистский концепт. И вот уже ждёшь привычного кино. О плохих и хороших…

Цитата из к/ф «Рождение нации». реж Нэйт Паркер. 2016. США В даль

Но всё рушится… Оказывается, что белые герои совсем не такие уж «белые» и «пушистые», а совсем чёрные, и «плохие» не такие уж плохие, а несут свою правду. Постоянные цикады и сверчки на саундтреке. Видовые съёмки. Две свечи, которые символизируют молодоженов, сливаются в одном (свеча горела на столе) Никакого секса. Зато насилия сколько угодно. Особенно во второй части фильма… Возможно, это оправдано. В кино много не только крови, но и выразительности чисто киношного толка — вроде кровоточивого початка кукурузы, то ли бред, то ли сон, то ли просто образ, то ли ритуал Вуду… Выдающийся поворот сюжета с момента того, как «раб» начинает «убивать» своего господина топором, что-то в этом сразу проступает русско-готическое, чуть-чуть старух процентщиц, и как на зло — всё на фоне крестов на витражах, какое раздолье для размышлений о слезинках детей, оправдании зла. Здесь фильм делает первый шаг в сторону от «правильной» в самом простом варианте версии в сторону трагедии. Восстание рабов, которое оказывается настолько же отвратительно, как жажда власти господ. Круг насилия замыкается.

В фильме множество деталей, которые говорят насколько он хорошо сделан: от мухи на Библии (которая ещё может быть случайна) до тщательных мизансцен, в духе убийства в доме, когда из него выбегает вначале господин, а потом убивающий его раб. В чуть боле простом кино крик бы раздался в доме. Вообще фильм производит впечатление очень тонко и точно сделанного. Или ещё одна деталь: веер в детских руках в сцене казни главного героя. На втором плане, большинство зрителей даже не заметит, что белые люди, которые пришли на казнь, а точнее белая девочка — держит в руках веер, чтобы отмахиваться от жары на этом «шоу». Но это очень точно и интересно. Или сцена, где белая девочка, играя тащит чёрную на веревке. Или кнут в сцене наказания, которые извивается по земле как змея… Вы как зритель найдёте множество интересных для вас деталей.

Цитата из к/ф «Рождение нации». реж Нэйт Паркер. 2016. США Восстание

Писать про культуру просто, но сложно. Особенно про кино. Слишком доступно. Слишком запутанно. Как ловить солнечный зайчик. Кто-то ищет чистых слёз катарсиса ‑ и что ему тогда про монтаж, биографии актёров или нюансы сценария. Кто-то ищет, как бы поругать. И тогда лучше ругаться матом, быть надменным и давать уроки злословия. Кто-то ищет простых и ясных рецептов мировосприятия, мораль для «каждодневной носки», что-то непыльное такое и комфортное, и чтобы не саднило, кто-то старается заглянуть за горизонт. Неплохое кино даёт такие возможности. Это даёт.

Несколько раз мы видим параллели между главным героем и «спасителем». Сцена «распятия» (во время наказания кнутом) и «путь на Голгофу» к виселице. Это всё откровенная библейская символика… И это не кажется вычурным, поскольку Библия вплетается в сюжет фильма. Сам главный герой «священник». И тут возникает целая гроздь философских и метафизических вопросов. От «не убий». До «почему Бог допускает зло». Если он есть. Или был. Не надо думать, что это всё ушло. Ничего никуда не ушло. Пусть сейчас уже нет «человеческих зоопарков» и «концлагерей». Но все отчётливей видно, что «новый фашизм» есть, и уж точно есть разделение мира на «рабов» и «господ», в том числе внутри даже одной страны. Россия до сих пор на одном из лидирующих мест по социальному расслоению. Но тут не про Россию… Тут про далёких и кучерявых негров. Впрочем, мы уже знаем, что на иконах африканцев Спаситель чуть темнее, чем на остальных. Каждый спасается так, как умеет. С топором или без. Аллилуйя.