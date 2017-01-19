Я написал прекрасную рецензию на этот фильм, который посмотрел на большом экране, но она где-то потерялась в моём умирающем компьютере. Приходится с радостью переписывать заново. Стоит заметить, что и этот фильм, возможно, многие даже согласятся заново посетить. В нём много сочных красок. Самых ярких. Цветов. Солнца. Ветра. Ночных огней. Рампы и фонарей. Танцев и плясок. Собственно говоря, ибо это мюзикл. Или серьёзный фильм, который в него играет. Тут уж кому как. В любом случае смотреть его лучше — пританцовывая и подпевая…

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». реж Дэмьен Шазелл. 2016. США Мечтатели

Выдающейся идеей фильма является как минимум его необычный жанр. А именно попытка сделать «мюзикл», который сам себя разоблачает. Герои поют и вдруг переходят на разговор. Возвращаются обратно. В клише. Смеются над ним опять. Существование актёров нарочито лёгкое. Фильм, безусловно, должен быть прописан как обязательные витамины для всех, кто интересуется танцем (чечётка, акробатический рок-н-ролл, да и любым другим), вокалом, джазом… Вообще внутри картины спрятана целая история американского мюзикла и Голливуда. Для историков кино эта картина тоже будет открытием. И ЕГЭ по истории кино. Что-то называется прямо: вроде фильмов «Касабланка» или «Поющие под дождём», а другие десятки отсылок и цитат ждут своих исследователей… Вообще, одной из уникальных особенностей картины является баланс между развлечением и юмором (мне совсем не смешным, но я легко представлю десяток своих приятелей, особенно приятельниц, которые нашли бы, где улыбнуться) и «серьёзным» даже трагическим кино… Это настолько необычное сочетание, что для многих может быть неудобно его воспринимать, как впервые примеренный пиджак слишком модного покроя или стильные узкие джинсы…

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». реж Дэмьен Шазелл. 2016. США История любви

Внутри фильма история пары, которая борется за свою счастье (которое практически равняется для них попаданию в мир искусства). Фильм состоит из различных сценок, скетчей, вставных номеров. Часто очень изящных. Для кинематографистов будет интересно обратить внимание и на то, с какой хореографической изящностью двигается камера. Да и вообще существование актёров крайне занимательно. До какой-то степени это открытая условность. Мы знаем, что люди не поют в жизни, правда? Ну, по крайне мере, не каждый день. Фильм сделан в рамках традиции мюзиклов, которая существует в Америке давным-давно. В каком-то смысле, это ирония и над собственной историей. Конечно, над американской мечтой. Конечно, над американской массовой культурой. Конечно, над американской романтической любовью «как в кино»…

При этом в фильме много довольно тонких и грустных наблюдений. Есть здесь и шутки по поводу современной «арт-сцены» (в духе женских моноспектаклей за свой счёт, фильмов, чьи сценарии пишутся по ходу съемок, etc…) С другой стороны, картину можно смотреть просто, как большой и забавный клип. Или исторический фильм о танцах и песнях в штатовских мюзиклах. Фильм это позволяет. Он лишён хоть какого-то избыточного морализаторства. Мы словно бы до конца вообще не понимаем: кто кого предал? Кто счастлив, а кто несчастен? Кто победил, а кто проиграл в этой пьесе? Но, по крайней, мере, мы задумываемся об этом. О цене успеха. О разнице между розовыми очками влюблённости и (вероятно) чёрными солнцезащитными очками любви…

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». реж Дэмьен Шазелл. 2016. США Выход к публике

Фильм можно рекомендовать и для семейного просмотра. Что большая редкость в наши дни. Кроме парочки поцелуев, фильм довольно невинен. И если ваши дети мечтают об огнях Бродвея, то это должно стать их настольным кино. Кстати, мало кто знает, что многие советские «сталинские» комедии снимались при очень сильном влиянии тогдашнего Голливуда. В Советском Союзе был запрос на комедии. Мол, песня жить и строить. И так далее… И это тоже интересный вопрос для тех, кто не хочет просто смотреть. Что такое есть в американской культуре, что для них мюзикл органичен. А для нас нет. Можно представить мюзикл даже по Элиоту, но по Достоевскому и Толстому — всё-таки чуть сложней… Этот фильм, если угодно, — «мета-мюзикл». Рефлексия умного режиссёра над клише и стереотипами собственной массовой культуры. Местами довольно жестокая сатира. Фильм замечательно сделан в своём жанре. Вероятно, он даже один из лучших в своей весовой категории. Такие попытки можно пересчитать по пальцам. Трагикомическая история поиска мюзик-хольного счастья…

Где проходят границы между реальностью и мечтой? За что мы боремся? Как устроен мир искусства и славы? С его кастингами и прослушиваниями. Что такое любовь? Как человеческие отношения меняются со временем? Почему в жизни всё не так просто, как в песенках из любимых мюзиклов? Эти вопросы с неминуемостью возникают при просмотре. Но если танцевать и подпевать, то жизнь становится чуть более выносима. На уровне сюжета в фильме используется практически альтернативная концовка, довольно изощренный приём сценарный, где мы словно бы видим как бы было всё, если бы в прошлом герой повёл себя чуть иначе… Сохраним интригу и не будет уточнять, в чём мог бы быть его поступок, который изменил бы его жизнь. Может быть, в этом смысле перед нами ещё и фильм про то, что человеческая жизнь и счастье важнее, чем любое искусство и гордыня? Впрочем, тут кому как… Слышите музыку джаза? Толстые губы темнокожих музыкантов дуют в золотую мятую медь. Что же вы сидите за компьютером? Берите из шкафа лучшие пиджаки с жёлтыми галстуками и короткие цветастые платья, которые развеваются на январском ветру и отправляйтесь в кино… Становиться счастливыми.