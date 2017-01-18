Завтра, 19 января, как всегда, Крещение Господне. Иисус крестился у Иоанна на Иордане. Мы уже говорили прежде, что крещение означало публичное освидетельствование своих намерений, подтверждение их искренности и неотступности.

Artsait.ru В.Д. Поленов. Крещение. 1887-88. Из серии «Жизнь Христа»

Вот какие требования предъявлял Иоанн к тем, кто приходил к нему очиститься: «Приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк 3: 7−14).

Проще говоря, достойным плодом покаяния должны являться честность по отношению к окружающим людям и благие поступки. Иоанн принимал свидетельство избранного пути у тех, кто публично, при свидетелях принес обещание впредь поступать справедливо.

Сейчас, когда пустых сказанных слов стало особенно много, такой вид освидетельствования кажется довольно наивным. Нынче даже заверенное десятью печатями свидетельство умудряются оспорить, найти какую-нибудь закорючку и признать недействительным. Но в то время свидетельство у такого авторитета как Иоанн, имело огромную силу. Оттого, что Законы все имели не человеческую природу и происхождение их относилось к Божественному промыслу о человеке, нарушить свидетельство у духовного авторитета, Божьего человека, обмануть, поступив наоборот, означало бы крайнюю степень безнравственности. Иоанн представал перед народом как нотариус, который скреплял обещание поступать впредь справедливо, честно по отношению к ближним.

«Крещение Иоанново» у церковных людей, современных христиан считается «ветхим» и из-за того «недостаточным для спасения». Но как почти все у современных христиан начинается и заканчивается ритуалом, то важно иметь понимание того, что он значит, и что за ним должно следовать. Встречается понимание далеко не всегда. Согласно канонам, воды недостаточно, чтобы считаться полноценно крещеным. Нужен еще Дух Святой или «огонь». Поскольку Он — Дух — не материален, как с водой тут не получится, а «полноценно» крестить как-то ведь надо, с «огнем» же, помимо всего, шутки плохи, то епископы, которые по уровню получаемой свыше благодати к Духу Святому ближе всего, освящают специальное вещество — миро, им мажут новообращенных. После этого Дух Святой оказывается на месте.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Крещение Иисуса Христа. 1850-1860. Гравюра по дереву

Иисус, между тем, крестился этим «ветхим» крещением и после желал креститься еще: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк 12: 49−50).

Следует заметить, что никакого обряда крещения для иудеев в тогдашней иудейской религии не было и поныне нету. Когда прозелитов обращали в иудаизм, над ними совершался ритуал погружения в микву, но происходящее на Иордане к этому ритуалу отношения явно не имеет, поскольку туда стекались иудеи, даже фарисеи и саддукеи, то есть церковная верхушка там побывала (Мтф 3: 7).

Крещение Иоанново не было сколь либо типичным религиозным действием, оно было исключительно инициативой пророка. Подобные ритуалы, возможно, совершались в иудейских сектах, в частности, говорят, у ессеев. Впрочем, окружение Иоанна составляло свою секту. При слове «секта» православные некоторые сейчас начинают топорщиться, озираться и покрывать себя со всех сторон крестным знамением, а самые грамотные даже принимаются листать книгу «Сектоведение», достаточный источник знаний, но тогда различные религиозные группы были вполне легальны. «Сектами» мы их сейчас называем задним числом, впрочем, и христиан поначалу считали иудейской сектой, то есть одним из религиозных движений в составе одной, общей религии.

Крещение Господне и Богоявление

Но у Иоанна ритуал погружения в воды Иордана не означал приема в свою секту. Иоанн, по его собственным словам, посвящал во что-то большее, чем был сам, и позиционировал себя Предтечей этого грядущего. Иисус засвидетельствовал у него начало своего избранного пути, но дальше на этом пути крестил Его уже Дух Святой.

Крещение Духом это не какое то одноразовое действие, которое имело бы место в положенное время. Дух свидетельствует непрестанно: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим 8: 14, 16). И свидетельствует Он о том же самом, что и человек, но в отличие от человека Его нельзя обмануть. Креститься от человека формально можно. От Духа же — нет, нельзя. И выбранный путь от Духа — свидетельствовать своей жизнью об истине. Воскресение Христово было свидетельством ученикам о том, что путь Его пройден, миссия исполнена, Крещение Его Духом состоялось. Чтобы они это свидетельство подтверждали уже своей жизнью.