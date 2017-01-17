



Photo-tut.com Мёртвое море

Не умолкают толки о Святой земле: как примирить живущих там? Совет Безопасности ООН и конференция в Париже прошли по новостным ресурсам одноразовым пшиком, провозгласив приверженность идее «двух государств» на территории в 27 тысяч квадратных километров. Невелико дивище, что никто уже не верит в тысячный раз оглашенную несбыточную идею.

Но что другие люди бают? Интеллектуальное упражнение для продвинутых: представим историческую Землю Израиля, напоминаем о ее выделении для возрождения еврейского государства декларацией Бальфура и Лигой Наций, а затем отмечаем, как четверть ее была незаконно оккупирована Иорданией и утеряна ею вследствие нападения на Израиль в 1967 году. И вот эта четверть признается сегодня международным сообществом как должная стать национальным очагом для арабов, именующихся палестинцами. Не ищите полных аналогов, ибо их не существует среди всех двухсот (приблизительно) прочих территориальных споров сегодня в мире. Так что же делать?

Помимо «двух государств» и сохранения статус-кво существует модное в леворадикальных кругах решение «единого демократического государства». По версии предлагающих, оно должно включать и Израиль в границах 1967 года, и Иудею с Самарией (Западный берег), и сектор Газа. Арабское население, именующее себя палестинцами, составит в этом случае около сорока процентов потенциальных граждан, включая отделенное сегодня население Газы, контролируемое Израилем население Иудеи и Самарии, а также — арабских граждан Израиля. К ним, возможно, пожелают присоединиться и некоторые потомки беженцев 1948 года, которых покамест не допускают в Израиль.

Перспектива арабского большинства приводит к грустным ассоциациям с Южной Африкой, где белое население подвергается притеснениям и нападениям, которые некоторые приравнивают к геноциду. Трудно себе представить, что Израиль пойдет добровольно на такой самоубийственный сценарий.

Существует также выпестованное ООП и ХАМАС решение о насильственной депортации евреев в те страны, откуда прибыли их предки. Справедливости ради надо сказать, что еврейская община существовала на Земле Израиля беспрерывно, но значительное большинство израильтян сегодня — потомки репатриантов последних ста лет. (Верно и то, что большинство палестинцев — это потомки арабов, перебравшихся в Землю Израиля в течение последних полутораста лет.) Такой ход событий возможен только после полного разгрома Израиля арабскими странами, а это представляется сегодня совершенно нереальным. Да и вряд ли арабы ограничатся насильственным выселением в случае победы. Судя по тому, как они убивают своих братьев в Сирии сотнями тысяч, израильтян будет ждать еще более суровая участь.

ChurchiL2 Меир Кахане

Коли зашел разговор о радикальных решениях, то в среде уставших от террора израильтян популярна идея полного выселения арабов в арабские страны. Такой план действий связан с именем раввина Меира Кахане, известного в России по «Лиге защиты евреев» в Америке в начале семидесятых. Власти Израиля объявили в 1988 году партию Кахане незаконной, запретив ему баллотироваться снова в Кнессет. Располагая тогда всего одним депутатским мандатом, он имел шанс получить 8—10% голосов. В 1990 году он был убит в Нью-Йорке террористом из близкой «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организации.

Радикальное решение конфликта посредством «трансфера» арабского населения не рассматривается сегодня в Израиле. Такое развитие событий возможно только при длительной череде мегатерактов, после десятков тысяч жертв с израильской стороны. При нынешнем положении вещей это решение можно отнести к необсуждаемым не только по причине нежелания арабов переселяться, но и неготовности израильтян действовать в этом направлении.

Отметим очень разумное предложение израильского востоковеда Мордехая Кейдара о создании нескольких кантонов — полунезависимых анклавов в Иудее и Самарии, которые бы отвечали арабским чаяниям о самостийности, но позволили Израилю контролировать Иудею и Самарию (Западный берег).

Существует также простое предложение аннексировать Иудею и Самарию и предложить арабским жителям процедуру получения гражданства через принесение присяги лояльности. Подразумевается, что подавляющее большинство арабов предпочтет быть не гражданами Израиля, а имеющими муниципальные права резидентами.

Самаритяне на горе Гризим

При наличии доброй воли с обеих сторон возможно было бы и решение, вовлекающее в процесс Иорданию. Как известно, насчитывающие сегодня более миллиона арабские жители Иудеи и Самарии (Западного берега) были гражданами Иордании вплоть до конца восьмидесятых. Можно было бы вернуть им иорданское гражданство при сохранении муниципальных прав в Иудее и Самарии. Учитывая их нежелание быть гражданами Израиля и учитывая режим открытых границ между Израилем и Иорданией, такое решение способствовало бы в наибольшей степени улучшению уровня и качества жизни арабского населения.

Гражданская принадлежность к Иордании позволит палестинцам сохранить свою идентичность и эффективно удовлетворять свои культурные и традиционные чаяния. А израильское управление гарантирует им защиту от того, что происходит в соседних арабских странах.

Казалось бы, последний вариант идеальный. Но и его пока можно отнести к нереальным. Наступление поры доброй воли в случае израильско-палестинского конфликта покамест далече.

И когда же наступит мир? Едва ли мир между арабами и израильтянами наступит прежде, чем воцарится мир между арабами и арабами. А когда наступит мир у арабов с арабами???