Одной из самых важных характеристик в мире является интеллектуальное превосходство, причем важно не только знание само по себе, но и форма, в которой оно излагается, и способ, каким оно используется для принятия решений. Соответственно, для любого государства крайне важно иметь как функцию производство интеллектуальной продукции — тех же смыслов. Что такое смыслы в этой интерпретации — это новое или в новой форме изложенное знание об окружающем мире и месте субъекта, производящего знание, в нем.

Флаг Казахстана

В этой статье пойдет речь о том, как производятся для казахстанского государства смыслы, и какое место они занимают в общем количестве смыслов, производимых страной. Надо сказать, что одним из главных факторов легитимности действующей власти в Казахстане как раз и является ее интеллектуальное превосходство над оппонентами.

Начнем с самого простого — что производит интеллектуальное государство непосредственно. Смыслы, которые производит государство напрямую в своих документах:

Конституционные ценности — в основном то, что прописано в разделе № 1 «Общие положения» и разделе № 2 «Человек и гражданин».

Определения и установки конституционных законов, которые являются основополагающими для страны, например, в законе «О выборах».

Долгосрочные планы и программы — например, Стратегия-2050 и Стратегический план развития страны до 2025 года, а также государственные и правительственные программы. В них отражается то, какой страну хотят сделать, и какие меры для этого принимаются.

Ежегодные послания и ситуационные поправки — в них президент, а на деле весь государственный аппарат, формулирует свое видение ситуации в стране и мире, а также реакцию на эти вызовы.

Государственный социальный заказ и государственный информационный заказ, в рамках которых СМИ и НПО также создают интеллектуальную продукцию по темам, утвержденным заказчиком. При этом сейчас объем государственного информационного заказа больше рекламного рынка страны.

Фундаментальные и прикладные научные исследования, выполненные государственными организациями, касающиеся самых разных тем.

Но помимо тех документов, в которых государство излагает свои взгляды напрямую, есть еще и косвенные, где эти взгляды «замаскированы». Смыслы, которые производит государство косвенно — через заказы сторонним структурам, но давая на это бюджетные деньги:

Содержание типовых учебных планов, начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями.

Содержание учебных пособий школ, колледжей и высших учебных заведений.

Произведения культуры: кинофильмы, телефильмы, картины, скульптуры, произведения современного искусства, литературные произведения, музыкальные произведения, балетные произведения, созданные при государственной поддержке.

Отдельные предметы материальной культуры — архитектурные ансамбли, сувениры, школьная форма и т.д.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Надо отметить, что государство использует не только свои резервы — госслужащих и подведомственные научные организации, но и посторонние источники. Интеллектуальная подпитка государства осуществляется следующими организациями (как на основе заказа, так и на основе просто консультаций):

Частные казахстанские и иностранные think tanks.

Международные организации, помогающие развитию — как инвестиционные банки, так и, например, ООН и ОБСЕ.

Политические партии, как через своих членов, так и через проводимые ими мероприятия (конференции, круглые столы и т.д.).

Общественные советы разных уровней — как центральных исполнительных органов, так и местных исполнительных органов.

Неправительственные организации разной направленности.

Результаты их работы — не только аналитические записки, справки, обзоры, но и концепции законопроектов и других нормативных актов, социологические обзоры, различные рекомендации и т.д. и т.п. Все это собирается, аккумулируется и с определенным КПД (правда, зависящим от случайностей) воплощается в дело. Обратно оно выходит в виде различных государственных документов.

И этих документов достаточно много — они есть практически на все случаи жизни. Самые простые примеры покрытия государством интеллектуального пространства идеологемами под свои нужды:

Начало индустриализации и инновационное развитие — «Общество всеобщего труда».

Поддержка гражданского национализма — «Доктрина национального единства».

Преемственность истории страны — «Қазақстан — Ұлы Дала Елі» /(Казахстан-страна Великой Степи), «Мәңгілік Ел» (Вечное государство).

Видение будущего для страны — «Стратегия-2050».

Развитие инфраструктуры и транзита — «Нұрлы жол».

Запрос на демократизацию и реформы — «100 шагов».

Почему же государство смогло так расширить свое влияние? Почему у государства господство на поле смыслов и идей? На мой взгляд, причины следующие:

государство и его служащие считают, что идеи и смыслы являются одними из показателей деятельности. Каждый новый министр или аким (губернатор — ИА REGNUM ) хочет новые идеи для реализации, чем задает на них спрос;

государство платит за их производство и платит хорошие деньги;

государство слушает всех, просит новые идеи и собирает их — фактически, не обходится даже без идей противников действующего политического режима — их идеи тоже обсуждаются и идут в дело.

В государстве сложилась уже целая машина по производству смыслов, взаимодействие которой отработано.

Единственной проблемой в данной машине по производству смыслов является нежелание прислушиваться к ее выводам — все остальное она сможет преодолеть и успешно предложить вариант решения практически любой проблемы. Но надо учесть, что ее заказчик государство. А вот как дела обстоят у нас с обществом?

Теперь поговорим о том, насколько наше общество отличается в производстве смыслов. Возьмем два простых параметра — Википедия и СМИ. Именно они показывают интеллектуальный потенциал общества и его возможность соревноваться с государством.

Берем для чистоты эксперимента Википедию на казахском языке. Смотрим, сколько там было написано статей:

С 2002 по 2007 год — написано 1000 статей (по 200 статей в год.)

С 2007 по 2011 — написано 7000 статей примерно (по 1750 статей в год).

С 2011 по ноябрь 2012 — написано 192 000 статей (по 96 000 статей в год).

С 2013 года по нынешнее время — написано 17 488 статей (по 4372 статьи в год).

Получается, практически мало кто писал до 2011 года, а потом наступил расцвет, который затем снова сменился упадком — что это было? Невиданный прорыв креативности и желания увеличить количество контента или что-то другое?

В реальности, просто государство дало в 2011 году деньги и технику, попросило ТОО «Казахская энциклопедия» отдать свой архив (минимум 50 000 готовых академических статей) общественному фонду «Викибилим». Тот нанял людей, привлек волонтеров, и те за 2 года перенесли архив в Википедию на казахском языке, плюс написали большое количество статей сами. В итоге у Казахстана теперь 36 место среди всех Википедий и 217 488 тысяч статей, из которых 90% статей запостили, потому что государство в лице Карима Масимова так захотело. Если бы не было этой поддержки государства, количество статей вряд ли бы было больше 15−20 тысяч. Вот такое одно из измерений креативности.

Chitai-gorod.ru Википедия

Теперь смотрим второй параметр — как общество в виде СМИ может находить информационные поводы, а значит анализировать мир, в котором оно живет, и само себя. Берем один из самых популярных порталов страны Информбюро за 12 декабря:

Всего 49 новостей за день:

спортивные — 3,

от гражданского общества — 3,

международные — 3,

от иностранных государств — 2,

от корпоративного сектора — 2,

от государства и его спикеров — 36 (73,4%).

Отдельно, правда, идут мнения, интервью и истории. Таким образом, основной поставщик новостей — государство. Именно в этом проблема государственного информационного заказа — не то, что государство дает деньги, а то, что государство заставляет СМИ смотреть на реальность своими глазами, и те забывают, что такое самостоятельный поиск информации. Носорог плохо видит, но при его весе — это не его проблемы.

Таким образом, получается, что наряду с государством, которое постоянно училось и наращивало интеллектуальный потенциал, наше общество такими же темпами данный интеллектуальный потенциал теряло.

Кто бы мог генерировать мысли, и почему они это не делают — вот какой вопрос стоит задать казахстанскому обществу. На мой взгляд, тут есть следующие ответы:

Слабо работают интеллектуально политические партии, кроме «Нур Отана».

Малые вложения со стороны бизнеса — бизнесмены слабо вкладываются в познание рынка, на котором работают, и еще меньше делают эти знания публичными

Отсутствие окупаемой и прибыльной книжной индустрии — нет запроса на литературу.

Мало денег на исследования от международных и отечественных доноров НПО, так как большее предпочтение отдается различным мероприятиям, семинарам и школам.

С одной стороны, то, что казахстанское государство смогло на нормальном уровне развить и поддержать машину по производству смыслов, говорит о его жизнеспособности и конкурентоспособности на внешнем поле игры. Но с другой стороны, учитывая то, что в тот же период времени казахстанское общество постоянно интеллектуально слабело, это не оставляет шансов для конкуренции с государством на внутреннем поле игры. То есть внутри страны все будет зависеть от того, что и как придумает государство — хорошо это или плохо, надо тоже думать.

(на основе выступления в декабре 2016 года на площадке аналитической группы КИПР)