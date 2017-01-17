С 1 января 2017 года председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Германии к Австрии. Действующим председателем стал глава МИД «альпийской республики» 30-летний Себастьян Курц. Смена председательства в ОБСЕ происходит по ротации. Так, Германия возглавила ОБСЕ после Сербии. Теперь очередь за Австрией. Понятно, что каждая из стран, вступая в председательство, получает политическое наследство от предшественника и пытается внести в повестку дня что-то свое, особенное, но не принципиального свойства. Если сравнивать заявления главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и главы МИД Австрии Курца, то они остались практически идентичными. Штайнмайер говорил о том, что «ключевые обязательства ОБСЕ сегодня нарушены и продолжают нарушаться», что «за последние несколько лет доверие в Европе серьезнейшим образом подорвано» из-за «глубокого раскола и растущего недоверия между Востоком и Западом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворчество

Это же повторил и Курц, заявляя, что «Австрия в ходе своего председательства в ОБСЕ намерена сосредоточиться на том, чтобы возобновить утерянное в последнее время доверие из-за растущей тенденции «блокового» мышления. По его словам, «у нас больше «блокового» мышления, разводящего Запад и Восток, и мы также переживаем снижение уверенности между странами — членами ОБСЕ». Штайнмайер следующим образом выстраивал приоритетность вызовов в зоне ОБСЕ на постсоветском пространстве: урегулирование кризиса на Украине, конфликты в Приднестровье и в Нагорном Карабахе, где проходят переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ и где давно в повестке дня стоит вопрос о расследовании нарушений соглашения по прекращения огня. При этом, по Штайнмайеру, «чтобы улучшить ситуацию в области безопасности на местах, нам необходима мощная ОБСЕ, обеспечивающая мощные полевые миссии — и не только в вышеуказанных регионах, но также и в странах Средней Азии и Западных Балкан».

И после этого ставилась проблема «терроризма и кризиса с наплывом в Европу беженцев». Приоритеты Курца выстроены несколько в иной последовательности: «борьба с радикализмом и насильственным экстремизмом», «деэскалация и запуск устойчивых политических решений конфликтов в регионе ОБСЕ», когда приоритетное значение приобретает урегулирование кризиса на Украине через практическую реализацию Минских соглашений, затем «установление форматов мирного урегулирования других затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ путем налаживания открытого и конструктивного диалога, укрепления мер доверия». В то же время Курц намерен продолжать начатый Штайнмайером процесс по контролю над обычными вооружениями. Он считает нынешнюю ситуацию «неприемлемой» и настаивает на «конструктивном диалоге о мерах по контролю над вооружениями, что имеет важное значение для обеспечения военной стабильности, предсказуемости и прозрачности». Из этого следует главный вывод: эффективность ОБСЕ в зоне своей ответственности в целом и на постсоветском пространстве в частности напрямую завязана на отношения по линии Запад — Восток, ее возможностях или невозможностях участвовать в глобальной политике и проецировать это на урегулирование конфликтов, на чем играют и могут играть в дальнейшем их участники.

Franz Johann Morgenbesser Себастьян Курц

В этом мог лично убедиться сам глава МИД Австрии Курц во время первого посещения в своем новом статусе Украины, когда перед ним встала задача не только установления диалога Киев — Луганск — Донецк, но и Москва — Киев. Не случайно после Киева австрийский министр намерен посетить Москву, а ранее он высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Более того, ранее по рекомендации трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины, в которую входят представители ОБСЕ, Москвы и Киева, ОБСЕ направила около 700 наблюдателей на восток Украины для контроля за установленным там в ночь на субботу, 24 декабря, режимом прекращения огня. Сам Курц заявил, что Австрия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи жителям Донецкой и Луганской областей, подчеркнул необходимость «проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Теперь на очереди посещение Курцом стран — участников нагорно-карабахского конфликта. Первым пунктом обозначен Баку. В программу его визита войдут встречи с высокопоставленными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждаться карабахский конфликт и двусторонние отношения между ОБСЕ и Баку. Если мыслить по аналогии с итогами визита Курца на Украину, то в Баку он будет озвучивать уже наработанные Минской группой ОБСЕ принципы, главным из которых является необходимость мирного политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановление доверия между конфликтующими сторонами. Добиться этого будет очень непросто.

Танк Армии обороны Нагорного Карабаха. Республика Арцах

Во-первых, Баку не поставил свою подпись под венским и санкт-петербургским соглашениями, предусматривающими введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление международных наблюдателей. В свою очередь это нивелировало предлагаемую переговорную повестку между Баку и Ереваном практически на любом уровне. В то же время, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, «проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана», что «по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта имеется целый ряд решений, в том числе по поводу прекращения огня», а «освобождение оккупированных территорий всегда было на столе переговоров сторон конфликта, однако мирным путем и с последующим определением статуса Нагорного Карабаха».

В данном случае имеются в виду именно Мадридские принципы, которые лежат в основе переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. Во-вторых, Баку ставит под сомнение существующий переговорный формат под эгидой Минской группы ОБСЕ, хотя, по словам Лаврова, «в ОБСЕ отсутствует консенсус по вопросу расследования инцидентов на линии соприкосновения войск», что связано, на наш взгляд, с проблемами продления мандата полевых миссий ОБСЕ. Мандат полевой деятельности ОБСЕ в Армении, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане завершился 31 декабря 2016 года без соглашения о продлении срока полномочий. Также сообщается, что офис ОБСЕ в Ереване может быть закрыт, поскольку государства — члены ОБСЕ до сих пор не достигли соглашения по этому вопросу. В этой связи Азербайджан заявляет, что он наложил вето на принятие нового бюджета ОБСЕ, что объективно снижает уровень влияния ОБСЕ и Европы в целом в Закавказье. «Дело в том, что Азербайджан неоднократно доводил до сведения постоянного совета ОБСЕ, что военно-политические устремления ереванского офиса ОБСЕ беспокоят Баку, — утверждает официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. — Баку выдвигал требование, чтобы выделяемые ереванскому офису средства ни в коем случае не использовались с целью усиления оккупационной политики Армении и вообще для каких-либо мероприятий на оккупированных землях Азербайджана. Однако в последнее время армянское отделение ОБСЕ было привлечено к проектам по очищению мин в Карабахе и на других захваченных территориях, что относится к деятельности постконфликтного периода».

Мравский хребет. Самый древний

В-третьих, по оценке британского аналитика Фонда Карнеги Тома де Ваала, «за последние годы заметна эскалация военной риторики, причем в первую очередь со стороны министра обороны Азербайджана, также и со стороны других деятелей, в том числе и президента. Это во многом — продукт внутренней политики страны и отражение ощущения бессилия со стороны азербайджанских властей, у которых ничего не получилось в карабахском направлении в течение многих лет».

Говоря иначе, Баку предлагают ту самую переговорную повестку, которую он раньше принимал. Ничего в этом отношении не изменилось и после апрельской войны, когда произошла активизация Минской группы и появились венские и санкт-петербургские соглашения, и Баку практически лишился других способов давления на армянскую сторону, кроме военного. Причем, по оценке экспертов, это «относится не только к линии соприкосновения в самом Нагорном Карабахе, но и к армяно-азербайджанской границе за пределами конфликтного региона». Остроты ситуации добавляет и неготовность сторон конфликта к компромиссам, и отсутствие новых предложений, которые могли бы быть приняты и в Ереване, и в Баку. Может быть, у главы МИД Австрии Курца есть что-то новое в дипломатическом чемодане и ему удастся все же более удачно разыграть в Баку фоновый европейский фактор?