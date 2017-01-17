Польша успела очароваться прибытием американских военных на свою землю и успела немного разочароваться. Напомним, что в июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве было подтверждено решение об усилении так называемого восточного фланга альянса — Польши и Прибалтики — дополнительным контингентом войск. Позже стало известно, что в Литву отправятся немцы, в Латвию — канадцы, в Эстонию — британцы. На долю Польши пришлись американцы. В начале этого года в польский город Жагань (Любуское воеводство), расположенный в 100 километрах от немецкой границы, прибыла американская бронетанковая бригада, постоянно дислоцирующаяся в Колорадо. Еще один батальон НАТО, командовать которым будут также США, планируется разместить в северо-восточном районе Польши, вблизи «коридора Сувалки», примыкающего к Белоруссии, российской Калининградской области и Литве.

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Комментируя прибытие американских солдат в Жагань, заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий в интервью телеканалу TVN24 заявил: «Присутствие американских войск является гарантией того, что в течение следующих — надеемся — нескольких лет мы будем чувствовать себя в безопасности». И добавил, что все это «лучший способ сдерживания потенциального противника, которым сегодня является Россия». В свою очередь шеф Ковнацкого, министр обороны Польши Антоний Мачеревич подчеркнул: «Ялта закончилась». Под «Ялтой» в Варшаве подразумевают передачу Западом в ходе Ялтинской конференции в 1945 году Польши в зону влияния Советского Союза, чего современные польские политики до сих пор не могут простить американскому президенту Франклину Рузвельту и британскому премьеру Уинстону Черчиллю. Таким образом, Мачеревич дал понять, что отныне Россия — в составе «концерта держав» — лишилась вообще какой-либо возможности влиять на западную политику в отношении Польши.

Однако уже сегодня, 17 января, глава международного отдела влиятельной польской газеты Rzeczpocpolita Ежи Хащинский констатировал: Трамп лишает нас иллюзий. Будущий президент США, по мнению журналиста, намерен проводить политику, которая «потрясет основы польской безопасности». А мировое устройство, которое предлагает Трамп, — это «игра великих держав и корпораций за счет малых и средних, таких, как мы». То есть налицо возвращение к политике «концерта держав», против чего активно выступает Варшава. Тревогу Польши вызвало интервью избранного президента немецкой газете Bild и британской The Times, в котором тот сообщил, что у «НАТО есть проблемы. Он устарел, потому что, как вы знаете, был создан много, много лет назад. Во-вторых, страны не платят то, что должны платить. Я оказался под большим давлением, когда сказал, что НАТО устарел. Но он устарел, потому что не уделял внимания терроризму».

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Эти слова Трампа заставляют задуматься о том, как теперь выглядит принятое в июле прошлого года решение об усилении так называемого восточного фланга. На тот момент его можно было рассматривать как свидетельство «евроатлантического единства», консенсуса внутри альянса в вопросе квалификации угроз странам-участникам. Но сейчас складывается иная картина, так как на первый план выходит региональная составляющая дополнительного контингента сил НАТО, направленного в Польшу и Прибалтику. Вместо суммы векторов — разнонаправленные векторы, когда американский, немецкий, канадский и британский интерес могут не совпасть и даже в чем-то противоречить друг другу. Для Варшавы это актуально в отношениях с Берлином. Не секрет, что многие немецкие политики выступали против отправки американских войск в Польшу, считая, что это будет раздражать Москву. Но при этом Германия отправляла части Бундесвера в Литву, считая отчего-то, что это Москву раздражать не будет. Почему? Ответ, который напрашивается, — потому, что Берлин держал в уме не восточное направление (Россию), а западное (Польшу).

Немцы тоже внимательно прочитали интервью Трампа. Они обратили внимание на его оговорку о том, что в Альянсе состоит 22 страны, хотя на самом деле их 28. Случайно ли избранный американский президент «сузил» ряды НАТО или нет, но «сигнал» был услышан. Помимо того, вряд ли Берлину понравилось замечание о том, что Евросоюз «по сути, есть Германия, в принципе, ЕС является средством для достижения целей Германии». Накануне публикации интервью Трампа в эфире Польского радио выступил американский журналист Мэттью Тырманд, близкий к Стиву Бэннону, старшему политическому советнику избранного президента США. Тырманд сообщил, что Бэннон, руководивший избирательным штабом Трампа и являвшийся на тот момент главой портала Breibart News, поручил ему заниматься Польшей.

Журналист объяснил своим собеседникам, что главной причиной выдвижения Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря США является желание «улучшить отношения с Путиным». Этот жест, равно как выдвижение генерала Майкла Флинна, которого считают «симпатизирующим» России, на место советника по вопросам национальной безопасности крайне тревожит поляков. Но, по словам Тырманда, Варшаве нужно бояться не Москвы. «Вас должен беспокоить Брюссель, Киевский (глава польского Комитета в защиту демократии — С.С.), Сорос и все те, кто хочет распространять свои «левацкие» идеи, — заявил эксперт. — Польша не должна бояться России, если честно. Но если вы хотите защищать себе от русских, мой совет — дайте каждому гражданину на восточной границе винтовку, и у вас не появится ни одного «зеленого человечка». Как я уже говорил, реальная угроза для Польши — это глобальные «леваки», скорее, на Западе, а не на Востоке».

Польша на карте мира

Если — по Тырманду — Брюссель равно оппонент Варшавы, а — по Трампу — Брюссель равно Германия, то получается, что Берлин становится в настоящее время основным противником правоцентристского польского правительства. Отсюда следующий вопрос, чему на самом деле служит появление американских военных в Жагане, рядом с немецкой границей, и на Сувалках, рядом с границей литовской, и как ко всему этому должны относиться в Германии? Освещая прибытие первых частей Вооруженных сил США в Польшу, немецкая радиостанция Deutsche Welle сделала в свою очередь прозрачный намек, сообщив, что в «последний раз большая часть поляков приветствовала иностранных солдат на своей земле более 200 лет назад — и это была армия Наполеона».

Трудно было подобрать более двусмысленную и пугающую для Польши историческую аналогию. Ведь ставка на французского императора закончилась для созданного Парижем по итогам Тильзитского мира в 1807 году Великого Герцогства Варшавского из польских территорий, отошедших во время Второго и Третьего разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрийской империи, тем, что после поражения Наполеона по решению Венского конгресса большая часть герцогства была присоединена к Российской империи. Если Берлин таким образом хотел предупредить Варшаву, что «концерт держав» не всегда может закончиться в ее пользу, ему это удалось. Так что для Польши снова и в который раз наступает время сложного и мучительного выбора грамотной тактики и стратегии в своей внешней политике.