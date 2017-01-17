Избранный президент США Дональд Трамп имеет много общего со своим предшественником президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, однако новой администрации придется столкнуться с абсолютно новыми вызовами, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что с окончания Второй мировой войны ни один победитель на президентских выборах не вызвал столько опасений в Вашингтоне, как Рейган и Дональд Трамп. Но не только это объединяет этих республиканцев. Так, они оба связаны с популярной культурой. Рейган пришел из Голливуда, Трамп же вел успешное реалити-шоу. Им не чужд дар шоумена, что является крайне важной чертой для политика в эпоху телевидения, нещадно карающего не обладающих харизмой претендентов на этот высокой пост.

Они оба стали инструментами своих недовольных партий, стремящихся свергнуть истеблишмент, и основным преимуществом, которое было и у Рейгана, и у Трампа, было царящее в обществе убеждение, что правящие круги подвели нацию. Рейган победил после вторжения СССР в Афганистан, захвата граждан США в Иране и на фоне сложной экономической ситуации и высокой безработицы.

Победа Трампа же произошла после нескольких лет стагнации размера оплаты труда, а также на фоне уничтожения производственной базы страны. При этом США, кажется, оказались неспособными победить или закончить полдюжины войн на Ближнем Востоке, в которых погрязла страна. Но общим знаменателем победы двух кандидатов-республиканцев является то, что они стали апеллировать к национализму США.

Так, в конце 1970-х годов Рейган возглавил кампанию по сохранению Панамского канала. «Мы купили его. Мы заплатили за него. Он наш. И мы сохраним его», — громогласно утверждал он. Хотя позднее, когда истеблишмент Республиканской партии поддержал президента Джимми Картера, он проиграл сражение за канал, но в результате он получил славу человека, который ставит интересы своей страны на первое место.

Stan Shebs Панамский канал. Гатунские шлюзы

Трамп же, в свою очередь, открытым образом взял на вооружение националистическую риторику, провозгласив свой слоган «Америка прежде всего!», которая незамедлительно вызвала отторжение среди глобалистских элит.

Он собирался построить стену, защитить границы, положить конец вторжениям, выбросить «гнилые» торговые соглашения, заключенные транснациональными элитами, продавшими суверенитет США и отдавшими рабочие места граждан страны Китаю. Он планировал потребовать от союзников-нахлебников в ЕС, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе платить справедливую часть затрат на их оборону.

В риторике Трампа и Рейгана прослеживаются те простота и прямота, которые знакомы и привлекательны жителям средней Америки, на которых и были направлены их предвыборные кампании.

Так, в своей первой пресс-конференции в январе 1981 года Рейган заявил, что Россия «оставляет за собой право совершать любое преступление, лгать и обманывать», тогда как США действуют в соответствии с «другим набором принципов». Он назвал Советский Союз «империей зла», «сосредоточением всего злого в современно мире».

Рональд Рейган. 1981

Тогда Государственный департамент США относился к словам Рейгана с такой же опаской, с какой сегодня относится к сообщениям в Twitter Дональда Трампа.

Тем не менее, несмотря на схожесть их черт, перед ними стоят крайне отличные ситуации. Так, Рональд Рейган пришел в Белый дом во время ясности холодной войны. Тогда хотя и велись споры о том, насколько вооруженными должны были быть США, а также что нужно для национальной безопасности страны, никто в действительности не сомневался в том, кто является врагом Вашингтона.

По мнению автора, со времен Гарри Трумэна мировая борьба велась между «коммунизмом и свободой», между Советским Союзом и Западом, а также между организацией Варшавского договора и альянсом НАТО. Поэтому, отмечает автор, существовала «моральная ясность», которой больше нет.

Советская империя исчезла, как и нет Варшавского договора и самого Советского Союза, а коммунистическое движение отживает свой век. Альянс НАТО включил в свои ряды три бывшие республики СССР, а конфронтация между Москвой и Вашингтоном ведется в таких местах, как Крым и Донбасс, которые в эпоху Рейгана не считались важными для национальных интересов США регионами. Нет больше и согласия о том, кто является величайшим противником США, как и непонятно, какова наибольшая угроза для страны.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

Это Россия Владимира Путина? Иран? Китай, который, по словам возможного будущего главы дипломатии США Рекса Тиллерсона, нужно силой заставить отказаться от баз ВВС, ВМФ и ракетных войск в Южно-Китайском море? Или же КНДР, которая ведет испытания ядерного оружия и баллистических ракет?

Помимо вопросов войны и мира, есть еще сложности внутриполитического характера, такие как проблемы расы, преступности, полиции, абортов, прав сексуальных меньшинств, иммиграции (как законной, так и незаконной) и бессчетное число других вызовов, по которым американская нация расколота на две, три и более частей. Таким образом, вопросом первоочередной важности эры Трампа является то, сколько еще нация сможет сохраняться как единый народ в этих условиях.