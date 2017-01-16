Айсултан Назарбаев — младший сын дочери президента Казахстана сенатора Дариги Назарбаевой и ныне покойного экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева — вновь оказался в эпицентре скандала. На своей странице в социальной сети Facebook внук казахстанского президента прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Казахстане.

Андрей Колеров. Два черепа. 1991

Он без обиняков называет имена тех, кто, по его словам, является «темной силой», «врагами народа» и «ворами». Причем имена этих людей известны не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

«В команде президента много людей, большинство — профессионалы. Но к сожалению, некоторые не справляются с симптомами звездной болезни. Вроде как и винить их не правильно — болезнь серьезная, и столько крепких людей ломала на протяжении веков. Но, факт остается фактом: эти люди, к огромному сожалению, далеки от интересов страны, народа, замыкаются на своих корыстных и меркантильных интересах. Такие больные люди по определению уже не способны решать сложные государственные задачи. Чем они помогут моему деду в период, когда требуется работа с двойной самоотдачей? Мы все видим, как г-н Карим Масимов (глава Комитета национальной безопасности — ИА REGNUM ) расчищает окружение Президента от коррупционеров и прилипал. Нигде уже не используется это старое словосочетание «враг народа», но я думаю, что оно крайне уместно в отношении проворовавшихся чиновников высшего эшелона. Потому что плохо они делают не друг другу, а именно народу. Зная своего деда, я могу смело утверждать: эту трудную работу Масимов будет проводить до полной очистки окружения Президента Казахстана», — пишет Назарбаев-младший (стилистика и орфография оригинала здесь и далее сохранены — ИА REGNUM ).

Stemoc Карим Кажимканович Maсимов

По словам Айсултана Назарбаева, всерьез о ситуации в стране он начал задумываться после того, как у него родилась дочь.

«После того, как я стал отцом, горизонт моего мира сильно расширился. Знаете, не проходит и дня, чтобы я не думал о Казахстане, в котором растет моя дочь, её будущие подруги, в которой где-то растет её будущий муж… Поэтому сегодня решил как гражданин РК, как внук Президента, со своей маленькой «колокольни» высказаться о наиболее актуальных, как мне кажется, вопросах. Говорить, когда есть что сказать — это не привилегия, а обязанность. А мне, как человеку активному, повидавшему мир и оставшемуся патриотом своей Родины, есть с чем сравнивать и есть что высказать», — поясняет Айсултан.

Дальше начинается самое интересное. В первую очередь внук Назарбаева призывает, по всей видимости, Карима Масимова не превращать системную работу по очистке окружения президента республики в «охоту на ведьм». Он также обращается к честным госслужащим, уверяя, что им нечего опасаться.

«Честные госслужащие не должны ничего бояться просто потому, что якобы «ситуация обострилась». Все обострения начинаются в душе, потому что вор всегда знает, что он вор. Лично мне интересно, сохранят ли в итоге свои кресла председатель Нацбанка Акишев (Данияр Акишев — ИА REGNUM ), руководитель аппарата президента Джаксыбеков (Адильбек Джаксыбеков — ИА REGNUM )? Ведь их прямые подчиненные подозреваются в совершении тяжких коррупционных и государственных преступлений. А я хорошо знаю упомянутых господ, и никогда не поверю, что кто-то умудрялся проворачивать серьезные дела за их спинами втайне…» — отмечает Назарбаев.

По всей видимости, он намекает на недавние аресты бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и ряда должностных лиц национального холдинга АО «Байтерек DEVELOPMENT», а также экс-заместителя руководителя Администрации президента Казахстана Баглана Майлыбаева и бывшего сотрудника Администрации Николая Галихина. Напомним, в отношении указанных лиц сейчас проводится доследственная проверка.

Keith Allison Арест

«Проверки покажут нам, замарали ли себя грязными делишками господа Утемуратов (известный казахстанский бизнесмен, общественный деятель, дипломат, входящий в близкое окружение президента Казахстана Булат Утемуратов — ИА REGNUM ) и Тасмагамбетов (вице-премьер Имангали Тасмагамбетов — ИА REGNUM ). Но если сегодня вы спросите у любого на улице — вам скажут, что эти люди обворовали народ. Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами. Что ж, по всей видимости эра агашек (от казахского слова «ага» — обращение к старшему по возрасту мужчине, в разговорном языке имеет значение «покровитель» — ИА REGNUM ) подходит к концу — Казахстан меняется прямо у нас на глазах. Уверен, у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем — его роль сейчас важна для страны как никогда прежде», — пишет тем временем Айсултан Назарбаев.

В завершение своего поста внук казахстанского президента призывает всех своих друзей, а также молодежь республики «поддержать стратегический курс Казахстана на укрепление стабильности и независимости», поскольку через какое-то время им также придется нести ответственность перед своими детьми за то, каким будет Казахстан.

«Пройдут годы и моя уже повзрослевшая дочь прочитает этот пост в фейсбук — в интернете ничего не теряется. Я надеюсь, что в тот момент про коррумпированный Казахстан я ей буду рассказывать уже как сказку: «ты не поверишь, на когда-то давно нашей страной пытались управлять темные силы, которые не хотели людям счастья… Но потом все поменялось», — несколько пафосно заканчивает пост Айсултан Назарбаев.

Высказывание президентского внука вызвало большой резонанс. Его активно публикуют и комментируют.

«Старогвардейцам непросто. Возможно, эмоциональные и полные юношеского максимализма посты Айсултана они раньше воспринимали с иронией. Но теперь, после ряда известных, как принято говорить в Москве, посадок, творчество молодого внука способно каждого тяжеловеса бросить в холодный пот», — высказался по этому поводу политолог Талгат Калиев.

Общественный деятель Жанболат Мамай задался вопросом, почему в список «темных сил» не попали близкие родственники Назарбаева.

«А кем тогда являются близкие родственники самого Айсултана? Например, его мать — Дарига Назарбаева. Она засветилась в «панамских офшорах» и судя по всему, владеет сотнями миллионов долларов. Как она заработала эти деньги? Его родной брат — Нурали Алиев, кстати тоже был замечен в офшорном скандале. Покупает яхты за многие миллионы долларов, входит в список богатейших людей Казахстана. По версии Форбс, у него не менее 200 миллионов долларов. И как он заработал такие деньги? Другие родственники Айсултана тоже являются миллиардерами, ну как минимум мультимиллионерами. Как им все это досталось? Может Айсултан опубликовать документы, показать, что они все честным трудом заработали себе на роскошную жизнь?» — пишет Мамай в том же Facebook.

Следует отметить, что большинство казахстанских СМИ, перепечатавших пост Айсултана Назарбаева, на следующий день удалило его с лент. Те же СМИ, которые рискнули не убирать публикацию, сейчас заблокированы.

Стоит также отметить, что в Казахстане это далеко не первый скандал, спровоцированный президентским внуком. Еще свежо в памяти, как Айсултан Назарбаев попытался возглавить Федерацию футбола Казахстана (ФФК). Тут следует отметить, что младший внук Назарбаева приходится зятем Кайрату Боранбаеву — крупному казахстанскому бизнесмену, франчайзи McDonald’s в Казахстане и Белоруссии, входящему в топ-50 самых влиятельных бизнесменов страны (7-е место) и в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана (15-е место), чье состояние оценивается в 350 миллионов долларов (21 млрд руб.). Помимо всего прочего, Кайрат Боранбаев является владельцем алма-атинского футбольного клуба «Кайрат». Федерацию футбола Казахстана с 2007 по 2014 год возглавлял Адильбек Джаксыбеков, который затем передал свой пост Ерлану Кожагапанову. Именно на место Кожагапанова и метил Айсултан Назарбаев. Но добиться желаемого ему не удалось. В борьбе за руководящую должность Айсултан Назарбаев проиграл известному в прошлом футболисту Сеильде Байшакову. После этого, поговаривают, он сильно обиделся на Адильбека Джаксыбекова.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«К моменту ухода Кожагапанова в футболе успели провести кое-какие реформы: новый список учредителей, новые положения избирательного регламента. И как результат у Джаксыбекова полный контроль над нашим футболом: сегодня его карманные люди и компании обеспечивают большинство в любом голосовании. При таких условиях никакими демократическими выборами и не пахло. Разумеется, поговорить с Джаксыбековым: «Ага (в казахском обращение к старшему по возрасту мужчине — ИА REGNUM ), разрешите мне забрать футбол. Обещаю прислушиваться к вашим мудрым советам» — это именно то, чего от меня ждали. На 99% уверен, что в таком случае я бы сел в кресло президента ФФК. Но с такими разговорами я не подходил даже к своему родному дедушке! Они так и не поняли, что дело не в гордости, не в жажде власти и не в показном успехе. Я не такой, как они. Для меня честь и совесть — главные ценности. А это лишь в очередной раз показало, насколько средневековое мышление у наших «элит», — обрушился тогда с критикой на Джаксыбекова внук президента Назарбаева.

Он также отметил, что ему противно осознавать, что такие люди окружают Нурсултана Назарбаева и претендуют на тотальный контроль над страной.

«В интернете в открытую обсуждается вопрос «Кто сильнее: союз Утемуратова и Джаксыбекова или Тасмагамбетов со своими людьми? Чей клан будет обеспечивать транзит власти? Кто преемник?» После того, как Джаксыбеков разыграл свою крапленую карту в футболе, стало понятно, что любой ответ на эти вопросы — неправильный. Я убежден: «отравленное» сознание не позволит им подняться над своими личными интересами и подумать о стране в самом широком смысле. Они будут плодить придворные интриги, назначать новых врагов народа, сговариваться и в очередной раз делить между собой сферы влияния. И наивно верить, что будущее принадлежит только им», — написал Назарбаев-младший в Facebook 30 ноября 2016 года (стилистика и орфография оригинала здесь и далее сохранены — ИА REGNUM ).

К слову, тогда же Айсултан Назарбаев раскритиковал и действия Булата Утемуратова, поскольку, по его словам, принадлежащий бизнесмену информационный портал informburo. kz активно публиковал статьи на тему провала президентского внука на пути к креслу президента ФФК.

И вот спустя полтора месяца у него случился очередной выпад в адрес дедушкиных друзей и подчиненных. Но что им движет? Забота о стране или же все-таки личная месть и обида за то, что он не стал президентом ФФК? Что стало причиной, побудившей Айсултана Назарбаева принародно назвать этих высокопоставленных чиновников ворами? Об этом корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у известного казахстанского политолога, главного редактора биографической энциклопедии «Кто есть кто» Данияра Ашимбаева.

ИА REGNUM: Данияр, с учетом последних громких арестов в Казахстане, можно ли предположить, что названные Айсултаном Назарбаевым люди являются следующими претендентами на арест?

Во-первых, нужно понимать, что Айсултан Назарбаев борется с Адильбеком Джаксыбековым за контроль над футбольной федерацией. Это известный факт. Видимо, арест Баглана Майлыбаева сподвиг его на дальнейшие действия в этой борьбе. Одновременно он «наехал» на главу Нацбанка Данияра Акишева, в чьем ведении находился Единый накопительный пенсионный фонд, руководство которого недавно было также арестовано за присвоение и растрату вверенного чужого имущества. Он также «наехал» на Утемуратова и на Тасмагамбетова, что логике не совсем поддается. И хотя новый пост Назарбаева написан очень тщательно, он, на мой взгляд, отдает чрезмерной эмоциональностью. С другой стороны, его предыдущий пост, в котором он «наехал» на Адильбека Джаксыбекова, до сих пор не был удален, а извинений за те обвинения не последовало. Из этого можно сделать вывод, что заставить внука президента взять свои слова обратно не представляется возможным. И поэтому все молча терпят его обвинения.

Конечно, этот пост можно рассматривать как выполнение определенного политического заказа, но его можно также объяснить и генетикой, и наличием определенных конфликтов в руководстве республики. Но, думаю, ожидать, что по требованию внука дед снимет со своих постов руководителя Администрации и вице-премьера, не стоит.

Безусловно, какая-то конфликтная зона вокруг Джаксыбекова и Тасмагамбетова присутствует. И видно, что оба взяли паузу, так же как и Утемуратов. Но вряд ли это станет началом новой элитной войны, поскольку она уже и так в самом разгаре.

Однако возникает вопрос: насколько внутри президентской семьи такие вещи согласовываются? Особенно, если вспомнить прецеденты, когда отец Айсултана Рахат Алиев вступил в конфликт с президентом, что привело к политическому кризису, а затем эмигрировал из страны и продолжал разоблачительную кампанию в отношении бывшего тестя и его окружения уже из-за рубежа.

На мой взгляд, упомянутые Айсултаном люди должны ответить на критику в свой адрес. Поскольку в законе о госслужбе и в этике государственного служащего, если мне не изменяет память, есть требование — отвечать на обвинения в коррупции. Есть также вопрос: насколько Айсултан готов подтвердить свои обвинения в коррупции в адрес Джаксыбекова, Тасмагамбетова и Утемуратова. Но в любом случае, мне кажется, что последние события в Астане, равно как и пост Айсултана — не очень хорошие симптомы, свидетельствующие о том, что конфликтность в Астане чрезмерно выросла и выходит за рамки приличий.

Скриншот с сайта sportsffa.kz Айсултан Назарбаев

ИА REGNUM: Ходят слухи, что Айсултан Назарбаев метит на роль преемника и что этот пост — элемент его PR-кампании. Насколько эти слухи обоснованы?

Айсултан получил образование за рубежом, является футболистом, но каких-то государственных постов он не занимал. Да и начинать «предвыборную кампанию» с такого рода заявлений, на мой взгляд, не совсем оправданно. Если у него есть веские претензии на власть в стране, неплохо было бы доказать их практической работой. Ведь Нурсултан Назарбаев свое ближайшее окружение тщательно пестует и гоняет их по разным направлениям — и акимами (губернаторами), и послами, и министрами, и вице-премьерами. То есть его ближайшие соратники прошли школу госуправления практически на всех уровнях, и многие из них могут претендовать на политическое наследство Нурсултана Назарбаева. А Айсултан соответствующий карьерный рост еще не показал. Тем более другие члены семьи, которых периодически сватают в наследники, на политическом поле особо не светятся. К примеру, племянник президента Самат Абиш занимает пост первого зампреда КНБ, другой старший племянник — Кайрат Сатыбалды — ушел недавно с поста секретаря партии «Нур Отан» (президентская партия — ИА REGNUM ) и занимается бизнесом. Старший внук президента Нурали Алиев (старший брат Айсултана Назарбаева — ИА REGNUM ) недавно ушел с поста заместителя акима (мэра) Астаны также в бизнес. И все трое в политике не видны, хотя каждого из них, учитывая их возраст и политический опыт, многие рассматривают в качестве преемников.

ИА REGNUM: Но при этом все трое не выступали с разоблачениями, в отличие от Айсултана…

Здесь хорошо прослеживается разница между словом и делом.

ИА REGNUM: В самом начале вы упомянули, что первый критический пост Айсултана Назарбаева в адрес Джаксыбекова не был удален и извинений не последовало. То есть дело просто замяли. А как будут развиваться события сейчас? Нужно ли «запасаться попкорном»?

Думаю, что, не дождавшись ответа, Айсултан и дальше будет выступать с разоблачениями. Кроме того, ни один из упомянутых не показывает, что он настроен на какого-либо рода дискуссии, поскольку это совершенно бессмысленно.