Недовольство избранного президента США Дональда Трампа, вызвавшего в свой адрес волну критики из-за заявлений относительно программ замены борта номер один и разработки многоцелевого истребителя F-35, небезосновательно, однако будущему главе Белого дома нужно проявить еще большее беспокойство. Так, несмотря на миллиардные вложения в оборону, США теряют свое преимущество в технике, пишет Бен Фитзджеральд в статье для The National Interest.

Vilingstore.net Пентагон

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Автор отмечает, что Минобороны США должно провести полный пересмотр своего подхода к технологической стратегии, введя рыночные принципы, с помощью которых ведомство сможет поспевать за технологическими изменениями и одержать верх в гонке со своими противниками, которые добиваются все больших успехов.

Несмотря на то, что Минобороны США занимается разработкой самых совершенных технологий, его фундаментальный подход к этому лучше всего подходит для ушедшей эпохи. В Пентагоне считают, что существует четкая и единственная угроза, в соответствии с которой и нужно прописывать жесткие требования.

Такие требования являются основой для контрактов, за заключение которых может соперничать лишь небольшое число подрядчиков-специалистов. Стоимость же этих проектов настолько высока, что получающиеся системы вооружений должны оставаться на службе в течение многих десятилетий, несмотря на быстрое развитие технологий и события в мире.

Сегодня же США нужен потенциал, с помощью которого Вашингтон будет отвечать на целый спектр угроз, варьирующихся от вооруженных сил отдельных стран и террористических организаций до отдельных лиц. Поэтому Пентагон должен вкладываться в широкий набор технологий, от ядерных и неядерных сил до новых систем, вроде кибербезопасности, передовых средств производства, робототехники и искусственного интеллекта.

Разработчики большого числа новых технологий, в которых нуждаются Минобороны США, работают на глобальных коммерческих рынках, при этом объемы их продаж и бюджеты отделов исследования и разработки затмевают суммы в $60 млрд, выделяемые Минобороны на те же цели. Так, общемировые объемы расходов на исследование и разработку в 2016 году составили, по некоторым оценкам, $1,9 трлн. По сегодняшним меркам, корпорация Apple может приобрести пять ведущих подрядчиков Минобороны США за имеющующуюся у неё наличность. Взрывной рост технологических компаний означает, что Минобороны не обладает больше таким же влиянием, каким оно обладало в 1960-х годах. Пентагон также не адаптировался к реалиям рынка.

Therealrevo.com Беспилотник ВВС США

Минобороны и его партнерам из ВПК хорошо известны эти проблемы, однако необходимые изменения по-прежнему не были произведены, несмотря на создание различных подразделений и попыток Конгресса реорганизовать весь процесс военных закупок ведомства.

В сложившихся условиях у возможного главы оборонного ведомства Джеймса Мэттиса может оказаться редкая возможность для осуществления изменений, к которым стремились его предшественники. И успех в этом начинании будет достигнут не посредством увеличения бюджета закупок или производства, хотя и эти шаги будут полезны. Вместо этого, новой администрации нужно использовать принципы свободного рынка для подталкивания к конкуренции и инновациям.

Для достижения этих целей Минобороны должно применить радикально иную технологическую стратегию, в рамках которой ведомство должно будет вкладывать в широкую линейку технологических средств. Благодаря созданию более разностороннего набора военных инструментов Пентагон сможет принимать инвестиционные решения на основе систем, которые показали себя эффективнее всего. Так, крайне сложно поставить крест на программе, вроде многоцелевого истребителя F-35, когда ей нет альтернативы.

F-35A

В рамках такой стратегии у США появятся значительные преимущества и гибкость в вариантах ответа, тогда как противникам Вашингтона придется заниматься затратной работой по разведке и инновациям. С помощью неё Минобороны будет иметь выбор в средствах в зависимости от той или иной угрозы. Что важнее, хотя другие государства и смогут соперничать с США в определенных технологиях, ни одна другая страна не обладает теми же размерами и передовым технологическим потенциалом для воплощения такой стратегии.

В то же самое время подобная стратегия создаст условия для более благоприятного рынка оборонных технологий. Минобороны должно стать привлекательным клиентом для частных компаний, поскольку ведомство предоставляет сложные технические задачи, вкладывает в передовые системы и готово платить за право первым применять технологии на практике. Снижая барьеры доступа и избегая шагов, которые негативно сказываются на стремлении к инновациям, Минобороны может воспользоваться желанием конкурировать в рамках сложных проектов как новых, так и традиционных участников.

С победой на выборах в США Дональда Трампа появилось и желание, и надежда на рост оборонных расходов. Такое стремление хотя и позитивно, оно связано с опасностью того, что новые деньги будут влиты в старые ошибки, в результате чего уникальная возможность решить крайне сложную задачу реформ будет выброшена на ветер. Тем не менее с новой стратегией и сильным руководством, которым славится Мэттис, в этот момент истории Минобороны возможными представляются продуктивные изменения его структуры и подходов.