Политика мирового жандарма США, получившая значительную поддержку среди части аналитического сообщества страны, идет во вред интересам самих США, и если не сойти с этого опасного пути, в один прекрасный день стране придется дорого заплатить за такой подход, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

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Статья автора является ответом на заметку Танассиса Камбаниса в журнале Politico «Почему быть мировым жандармом — в буквальном смысле — выгодно», которая является прекрасным примером ущербности логики неоконсерваторов. Так, первым приемом Камбаниса в защите активного применения военной силы за рубежом является попытка представить все в черно-белом цвете. По Камбанису, все, кто не разделяет его экспансионистские взгляды, получают ярлык «изоляционистов». Хотя в попытках избежать опасных авантюр нет ничего изоляционистского.

В свою очередь, взгляды некоторых неоконсерваторов создают впечатление «империалистического» мышления, которое подразумевает управление или власть суверенной державы над своими зависимыми колониями. И Камбанис, не стесняясь, перечисляет плюсы от следования курсом агрессивной внешней политики, основанной на вооруженной силе.

По его мнению, миропорядок, во главе которого находятся США, приносит определенные плоды и для других стран, но построен он, прежде всего, вокруг интересов США, а именно для обогащения США и американского бизнеса, обеспечения безопасности граждан страны, создания рабочих мест и прибыли для ВПК США, а также сохранение США в течение как можно более долгого времени позиций богатейшей супердержавы, обладающей общемировым доминированием.

Камбанис также отмечает, что благодаря присутствию США в НАТО, Латинской Америке и на Аравийском полуострове, у Вашингтона есть возможность руководить принятием решений для обеспечения собственной безопасности и благополучия. Роль же «мирового полицейского» означает контроль над маршрутами поставок товаров, соглашениями о свободной торговле, договорах о добыче нефти и заключением военных союзов.

Одних лишь утверждений о том, что США «возглавляют» сложившийся миропорядок, что огромные вложения в оборону — хорошая программа создания рабочих мест, а также, что ключевой целью ВМФ страны является не защита нации, а предоставление «корпорациям США» финансовой безопасности, есть не что иное, как определение империалистической державы. И такие утверждения не просто вопиющи по своему характеру. Они еще и страдают рядом опасных недостатков и не учитывают критически важные факторы.

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Во-первых, те, кто придерживаются экспансионистских взглядов, не могут понять, что империалистическое поведение вызывает чувство ненависти у жителей многих стран мира. И это не мелочь, поскольку антиамериканизм подогревает амбиции тех, кто стремится нанести ущерб США, а также увеличивает возможность того, что эти силы будут действовать против интересов Вашингтона. В ключевых регионах мира уровень благоприятного отношения к США находится на опасно низкой отметке.

Во-вторых, убежденность, что применение вооруженных сил в дюжине стран по всему миру положительно сказывается на США, категорически и решительно ошибочна. США за последнее десятилетие приняли участие в боевых действиях в таких странах, как Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия, но ни в одной из них в результате действий США не улучшилась ситуация с безопасностью. Напротив, в каждой из этих стран угроза интересам США стала более острой, чем до размещения там военных. Очевидно, что так национальную безопасность и экономическое процветание не поддерживают.

В-третьих, сторонники империалистического мировоззрения неверно постулируют то, что единственным способом «обогатить» США является доминирование над всем миром с помощью вооруженных сил. Но ничем, кроме как оскорблением граждан США — предприимчивых, умных, творчески мыслящих и нацеленных на успех, — такое утверждение не является. Поэтому вместо того, чтобы завязывать финансовую безопасность страны на отправке вооруженных сил для доминирования и получения контроля над принятием решений за рубежом», США выиграют больше от расширения рынков, взаимовыгодных отношений и более активного использования дипломатии.

При этом, подчеркивает автор, несомненным является то, что вооруженные силы страны нужно поддерживать в состоянии высокой готовности, а не рассеивать их по всему миру.

Таким образом, наилучшим способом сохранить мощь США является повышение экономического и дипломатического взаимодействия страны с остальным миром, а также отказ от рефлекторного желания применять за рубежом вооруженные силы, которые должны обеспечивать национальную безопасность США.