



Палестина

Конференция семидесяти стран по израильско-палестинскому конфликту завершилась рекомендательной резолюцией о создании на контролируемых Израилем территориях арабского государства Палестина. Хоть Маяковского вспоминай о «прозаседавшихся»…

"О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»

Когда в соседней Сирии гибнут сотни тысяч, когда в Ираке, в Ливии и в Йемене льется кровь, то диагноз конфликта, в который вовлечен Израиль, представляется легким и вялотекущим. Интерес к нему мирового сообщества — дань законам инерции, ибо никто уже не говорит вслух и всерьез о том, что израильско-палестинские раздоры есть причина всех войн в округе. Только самые оголтелые носители вздорного могут увязать сирийскую бойню с текущими неполадками в Иудее и Самарии (на Западном берегу).

Скептический взгляд на потуги участников конференции в Париже или членов СБ ООН навязать решение «двух государств» не утолит жажды привыкших к обсуждению арабо-израильского конфликта. Этот вопрос обычно задают с дежурным пафосом: ежели вы не согласны с предлагаемым международным сообществом решением «двух государств», то что вы сами можете предложить?

Самым мудрым ответом на пафосный вопрос будет спокойная просьба: не мешайте нам жить, пожалуйста. С одесским акцентом, возможно.

И это не ирония, и не издевательство. Все попытки что-то менять в устоявшемся укладе израильско-палестинского сосуществования всегда приводили к разгулу терроризма. Вспомним кровавую волну вследствие «ословских соглашений» Рабина с Арафатом в 1993 году или «интифаду» 2000−2002 годов вследствие обещаний тогдашнего израильского премьера Барака пойти навстречу палестинцам в территориальных вопросах на 97%. А что произошло вслед за выходом Израиля из Газы, если не тысячи ракет на южные города Израиля? В ответ на ракетные обстрелы Израиль провел серию военных операций, повлекших за собой неминуемые жертвы.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Мудрый ответ начинается с вопроса: а стоило ли затевать все эти переговоры и соглашения, если вследствие этих действий погибли тысячи людей? Да, это не сирийские и не иракские масштабы, но тысячи людей погибли. Прежде чем начинать вносить изменения в статус-кво, не стоит ли остановиться и подумать? Иногда лучше не оперировать вовсе, нежели оперировать вредоносно.

Любое добросовестное изучение фактов жизни в Иудее и Самарии (на Западном берегу) за последние пятьдесят лет укажет на то, что все попытки извне «обустроить Палестину» приводили к результатам, обратным миротворчеству. Ближневосточные гамбиты западных стран были пагубны, начиная с искусственных границ столетней давности и кончая трагедией Ирака, Ливии и Сирии. Можно сказать, что миротворчество западных стран и США в вопросе израильско-палестинского конфликта тоже обернулось трагедией, хоть и меньших масштабов.

Рассмотрим вкратце, какие решения стоят на повестке дня. Речь идет о будущем Иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима. Это территории, отданные еврейским поселенцам сто лет назад Британией и Лигой наций, незаконно оккупированные Иорданией в 1948 году и отвоеванные Израилем в 1967 вследствие нападения со стороны Иордании. Мировое сообщество требует от Израиля отдать эти земли под арабское государство Палестина.

Решение «двух государств» представляется нереальным по причине неувядших претензий палестинцев на всю территорию к западу от реки Иордан. Само определение этих людей палестинцами исключает возможность примирения с Израилем. Как известно, Организация Освобождения Палестины возникла в 1964 году, за три года до Шестидевной войны. Какие оккупированные территории собирались освобождать тогда? Те территории, которые отводят сегодня под палестинское государство были оккупированы Иорданией, и никто не помышлял тогда об образовании там Палестины, включая самих учредителей ООП.

Житель Палестины

Более того, до возникновения ООП никто не слыхивал о существовании палестинского народа. Речь идет об арабах, проживающих на управляемых Израилем территориях от Иордана до моря. Эти люди в своем подавляющем большинстве являются потомками различных арабских кланов, перебиравшихся в Землю Израиля на протяжении последних ста пятидесяти лет. Не существует ни одного документа столетней давности, например, в котором бы говорилось об отдельном от остальных арабов палестинском народе. Они сами никогда не называли себя палестинцами. Некоторые выдумщики в России пытались связать их с древними филистимлянами, но это из области небылиц, как история исхода из Египта древних укров.

Существует арабский народ подмандатной Палестины в прошлом и Израиля — в настоящем. Само понятие палестинцы имеет только один смысл — вытеснение и замещение израильтян. Подчеркнем, что речь идет не о недоброжелательных мыслях вслух израильтянина, но о неоспоримых фактах. Нет никаких указаний на то, что сто лет назад и больше какие-то люди называли себя палестинцами. Были арабы Оттоманской империи, а потом — арабы подмандатной британской Палестины.

Вышесказанное ничуть не перечит принятой версии о том, что арабы проживают в наших краях сотни лет. Более того, вышесказанное никак не убедит радетелей арабской Палестины. Однако выделенное нами здесь поможет понять, почему предлагаемый план «двух государств» нереален.

Прибавив к этому факт существования на обсуждаемых территориях более полумиллиона израильтян, можно смело заняться изучением других возможностей урегулирования конфликта. А покамест не навредить бы…