Японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал пакет объемом триллион иен в формате государственной помощи и частных инвестиций Филиппинам в течение следующих пяти лет с официальной целью «помочь развитию инфраструктуры и укрепления стратегических связей с ключевой азиатско-тихоокеанской нацией».

Филиппины

Абэ встречается с президентом Дутерте в третий раз, но японский премьер стал первым иностранным главой правительства, посетившим Филиппины с государственным визитом с того момента, когда Родриго Дутерте пришел к власти в июне прошлого года.

Аналитики крайне высоко оценивают маневр Синдзо Абе в отношении филиппинского лидера.

Общеизвестно, что при президентстве Барака Обамы отношения США и Филиппин, формально носящие статус стратегических (а это самый высокий уровень в американской дипломатии; выше только уровень союзничества в НАТО), достигли постыдно низкого предела.

Многочисленные личные оскорбления, подкрепленные прямыми дипломатическими демаршами с обеих сторон, загнали ситуацию в тупик — без потери лица ни США уже при новом президенте, Дональде Трампе, ни Манила изменить ситуацию не смогут.

А очевидная потребность в этом есть — ведь не существует никаких объективных противоречий в отношениях двух стран.

Просто Вашингтон решил попенять Маниле за излишне жесткую, как ему кажется, борьбу с тем, как Манила спасает Вашингтон от наплыва наркотиков, произведенных на Филиппинах. Дутерте вполне обоснованно подчеркивает, что проблема филиппинских наркотиков — куда больше американская, чем филиппинская, и если уж американцы не хотят видеть Квинс и Гарлем по щиколотку в героине, то пусть хотя бы не поучают и не мешают, как ему и его спецназовцам это предотвратить — раз практической помощи от Обамы не дождешься.

Родриго Дутерте

Слово за слово — и приверженцы «политики ценностей» из администрации ценностного президента США были посланы довольно несдержанным парнем Родриго Дутерте прямым текстом туда, где ни одно опиоидное растение явно не выживет.

Но через три дня ситуация неизбежно поменяется, президент Обама окажется (простите за невольные аллюзии) темной страницей американской истории — и тут Синдзо Абэ грамотно решил быть тем самым парнем, кто раскурит трубку мира — с огромной выгодой для себя и Японии, разумеется.

Поэтому первым же тезисом совместных заявлении было то, «Филиппины сохраняют свою приверженность союзу с Соединенными Штатами в деле поддержания регионального мира и стабильности, противодействия растущему усилению Китая [в южных морях]»…

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Разумеется, у Абэ есть и свой серьезный интерес — не только получить очки у новой вашингтонской администрации.

Стороны признали, что «наращивание военной мощи Китая в спорных водах Южно-Китайского моря влияет на региональный мир и стабильность», а также является «глобальной проблемой».

Это именно то, против чего возражает Пекин, — интернационализация конфликта и перевод его с уровня региональной проблемы на глобальный уровень.

«Что касается морских стран, Филиппины и Япония имеют общую заинтересованность в сохранении в наших водах гарантий безопасности и надежности от угроз любого рода…» — это приз Синдзо Абе в результате этих переговоров

Абэ и Дутертре заявили на переговорах в дворце Малакананг, что они «достигли договоренности о расширении морского и сотрудничества по вопросам безопасности…» Это первый случай, когда Япония и Филиппины, два стратегических союзника США в регионе, объявили о планировании совместной (без участия США) программы военного взаимодействия.

Формально Япония не выступает стороной конфликта в спорах о Южно-Китайском море между Китаем, Филиппинами и четырьмя другими государствами, но Токио обеспокоен ростом военного присутствия Китая в богатой ресурсами области и оживленной судоходной трассой. Кроме того, спор вокруг островов Окинотори уже неоднократно грозил перерасти в реальный конфликт, о чем ИА REGNUM неоднократно сообщало читателям.

Пока очень сложно понять, сумел ли Синдзо Абэ сыграть на опережение и занять место «первого миротворца» между Вашингтоном и Манилой.

Но попытка была сделана, и, по оценкам экспертов, — сделана добротно.