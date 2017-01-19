С буквой «ё» в России связано многое, если не всё. Она дважды врывалась в нашу историю и оба раза творила чудо: мы удивляли мир и себя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ё

Её презентация состоялась под сводами Академии. В 1783 году графиня Дашкова предложила вместо «iо» писать «ё», поскольку так было проще и элегантнее. Учёные это бурно одобрили, и вскоре новой буквой заинтересовался народ. «Ё» стали выводить в письмах, что было свежо и прикольно. А на закате столетия она появилась в книгах. Буква прижилась, обрусела, и об её французском происхождении мало кто вспоминал.

«Ё» стала предвестницей рождения гения. Россия ждала поэта, равного себе по размаху и необычности. Пушкина ждал весь музыкальный строй русского алфавита, вооружённый новой высокой нотой. Его ждало передовое дворянство, уставшее от иностранной литературы. Его ждал русский народ, которому не терпелось развиваться духовно. Всем срочно нужен был гений, который начнёт писать так, что мало никому не покажется. Всем позарез нужны были его рифмы, порывы, муки и откровения. И гений явился. Он показал. А вслед за ним показали другие.

Когда «ё» утвердилось в правах, началось новое державное восхождение. Россия не только расширилась, закалилась в сраженьях и разгромила Наполеона. Она исполнилась потрясающей дерзости. В лучших умах возник образ идеального государства, где правят любовь и мудрость, — прелестного русского мира, примера для человечества. Этот образ вдохновил реформаторов.

Знак «ять с двумя точками» в словаре Даля

Однако «ё» столкнулась с сопротивлением. Новую букву как-то по-тихому обезглавили. Скучные люди из типографий заныли, что с ней одни только хлопоты: лишние траты, да ещё не всегда пропечатывается. Дескать, и без неё хорошо-с. В результате «ё» стала буквой, которую нужно угадывать.

Скучных людей послушали зря. «Ё» делает чтение лёгким, быстрым, летящим. Это чтение без тормозов и ошибок. Это чтение, пробуждающее желание жить, работать и восходить. «Ё» всколыхнуло русский мир и заставило чаще смотреть на звёзды.

До «ё» русское слово разбегалось, а с «ё» — взлетело. Именно с «ё» мы начали стремительно наживать сокровища литературы, публицистики и философии.

Эта буква раскрепостила наше мышление. И власти, похоже, не заступились за «ё» именно по этой причине. Она пугала. Без неё было как-то спокойнее.

Когда точки над «ё» исчезли, ушло что-то необъяснимое, тонкое, невещественное. Что-то такое, что объединяло и возносило русский мир к небесам.

Путеводный мираж стал рассеиваться, реформаторский пыл иссякать. Передовые идеи переместились в подполье, и повеяло той устрашающей безнадёгой, от которой живую душу тянет к бомбометанию.

В обществе, всё более земном, озлобляемом, стали множиться разрушительные энергии. Сословия стали недобро друг на друга посматривать, завязывать узелки и готовиться к драке. В итоге это наложилось на мировой катаклизм, рвануло изнутри и привело к распаду великой державы.

Большевики к «ё» поначалу отнеслись снисходительно. В 1917 году, реформируя алфавит, они признали употребление данной буквы необязательным. Как материалистов, их можно было понять. Зачем какая-то «ё», если есть учение Маркса? Казалось, что и без неё новый мир будет неизбежно построен.

Письмо МинОбрНауки РФ, рекомендующее употреблять букву Ё

О букве вспомнили только в 1942-м, в тяжелейшее время. Вспомнил вождь. Он рявкнул, и «ё» начали употреблять повсеместно. И вскоре — коренной перелом, всеобщий порыв и залпы салютов. Вместе с «ё» страна победила невиданного врага и обзавелась атомной бомбой. Власть, наконец, поладила с церковью. Возникла целая литература о войне, подлинная и трагическая — корпус прекрасных текстов о человеке, идущем сквозь ад и не теряющем веры. Новое слово, простое и праведное, без рисовки и выпендрёжа, повлекло страну за собой. Снова возник образ мира, как цветущего сада.

Но букве чудотворной вдруг вынесли приговор: её сочли сталинисткой. В 1956 году ей приказали исчезнуть — не напоминать о себе. И время замедлило бег, и накатила усталость, и захотелось расслабиться. Литература сразу рухнула в мелкотемье, в сведение счётов. Страна, опережавшая всех по темпам развития, стала катастрофически отставать.

Чтобы догонять и перегонять, мало было собирать съезды и печатать постановления. Надо было шаманить, вызывать скрытые силы. Надо было разогревать сознание и высоко мыслить, а без «ё» это не получается. Нет «ё» — нет метафизических крыльев. Марксизмом, затянутым в смирительную рубашку, здесь явно не обойтись. Без «ё» марксизм в России был вообще обречён. Он был отрезан от космоса.

Странная вскоре нарисовалась картина: громада планов, армия труда, неисчерпаемые ресурсы, а всё гниёт и качается. Почему?! Да потому что власть не желала, чтобы народ приставлял лестницу к небесам и разговаривал с Богом. Она хотела, чтобы он со всеми метафизическими вопросами обращался к врачам.

Власть упорно не желала слышать про это «ё». Она не заметила, как «ё» стало звуком, в котором зазвучали разочарование и презрение. Она плевала на «ё», когда оно звучало негромко, и дубасила по головам, когда опасный звук нарастал. Власть полагала, что ведёт себя мудро, а на деле своими руками губила советский мир.

Вскоре «ё» сделалось звуком беспросветной судьбы, звуком нашего рока. Не случайно, оно так искренне зазвучало со сцены. «Ой-йо…» Все помнят этот суперхит группы «Чайф», рождённый накануне исторического фиаско.

При таком раскладе катастрофа была неизбежна. Враг отстебал непрочные смыслы, и здание развалилось: дрогнуло и навеки исчезло.

В девяностые «ё» стало стоном. Это был звук, порождаемый распадом державы и попранием норм. Это был звук, порождаемый совместной публичной пляской властной, околовластной и просто бандитской сволочи. В те годы народ, совесть, стыд — всё оказалось забыто, не то, что какая-то буква.

И «ё» ушло в подполье вслед за горсткой патриотических писателей и философов. Оно сохранило себя, как частицу смысла, как искру сопротивления.

Oblam Памятник букве «ё», установленный в Ульяновске в 2005 году

А потом буква «ё» стала возвращаться в мир — пробиваться в накалённых, протестных текстах. В 2012 году про опальную букву вспомнила власть. Она осторожно, устами чиновника, заявила, что неплохо бы восстановить её в законных правах.

И что стало происходить? Иностранным агентам дали пинка под зад. Вернулся Крым. Несмотря на санкции, стала оживать экономика.

Сегодня «ё» исполнено великой тревоги. Оно по-прежнему горькое, но после него уже не опускаются руки. «Ё» изменилось в подполье — стало реально другим. В нём стала слышаться дерзость.

Сегодня с каждым «ё» ты сам себе удивляешься. Ты думаешь:"Не дождётесь, козлы!» И чувствуешь, как копится, зреет в тебе некая силища. Всё чаще ты смотришь вверх — на эти висящие над головой точки, — и ясно осознаёшь, что ни одна падла импортная или местная тебя с земли не столкнёт. Пока ты сам не смирился, не уровнялся и не опустил рук, ей-богу, ничего и никогда не потеряно.